Kinder sollen sich entwickeln, selbstständig werden, lernen, eigenverantwortlich unterwegs zu sein. Aber wie helfen, wenn ein Kind beim Weg aus der Grundschule stürzt und sich das Knie aufschlägt? Wohin kann es sich wenden, wenn der Haustürschlüssel verloren oder der Fahrradreifen platt ist? Wenn es beim Besuch in Grimmen Mama, Papa oder Oma verloren oder seinen Schulbus verpasst hat?

Ab Dezember gibt es in solchen Situationen für Jungen und Mädchen Hilfe: sogenannte Rettungsboote als Anlaufpunkte bei Wehwehchen und kleinen Problemen. Mitarbeiter in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen in Grimmen bieten Schutzraum, ersten Trost, Hilfe und Lösungen.

Lokale Bündnis für Familie „Kristall“ ist Initiator

Initiator der Aktion, die es so ähnlich bundesweit gibt, ist in der Trebelstadt das Lokale Bündnis für Familie „Kristall“. Bei Katja Mann als Bündnissprecherin sowie ihrer Stellvertreterin Dana Rothbarth, die auch Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ist, laufen die Fäden für dieses Projekt zusammen.

„Mittlerweile planen wir fast zwei Jahre lang“, erzählen die beiden. Die Kitas und Grundschulen sind informiert, etliche Mitstreiter wie die Grimmener Apotheken, viele Geschäfte und das Seniorendomizil gefunden. Corona verzögerte den Start etwas. Im aktuellen Familienwegweiser der Stadt, der gerade veröffentlicht wird, weist eine Karte in der Mitte des Heftes auf alle Rettungsboot-Standorte hin. Auch in der App „One Grimmen“ finden sich diese und viele weitere Informationen zur Stadt. Die Anlaufstellen werden auch auf www.grimmen.de und der Website des Lokalen Bündnisses für Familie „Kristall“ Grimmen aufgelistet.

Kostet nur Zeit für unsere Kinder

Mit diesem Aufkleber, der an teilnehmenden Geschäften oder Einrichtungen von außen gut sichtbar angebracht wird, sollen Kinder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in einer Notsituation dort Hilfe finden. Quelle: Almut Jaekel

Am 2. Dezember soll es losgehen, dann startet die Aktion „ Rettungsboote“ in Grimmen. Später soll das Projekt auf den gesamten Kreis ausgeweitet werden. In der Hansestadt Stralsund gibt es bereits Ähnliches. Weitere Mitstreiter sind willkommen, damit zum Beispiel alle Grimmener Schulwege umfassend abgesichert werden. „Unsere Mitstreiter, die für die Grimmener Kinder da sein wollen, werden nicht allein gelassen“, sagt Katja Mann. Sie erhalten Equipment wie eine Pflasterbox und Informationsmaterial. Die Geschäfte & Co. werden als Rettungsboote von außen per Aufkleber gekennzeichnet. „Es kostet sie nichts – außer etwas Zeit für unsere Kinder“, wirbt die Bündnissprecherin.

Gegen den Werteverfall

„Das ist eine super Sache für die Kinder“, freut sich Katrin Schmuhl, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Vorpommern-Rügen über das neue Angebot. Doch die Mitstreiter im Lokalen Bündnis sehen es lediglich als einen Baustein auf dem Weg zu einer familienfreundlicheren Stadt. Mit dem Projekt „ Rettungsboot - wir helfen dir!“ wollen sie der allgemeinen Entwicklung entgegensteuern, bei Problemen anderer wegzuschauen, weil es einfacher ist.

Denn unter diesem Werteverfall würden besonders die Kinder leiden, sind sie überzeugt. In Situationen, in denen die Jüngsten hilflos sind, sich bedrängt oder gar bedroht fühlen, müsse ihnen geholfen werden. Denn Kinder hätten eine ganz andere Sicht auf die Welt als Erwachsene, würden ihre Probleme manchmal in einem ganz anderen Maßstab sehen.

Kinder sehen in anderen Maßstäben

So könne ein verlorener Schlüssel oder ein verpasster Bus zur gewaltigen Notsituation für sie werden. Auch ein leerer Handy-Akku oder die Bedrohung durch andere Kinder stelle oft zunächst unüberwindbare Probleme für die Jungen und Mädchen dar. Manchmal hilft sicher auch schon mal ein Taschentuch zum Tränen trocknen oder ein offenes Ohr.

Mit den sicheren und seriösen Anlaufstellen in der Stadt haben die Bündnispartner in Kooperation mit der Stadt Grimmen, dem Landkreis und Unterstützern deshalb die Aktion auf den Weg gebracht.

