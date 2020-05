Grimmen: SOS-Familienzentrum nutzt die Corona-Zeit intensiv 

Grimmen

Manchmal muss man eben das Beste aus einer schwierigen Situation machen. Dies beweist aktuell das Grimmener SOS-Familienzentrum. Seit dem 16. März ist die soziale Einrichtung der Trebelstadt geschlossen. „Wir haben die Zeit super genutzt und unter anderem diverse Sanierungsarbeiten im und am Haus vorgenommen“, beschreibt Einrichtungsleiterin Rita Claußen.

Zudem überrascht das Team des Familienzentrum täglich zahlreiche Kinder aus der Region mit einer tollen Aktion und ist im ständigen Kontakt mit Eltern, die plötzlich vor völlig neue Herausforderungen gestellt wurden.

Malerarbeiten, neue Türen und eine kleine Dachsanierung

Normalerweise ist das SOS-Familienzentrum in den Sommermonaten drei Wochen lang geschlossen. „Dann finden bei uns in der Regel fällige Arbeiten an der Einrichtung statt“, erklärt Rita Claußen. Doch nicht in diesem Jahr und schon gar nicht in Zeiten von Corona. „Wir haben uns ziemlich schnell dazu entschlossen, diese Arbeiten vorzuziehen und die Zeit, in der die Einrichtung geschlossen ist, intensiv zu nutzen“, erklärt sie.

So wurden zahlreiche Räume neu gestrichen, es entstand ein neues Büro und auch im integrierten Café des SOS-Familienzentrum hat sich so einiges getan. „Wir sind derzeit dabei, Glastüren einbauen zu lassen. So wirkt das Café noch freundlicher und Gäste können bei einem Gang über unseren Flur direkt einen Blick ins Café werfen“, beschreibt die Einrichtungsleiterin.

Zudem finden aktuell Ausbesserungsarbeiten am Dach statt. „Dort gab es undichte Stellen und wir hatten dadurch bereits einen Wasserschaden“, erklärt Claußen.

In den nächsten Tagen soll dann auch der Außenbereich den letzten Feinschliff bekommen, so dass alles für die, wahrscheinlich im Juni, geplante Wiedereröffnung fertig ist.

Dachdeckermeister Lasse Hänel bessert das Dach des SOS-Familienzentrums aus. Eine undichte Stelle sorgte zuvor bereits für einen Wasserschaden. Quelle: Raik Mielke

Wundertüten-Aktion ist seit Tagen der Renner

Eine ganz besondere Aktion aus dem Grimmener SOS-Familienzentrum kommt derzeit super bei Kindern und Eltern der Region an. „Ich habe im Internet entdeckt, dass im SOS-Familienzentrum in Weimar kleine Pakete mit Basteltipps gepackt und an Familien mit Kindern verteilt werden“, sagt Rita Claußen und war von der Idee sofort begeistert.

„Mit unserem Team haben wir dann überlegt, wie wir dies auch in Grimmen umsetzen können“, beschreibt sie. Kurzerhand bestellt die Einrichtung Papiertüten mit dem Aufdruck „Wundertüte“. Diese stehe nun seit vergangener Woche jeden Tag vor dem Familienzentrum zum kostenlosen Abholen bereit. „Wir packen aktuell 20 Tüten pro Tag und diese sind stets schnell vergriffen“, freut sich die Einrichtungsleiterin.

Im Inneren der Tüten befinden sich täglich neue Basteltipps mit Anleitung und den jeweiligen Bastel-Utensilien. „Über unsere Facebook- und Internetseite haben wir dafür Werbung gemacht und schon am ersten Tag war die Nachfrage sehr groß. Es freut uns besonders, dass wir immer wieder Bilder von den fertig gebastelten Gegenständen bekommen“, ist Rita Claußen begeistert.

Von Montag bis Freitag stehen die Wundertüten in der Zeit von 9 bis 16 Uhr vor dem Haupteingang bereit. Aufgrund vieler bunter Luftballons kann die Ausgabestelle gar nicht übersehen werden.

Vor dem SOS-Familienzentrum kann man sich die Wundertüten mit täglich neuen Bastelideen kostenlos abholen. Quelle: Raik Mielke

Second-Hand-Shop wurde verkleinert

Sehr beliebt und gut nachgefragt ist seit Jahren der Second-Hand-Shop des SOS-Familienzentrums. „Wir haben die Corona-Zeit intensiv genutzt und diesen Shop neu strukturiert. Dadurch, dass in unserer Einrichtung ein neues Büro für den Arbeitsbereich ‚Hilfen zur Erziehung‘ entstanden ist, haben wir uns dafür entschieden, den Second-Hand-Shop ein wenig zu verkleinern“, beschreibt Rita Claußen und findet: „Diese Veränderung hat dazu geführt, dass nun alles noch übersichtlicher und besser sortiert ist.“ Zudem wurde eine größere Sachspende aus dem Shop an den Tschernobyl-Verein in Marlow übergeben.

Der Second-Hand-Shop des SOS-Familienzentrums wurde etwas verkleinert und neu strukturiert. So haben Kunden künftig einen noch besseren Überblick. Quelle: Raik Mielke

Lange Telefonate geben Kraft

Eine wichtige Rolle in den zurückliegenden Wochen spielte auch der Kontakt zu den Familien, die sonst regelmäßig die Einrichtung besuchen. „Wir hatten anfänglich über die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, sich bei Redebedarf telefonisch bei uns zu melden. Dies wurde nicht besonders gut angenommen“, beschreibt Rita Claußen.

So entstand die Idee, alle Leute, die in irgendeiner Form regelmäßig an Kursen oder Angeboten des SOS-Familienzentrums teilnehmen, telefonisch zu kontaktieren. „Dies war genau der richtige Weg“, meint Claußen und beschreibt: „Anfänglich meinten beinahe alle Familien es gebe nichts, worüber man reden müsse. Doch in langen, intensiven Gesprächen waren viele Eltern dann doch froh über den einen oder anderen Ratschlag. Es ist nun mal eine sehr außergewöhnliche Situation und für die meisten eine völlig neue Erfahrung.“

So kam es häufig vor, dass solche Telefonate am Ende des Tages mehrere Stunden dauerten. „Wir werden auch weiterhin, bis zur Wiedereröffnung nach Corona, diesen Kontakt anbieten und suchen“, betont die Einrichtungsleiterin.

Mehr als 200 Masken für die Behindertenwerkstätten genäht

Zudem wurden die Nähmaschinen im SOS-Familienzentrum angeschmissen und Schutzmasken genäht. „Am Ende waren es über 200. Diese haben wir für die verschiedenen Werkstätten unserer SOS-Dorfgemeinschaft angefertigt. Wenn diese wieder mit der Arbeit beginnen, steht den Leuten also ausreichend Schutz zur Verfügung.

Momentan haben wir noch Stoff für rund 50 Masken und hatten die Idee, diese eventuell für die Grimmener Tafel vorzubereiten. Es gibt sicher Leute, die sich keine Maske leisten können. Vielleicht wäre dies eine Möglichkeit sie bei der Lebensmittelausgabe der Tafel mit zu verteilen“, meint Rita Claußen.

