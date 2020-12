Grimmen

Sie ist das letzte Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit: Unweit des Schlossberges und dem Wasserturm steht der letzte Rest der Grimmener Stadtmauer und versucht, der Witterung und dem Verfall zu trotzen. Vergeblich, wie nicht nur Hobby-Historiker und Grimmen-Liebhaber Jürgen Albrecht findet.

Steine lösen sich heraus, Risse lassen Feuchtigkeit eindringen und der Frost könnte den alten Zeitzeugen sprengen. „Man sollte mit Fundstücken aus alter Zeit sensibler umgehen, denn einmal zerstört, sind sie unwiederbringlich verloren“, findet der Grimmener.

Sie schützte Grimmens Bewohner

Gebaut wurde die Befestigungsanlage ab dem Jahr 1320. Sie führte in einem Oval um die einstige Ackerbürgerstadt. Zuvor schützte sich die Stadt mit einem Palisadenzaun und einem aus Erde und Feldsteinen aufgeschütteten Wall. Albrecht vermutet, dass sie aufgrund der Mauerstärke nicht zur Verteidigung der Stadt gebaut wurde, denn bei einem Beschuss mit Feuerwaffen hätte sie dem Angriff nicht stattgehalten.

„Die Mauer hatte vielmehr einen repräsentativen Charakter und zeigte, dass Grimmen einen eigenen Rechts-Bezirk darstellte. Außerdem wurde so verhindert, dass Personen nicht unbemerkt in die Stadt eindringen konnten und die Bewohner geschützt werden.“

Der kleine Rest der Mauer neben dem Greifswalder Tor wurde beim Abriss eines Stadthauses freigelegt. Quelle: Carolin Riemer

Reste beim Abriss eines Wohnhauses entdeckt

Im Jahre 2001 fanden archäologische Ausgrabungen am Schlossberg rund um den Wasserturm statt. 14 314 Einzelfunde wurden dabei gemacht. Einige von ihnen sind im Wasserturm ausgestellt. Doch die größte Entdeckung wurde beim Abriss eines Stadthauses gemacht.

In ihm verborgen, legten die Archäologen den letzten Rest der Stadtmauer frei. „Die Freude war damals groß“, sagt Jürgen Albrecht. Sie ist noch heute Anlaufpunkt des historischen Stadtrundgangs, eine Tafel informiert über ihre Geschichte und rote Pflastersteine auf dem Gehweg markieren neben dem alten Zeitzeugen über ihren weiteren Verlauf.

Schutzlos der Witterung ausgeliefert

Doch mittlerweile lösen sich Mauersteine und die Beschädigung ist deutlich sichtbar – besonders auf der Seite, die zur Stadt zeigt. Jürgen Albrecht kann es nicht verstehen: „Es kann doch nicht sein, dass Reste der Stadtmauer erst ausgegraben, restauriert und dann dem Zerfall preisgegeben werden. Denken die Fachleute für Geschichte und Archäologie denn nur in großen Dimensionen und kleinere Fundstücke aus dieser Zeit bleiben auf der Strecke?“, fragt er.

Denkmalgeschützte Mauer wird repariert

Mit einem eindeutigen „Nein“ antwortet Grimmens Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und stellvertretende Bürgermeisterin, Heike Hübner, auf die Frage. Auch sie beobachtet die Schäden mit Sorge und wird sich so schnell wie möglich dem Erhalt widmen.

Ganz einfach sei das jedoch nicht, erklärt sie: „Da es sich um den allerletzten Rest unserer Stadtmauer handelt, ist sie ein Einzeldenkmal und steht unter Denkmalschutz. Wir müssen unser Vorhaben mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abstimmen und können sie nicht eigenständig restaurieren.“

Heike Hübner beobachtet genauso besorgt, dass die historische Mauer schutzlos der Witterung ausgeliefert ist. „Doch in Corona-Zeiten verlangsamt sich so mancher Arbeitsprozess. Ich kann nur versprechen, dass wir so schnell wie möglich Maßnahmen zur Reparatur ergreifen und sie mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen. Wir werden uns dem Problem stellen, um den letzten Zeitzeugen weiterhin zu erhalten.“

Von Carolin Riemer