Grimmen

Allez hopp traben am Montagabend sieben Reiterinnen auf ihren Pferden auf den Platz des 1. Reitsportverein Grimmen e.V. zur Springstunde mit Robert Bruhns an. Bruhns, der noch einen Tag zuvor selbst bei dem Großen Preis von Scharnebeck auf den zweiten Platz gesprungen ist, teilt sein Wissen für eine besondere Reitstunde. Von seiner langjährigen Erfahrung sollen auch die Mädels vom Reitverein profitieren, nach all den Hürden, die sie und ihre Pferde in der vergangenen Zeit überwinden mussten.

Im Gespräch unter den Reitern ist zu hören: „Vergiss das Atmen nicht. Bist du aufgeregt?, fragt Wiebke Breyer. Die 28-Jährige ist extra für das Training mit dem Profi von Rügen nach Grimmen gekommen. Die Kritik vom Profi an Schimmel und Reiterin fällt kurz aus: „Der Galopp ist super konzentriert, könnte vielleicht nur etwas frischer und frequentierter sein“, sagt Bruhns. Gleichmäßig und fokussiert meistert Breyer die Hindernisse. Die anderen sechs Mädels folgen dem Schimmel nacheinander. Alle Teilnehmerinnen sind bereits im Springtraining mit unterschiedlicher Erfahrung.

„Grundsätzlich ist der Sitz entscheidend. Und das Grundtempo ist wichtig. Im Parcours muss man auf den Rhythmus im Grundgalopp achten mit der richtigen Frische und dem richtigen Vorwärtsgang, dann sitzt es sich auch leichter“, erklärt Bruhns. Auf die Idee hat den Profi Mike Naujok gebracht, der seine Tochter bei dem Sport unterstützt und auch jahrelang selbst in dem Sattel gesessen hat.

„Das A und O ist der korrekte Sitz“

Der Springreitprofi, der im Alter von zehn Jahren mit dem Reitunterricht begonnen hat, weiß, wie wichtig Selbstbewusstsein im Reitsport ist. „Ich achte selbst darauf, die Reitstunde mit einem positiven Teil zu beenden. Mit wachsenden Erfolgen entwickeln sich das Selbstbewusstsein und der Mut, der wichtig für das Springen ist und sich auch auf das Pferd überträgt“, beschreibt der Profi. „Die Mädels haben Potenzial und sind jung, diszipliniert und ehrgeizig. A und O ist der korrekte Sitz“, so Bruhns weiter.

Dem visierten Blick des Springreitprofis Robert Bruhns (38) entgeht im Training nichts. Quelle: OZ Redaktion

Auf die Frage, ob die Mädels einen Lieblingsreiter haben, sind sich die jungen Reiterinnen einig – Markus Ehling. „Der ist auch ein bisschen mein Vorbild“, sagt Bruhns. Während des Trainings steht Reitlehrerin Anke Witt an der Seite und beobachtet ihre Schülerinnen. „Für die Mädels ist es eine tolle Erfahrung. Sie waren ganz begeistert und glücklich. Und eigentlich ist es ganz gut, dass Herr Bruhns dieselben Ratschläge und Hinweise gegeben hat, die sie sonst auch hören. Aber oft ist es einfach besser, es aus einem anderen Mund zu hören“, sagt Witt lachend.

Von Christin Assmann