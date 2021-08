Grimmen: Ringer Pascal Marlow ist heiß auf seine Meisterschaftspremiere

Grimmen

Seit zwei Monaten fiebert Pascal Marlow auf das bislang größte Turnier seiner noch jungen Ringerkarriere hin. Das Talent von Athletic Energy Grimmen startet von Freitag bis Sonntag bei den höchsten nationalen Titelkämpfen – den Deutschen Meisterschaften der A-Jugend. Noch vor vier Jahren wusste der 16-Jährige nicht einmal, dass es diesen Wettbewerb überhaupt gibt. Doch Marlows Lernkurve geht steil nach oben, seit er auf der Ringermatte kämpft.

„Meine Mutter hatte mich beim Ringen angemeldet. Ich wusste nichts von diesem Sport. Doch es hat Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben“, sagt Marlow, der Anfang 2018 zur Trainingsgruppe von Mathias Schuck stieß. Der ehemalige Weltklasse-Kampfsportler führte die Neulinge um Marlow behutsam an den Sport aus der Antike heran. „Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis ich die erste Technik draufhatte“, sagt Marlow.

Mittlerweile macht ihm keiner seiner Trainingspartner mehr etwas vor. Manchmal leitet der Teenager Erwärmung und ganze Einheiten. Ab und an muss Altmeister Schuck als Sparringspartner aushelfen und sich von Marlow auf die Matte werfen oder aushebeln lassen. Schuck ist sicher: Marlow kann auf der großen Bühne mitkämpfen. Die Grimmener Trainingsgruppe stimmt mit ein. „Pascal ist der Beste von uns!“, platzt es aus dem kleinen Linus.

Damit Marlow der Beste im AE-Grimmen-Team bleibt, trainiert er hart. Sechsmal pro Woche schwitzt er im Gym, manchmal sogar sonntags. „Wir hatten eine Trainingslager-Woche in den Ferien – die war sehr anstrengend. Aber die Vorbereitung ist immer härter als der Wettkampf“, sagt Marlow kämpferisch. Für andere Hobbys abseits des Ringens bleibt da keine Zeit mehr. Früher hatte Marlow viel Computer gespielt. Auch das Bolzen hat er sein gelassen. Stattdessen schaut der Schüler Youtube-Videos von Ringerlegenden wie Frank Stäbler, „um was zu lernen“.

Spaß haben, Erfahrung sammeln

Mit gleichem Motto geht Marlow nun in die Meisterschaften in Warnemünde. „Spaß haben, Erfahrung sammeln, gucken, wie es ist“, sagt der Meisterschaftsneuling über seine Ziele. Marlow tritt in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm Griechisch-Römisch an. 22 weitere Athleten unter anderem aus Demmin und Rostock sind gemeldet. Zwei Kämpfe wird Marlow mindestens bestreiten. „Einen zu gewinnen, wäre gut“, sagt der Grimmener.

Qualifikationsturniere gab es aufgrund der wenigen Wettkämpfe zuletzt nicht. Trainer Schuck hatte Marlow nach guten Kämpfen beim Cup in Torgelow Ende Juni für die Meisterschaften vorgeschlagen. „Ich hatte ihn gefragt, ob er sich das zutraut. Er war total happy, freut sich auf das Turnier und will sein Bestes geben“, sagt Schuck.

Letzter Meistertitel 1990

Für den 41-Jährigen wird es der erste nationale Meisterschaftskampf als Trainer, seit er den Verein Athletic Energy vor vier Jahren in Grimmen gegründet hat. Davor lag der Traditionssport in der Trebelstadt lange brach. 1990 gewannen Grimmener Ringer die letzten deutschen Meistertitel. Auch wenn eine Medaillenplatzierung am Wochenende für Pascal Marlow außer Reichweite sein dürfte, wächst allein mit seinem Start in Warnemünde die zarte Hoffnung, dass die Kampfsportler ein neues erfolgreiches Kapitel in der einst stolzen Ringerstadt starten können.

Von Horst Schreiber