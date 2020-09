Grimmen

„Glück ist . . .“ – so lautete das Motto der nunmehr 50. Wettbewerbsrunde des internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“. Etwa 500 Bilder und drei Kurzfilme wurden bei der Pommerschen Volksbank eingereicht. Jetzt fand die Auszeichnung der Bundespreisträger in Grimmen statt.

Am letzten Dienstag wurden im Rahmen des 50. Jugendwettbewerbs die Schüler Marvin Heiden, Carlo Broschatt, William Kluve und Valerie Alms mit einem Bundespreis ausgezeichnet. Die Siegerehrung fand im kleinen Kreis im Gymnasium Grimmen statt.

Anzeige

1. Platz auf Landesebene

Marvin und seine Filmcrew erstellten einen Kurzfilm mit dem Titel „Glück“. Dabei beschäftigten sie sich mit den verschiedenen Herangehensweisen an die Frage nach dem Glück. Der Film beleuchtet besonders die emotionalen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekte des Wettbewerbsmottos. Nach dem der Film auf Ortsebene und Landesebene bereits den 1. Platz belegte, konnte er auch bundesweit überzeugen und erreichte hier den 3. Platz.

Weitere OZ+ Artikel

Marvin und sein Team erwartet nun eine Kreativwoche in der Bundespreisträgerakademie auf dem Jugendhof Scheersberg an der schleswig-holsteinischen Ostsee. Dort können die Nachwuchskünstler ihre Talente in verschiedenen Workshops weiterentwickeln.

Jubiläums-Wettbewerb startete im Oktober 2019

„Alle sind sehr froh darüber, dass mit der persönlichen Ehrung der Bundespreisträger, die 50. Wettbewerbsrunde trotz Corona-Umstände zu einem tollen Ende gebracht werden konnte“, berichtet Jan Stock, Mitarbeiter der Pommerschen Volksbank eG. Danach sah es nämlich zwischenzeitlich gar nicht aus.

Der Jubiläums-Wettbewerb startete im Oktober 2019. Die jungen Künstler waren dazu aufgerufen, sich mit dem Thema Glück zu beschäftigen. In den eingereichten Beiträgen wurde den verschiedensten Interpretationen des Wortes Glück Ausdruck verliehen.

Üblicherweise setzt sich im ersten Schritt eine Jury aus Kunstlehrern, Vertretern der Presse und Mitarbeitern der Volksbank zusammen, um die Sieger auf Ortsebene zu bestimmen. In diesem Jahr allerdings lief einiges anders ab. Aufgrund der Corona-Pandemie und der im März geltenden Kontaktverbote fand die Jurysitzung nicht wie üblich statt. Zahlreiche Mitarbeiter der Genossenschaftsbank bewerteten diesmal die Bilder. So wurde sichergestellt, dass es auch im Jubiläumsjahr des Jugendwettbewerbs Preisträger gibt.

Alle Preisträger wurden vor den Sommerferien schriftlich über die erfolgreiche Teilnahme und ihre Platzierung informiert, da auch eine öffentliche Siegerehrung nicht durchgeführt werden durfte.

Neues Motto: Bau dir deine Welt!

Richtig stolz war das Kreditinstitut dann, als die Preisträger auf der Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein feststanden. Vier Bildbeiträge und ein Videobeitrag aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank wurden ausgezeichnet: Zwei erste Plätze, ein dritter Platz und zwei vierte Plätze.

Insgesamt wurden die Siegerbeiträge auf Landesebene mit 700 Euro Preisgeld belohnt. Und mit der Siegerehrung der vier Bundespreisträger in Grimmen wurde zuletzt eine erfolgreiche Wettbewerbsrunde beendet.

Im Oktober geht es übrigens in die 51. Runde. Das Motto lautet dann: Bau dir deine Welt!

Von OZ