Der Alltag von Diana Martens hat sich durch den Lockdown kaum verändert. Auf der Arbeit im Supermarkt läuft alles gleich. Im Schichtdienst und am Wochenende arbeiten, wie vorher auch. Doch wie jeder andere auch, spürt die 50-jährige die Einschränkungen in der Freizeit. „Ich hoffe, dass wir bald wieder unser ganz normales Leben führen dürfen ohne an dieser Leine“, sagt Martens.

Erfahrung: Hier ist es doch schön

Viele Möglichkeiten bleiben nach Feierabend oder am Wochenende nicht mehr. Das Verreisen im Urlaub steht nicht ganz oben auf ihrer Wunschliste nach dem Lockdown. „Viele haben im letzten Jahr die Erfahrung gemacht: Hier ist es doch so schön. Warum so weit weg? Wir haben hier so schöne Ecken, über die man vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hat hinzufahren“, so Martens weiter.

Sie vermutet, dass sich das Reiseverhalten vielleicht ändern könnte. „Besser kann man es fast nicht haben. Andere kommen von Bayern und sonst woher, um hier Urlaub zu machen und wir brauchen teilweise nur das Fahrrad zu nehmen, und sind da“, schwärmt die Inhaberin der Rewe-Filiale in der Grimmener Friedrichstraße über ihre Heimat.

Von Christin Assmann