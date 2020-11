Grimmen

Mit seinem Moped S51 auf Tour zu gehen, bereitet Toni Günther aus Rustow besonderes Vergnügen. „Es war und ist immer noch ein Spitzenprodukt aus der DDR-Produktion des Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl. Ich habe das Moped über Ebay gekauft", erzählt der 17-Jährige, der in Demmin geboren wurde und in Loitz zur Schule gegangen ist. Da er nun auch die Fahrerlaubnis besitzt, genießt Toni Günther die Touren.

Lehrstelle in Grimmen

Fahrzeuge interessieren ihn generell und so freut es den jungen Mann besonders, dass es mit einer Lehrstelle beim Autocenter in Grimmen, bei Skoda, klappte. KFZ-Mechatroniker möchte er werden. „Ich habe hier auch ein Praktikum gemacht und ich freue mich, wenn die Kunden sagen, dass sie mit unserer Arbeit sehr zufrieden sind", sagt Toni Günther, der noch zwei Brüder hat. Früher spielte er auch aktiv Fußball in einem Verein.

Von Walter Scholz