Grimmen: Sanierungsarbeiten sollen noch im Frühjahr abgeschlossen werden

Grimmen

Seit fast einem Jahr wird das Käthe-Kollwitz-Haus in der Straße der Solidarität, in dem sich die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) befindet, saniert. Inzwischen sind die Sanierungsarbeiten weit fortgeschritten. „Es sieht so aus, dass wir uns im Frühjahr an das Außengelände machen können“, freut sich Marina Schauland. Die Leiterin des sozialen Bereiches der Grimmener Arbeiterwohlfahrt blickt auf anstrengende Monate zurück und freut sich zugleich über die nun tollen Arbeitsbedingungen.

Grundsanierung fast abgeschlossen

Am Grundriss des Gebäudes wurde nur sehr wenig verändert, trotzdem erstrahlt das „ Käthe Kollwitz Haus“ inzwischen in einem völlig neuem Glanz. „Die Fassade mit dem Schriftzug ’ Käthe Kollwitz Haus’ ist wunderschön geworden“, findet Marina Schauland. Das komplette Dach, Leitungen und Heizung, sowie die Sanitärbereiche und Fußböden werden in drei Bauabschnitten erneuert. „Derzeit wird in der oberen Etage noch an der Elektrik gearbeitet“, sagt Schauland. Zuvor wurde bereits der Anbau, in dem sich das Café befindet grundlegend saniert. Derzeit befinden sich die Arbeiten der zweiten Bauphase, die das gesamte Hauptgebäude umfassen, in den letzten Zügen. „Unser Ziel ist es, mit dem dritten Bauabschnitt, der die Gestaltung des Außengeländes vorsieht, im Frühjahr zu beginnen“, sagt die Leiterin des sozialen Bereiches. Dann wird das Gelände mit einem neuen Zaun versehen und die Grünflächen und Parkmöglichkeiten neu gestaltet.

Diverser Baufirmen sind seit Beginn 2019 an der Sanierung beteiligt

Insgesamt zwölf Baufirmen sind an der Umsetzung des Projektes beteiligt. Für die Sanierung stehen 800 000 Euro zur Verfügung. 580 000 Euro kommen hierbei aus Mittel der EU. 120 000 Euro sind Kofinanzierungsmittel des Landes und etwa 80 000 Euro steuert die Stadt Grimmen bei. „Zudem übernehmen unsere Leute von der Arbeiterwohlfahrt auch einige kleinere Arbeiten in Nebenräumen“, betont Marina Schauland.

Bessere Arbeitsbedingungen für alle

„Ich glaube man kann bereits jetzt sagen, dass wir künftig eine sehr schöne Einrichtung haben, von deren Modernisierung alle profitieren“, ist sich Schauland sicher. So gibt es künftig ordentliche Sanitäreinrichtungen, eine bessere Küchenausstattung, hellere Räumlichkeiten für Personal und Gäste, sowie eine besser nutzbare Außenanlage. „Das gesamte Gebäude ist nun auch mit dem Rollstuhl barrierefrei zugänglich“, freut sich die Leiterin des sozialen Bereiches.

Großer Kinder- und Babybasar geplant Trotz der Sanierungsarbeiten laufen die Vorbereitungen für die verschiedensten Veranstaltungen in der Grimmener Arbeiterwohlfahrt. Vom 6. bis 8. Februar soll erstmal ein großer und dreitägiger Kinder- und Babybasar stattfinden. Angeboten werden dann Baby- und Kinderbekleidung, Spielzeug und Kinderbücher. Ähnliche Basare sollen im Anschluss für Damen- und Herrenartikel stattfinden. Zudem befindet sich das traditionelle Osterfeuer in Vorbereitung. Ziel ist es, dass bis dahin die Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen sind. Sicher ist auch, dass es am 1. Mai diesen Jahres auf dem Gelände der Grimmener Arbeiterwohlfahrt wieder das beliebte Maifest mit Musik und Verköstigung geben wird.

Sehr intensive Monate für das gesamte Personal

Und auch wenn es seit Monaten an allen Ecken und Enden bohrt, klopft und hämmert, läuft der Tagesbetrieb wie gewohnt weiter. „ Unsere insgesamt 16 im Haus tätigen Leute, darunter acht fest Angestellte, sind sehr gut mit den Herausforderungen umgegangen“, lobt Schauland das Engagement und beschreibt: „Täglich kommen zwischen 20 und 40 Grimmener zum Essen. Hinzu kommen weitere 100 Portionen, die im Haus gekocht und meist an Senioren in die Häuslichkeiten geliefert werden. Und dies an 365 Tagen im Jahr. „Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Service auch in den letzten Monaten anbieten konnten und während der gesamten Bauphase für unsere Leute da waren“, freut sich Schauland.

Denn regelmäßig kommen Hobby-, Handarbeits- und Bastelgruppen ins Haus. Und auch die Glücksklee-Kleiderkammer ist geöffnet. Hier gibt es gebrauchte Kleidung. Auch zwei in der Einrichtung beheimate Vereine (Sozialverband und Dekra, die Redaktion), trotzten den Einschränkungen durch die Baumaßnahmen und werden künftig mit modernen Arbeitsbedingungen belohnt.

Küchenchefin Diana Kranich bei der Arbeit. Die Arbeiterwohlfahrt in Grimmen versorgte in den vergangenen Monaten trotz Umbauarbeiten täglich 120 bis 140 Leute mit frisch gekochtem Mittagessen. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke