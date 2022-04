Grimmen: Sabrina Berger und Daniel Sommer wollen Schlagerparty rocken 

Grimmen

Vor genau zwei Jahren – im März 2020 – sollte die dritte Auflage der beliebten Schlagerparty im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ stattfinden. Bis einen Tag vor der Mega-Sause freuten sich die Trebelstädter und viele Menschen aus den umliegenden Gemeinden und Städten auf ihre Kultparty! Doch dann musste erstmals aufgrund der Corona-Pandemie eine Feier im Kulturtempel der Stadt abgesagt werden.

In den kommenden 24 Monaten gab es immer wieder neue Termine für die Schlagerparty mit Liveacts, DJ-Musik, Happy Hour und vielen weiteren Highlights. Die Ticketbesitzer setzten in diesen kulturell schweren Zeiten ein tolles Zeichen – sie gaben nur sehr vereinzelt ihre Eintrittskarten zurück.

Nun ist es endlich so weit! Zwar haben uns die vergangenen 24 Monate gelehrt, dass in Pandemiezeiten nichts sicher ist. Jedoch sollte der großen Schlagerparty und somit der dritten Auflage des beliebten Schlagerevents nichts mehr im Wege stehen. Am 23. April wird im Grimmener Stadtkulturhaus gefeiert!

Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt nun, welche Schlager- und Discofox-Sternchen die Massen mit ihren Auftritten begeistern wollen. Wann startet die Party und ob es noch Tickets gibt?

Das sind die Künstler: Daniel Sommer und Sabrina Berger

Die beliebte Schlagerparty begeisterte die Grimmener bereits zwei Mal. Zweimal war der große Saal des Stadtkulturhauses „Treffpunkt Europas“ ausverkauft. Neben cooler DJ-Partymusik und lustigen Gewinnspielrunden begeisterten stets die Liveacts. Zur dritten Auflage werden Sabrina Berger und Daniel Sommer erwartet. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die beiden Stars aus der Schlagerszene vor.

Unbeschwertheit und pure Lebensfreude – zwei Worte, die sich nicht nur in Daniel Sommers Musik widerspiegeln: Der junge Sunnyboy aus NRW gibt seit diesem Jahr den neuen Puls der Schlagerherzen vor. Als Straßenmusiker reiste er jahrelang durch die Innenstädte Deutschlands, um sich jetzt endlich in seiner Leidenschaft, der eigenen Musik, zu verwirklichen. Vollgepackt mit Reiselust und durch und durch positiver Energie erzählt er von Mut und vom einfach Machen ohne groß nachzudenken, von der Liebe, dem Leben und wie dieses eben manchmal so spielt: Nachvollziehbar, echt und auf den Punkt gebracht. Seine Songs entstehen allesamt an der Gitarre und verkörpern einen Sound, der jung und alt anspricht und zum Mitsingen hinreißt. Daniel Sommer setzt dieses Jahr sein „Herz auf unendlich“ und tut das, worauf er schon so lange wartet: Seine eigene, ganz persönliche Geschichte erzählen. Die Partybesucher können sich auf seine Hits wie „Warum suchst du woanders“ oder „Herz auf unendlich“ freuen.

Sie glänzt seit 2015 mit eigenen Songs auf den großen Bühnen des Schlagers und begeistert die Fans mit ihrer mitreißenden Show. Ende 2018 erlangte sie durch ihre Hit „Na und?!“ den Durchbruch. Mit diesem Ohrwurm schaffte sie es nicht nur in die Airplay-Charts der Radiosender, sondern auch ins TV. In mehreren TV Sendungen performte sie „Na und?!“ live vor den Kameras. Seitdem ist die Bühne ihr Zuhause. Ob große Open-Air-Bühnen, eine kleine Après-Ski-Hütte, eine Diskothek oder eine klassische Schlagerveranstaltung. Im Jahre 2021 heißt es für Sabrina Berger „Frauenpauer pur“. Sie und das ehemalige DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld haben sich zusammengetan. Herausgekommen ist das Duett „Weit, weit, weg“.

Diese Regeln gelten bei der Schlagerparty

Die Radio-Schlagerparty beginnt am 23. April bereits um 20 Uhr mit einer Warm-up-Party und einer Happy Hour bevor dann ab 21 Uhr Radioprofi Mick Weiser das Zepter übernimmt und die Live-Acts erwartet werden. Die Karten für die Show sind immer noch im Umlauf. An der Abendkasse gibt es keine Karten mehr. Wie es Ende April mit den Corona-Verordnungen aussieht, ist schwer abzuschätzen. Die OSTSEE-ZEITUNG hält Sie diesbezüglich aber auf dem Laufenden.

Von Raik Mielke