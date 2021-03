Grimmen

Das Grimmener SOS-Familienzentrum empfängt wieder Besucher – wenn auch auf anderen Wegen als bisher üblich. Vor einem Jahr hat das Grimmener SOS-Familienzentrum in der Krahmann-Straße einen Tag der offenen Tür anlässlich des 7. Geburtstags mit zahlreichen Besuchern in unbeschwertem Beisammensein feiern können. In diesem Jahr ist alles anders. „Jegliche Festlichkeiten und Veranstaltungen fallen derzeit dem Corona-Virus zum Opfer, so leider auch die diesjährige Geburtstagsfeier des SOS-Familienzentrums“, teilt Mitarbeiterin Andrea Kunath mit.

Doch die Not macht erfinderisch. „In den vergangenen Wochen haben wir fleißig an einem „360-Grad-Projekt“ gearbeitet und freuen sich nun, Gäste ganz herzlich auf einen digitalen Rundgang durch die Räumlichkeiten einladen zu können“, sagt sie.

Wer auf der Homepage des Familienzentrums stöbert, entdeckt nicht nur viele Informationen und Hilfsangebote – dort gelangen Besucher auch zum 360 Grad-Rundgang durch die Einrichtung und können sich über aktuelle Aktionen während der Corona-Zeit im Familienzentrum auf dem Laufenden halten.

Familien stärken

Das SOS-Familienzentrum in Grimmen gehört zur SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden und richtet sich als Ort der Begegnung und der Hilfestellung an alle Familien in der Stadt und Umgebung. Kinder und Eltern sollen wohnortnah in ihrem Lebensumfeld erreicht werden. Ziel der Mitarbeiter ist es, junge Familien, Schwangere, Alleinerziehende und Kinder zu unterstützen und zu stärken. Sie erhalten dabei fachliche Unterstützung in allen Fragen der Erziehung, Gesundheitsförderung und Freizeitgestaltung.

Im Familienzentrum bietet sich die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und in gemütlicher Atmosphäre mit anderen in den Austausch zu kommen. Zurzeit ist der direkte Kontakt coronabedingt zum Teil nicht möglich. Deshalb gibt es digitale Angebote wie den Kinderwagentreff, Kochkurse und Elternabende. Nicht digital, aber ebenso kontaktlos funktioniert die Wundertütenaktion, bei der beispielsweise Bastelmaterial bereitgestellt wird, die Bücherausleihe oder die Bereitstellung von Secondhand-Kinderkleidung.

Von aj