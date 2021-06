Grimmen

Ab an die Arbeit, statt Schulbank drücken – In den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien führen die Schüler der zehnten und elften Klasse des Gymnasiums das alljährliche Betriebspraktikum durch. Dabei geht es darum, einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen und seinen Interessen nachzugehen.

Ein aufregender Arbeitstag bei der Tagesmutter

Für die 17-jährige Michelle Schulz geht es jeden Morgen zur Arbeit im Kinderhaus „Katz & Maus“ von Tagesmutter Doreen Bathke. Zurzeit befinden sich fünf Kinder im Alter von null bis drei Jahren in der Betreuungsgruppe. „Ich bin auf diesen Beruf gestoßen, da mir die Zusammenarbeit mit Kindern viel Freude bereitet“, sagt die Elftklässlerin und fügt hinzu: „Mein größter Wunsch ist es, einmal Grundschullehrerin zu werden. Dementsprechend kann ich hier schon einige Erfahrungen sammeln.“

Die Aufgaben der Gymnasiastin liegen darin, die Kinder zu füttern, sie an- und auszuziehen und mit ihnen zu spielen. „Meine Arbeitszeiten sind von 7.45 Uhr bis circa 15 Uhr, so dass ich gut im Schulrhythmus bleibe“, erklärt die 17-Jährige. Beim Spielen mit den Kindern fällt jedoch auf, dass die motorische Entwicklung – aufgrund der Digitalisierung – rückläufig ist. Das würde die Tagesmutter an der zeitlichen Verzögerung von Entwicklungsschritten wie dem Laufenlernen und Sprechen bemerken. Daher gibt es im Kinderhaus von Doreen Bathke keinen Fernseher oder CD-Player. Stattdessen wird des Öfteren der Spielplatz aufgesucht und frische Luft geschnappt. Auf die Frage, ob dieser Job ein Wunschberuf für die junge Schülerin wäre, antwortet sie: „Bei einer kleinen Gruppe mit jungen Kindern ist es okay, aber sobald ich eine große Gruppe zu betreuen hätte, würde ich schnell an meine Grenzen kommen.“

Das Praktikum läuft für Michelle Schulz voll nach Plan, denn sie hat es sich genauso vorgestellt. Den Umgang mit Kindern ist sie bereits aus der eigenen Nachbarschaft gewohnt, in der sie oft auf die Heranwachsenden aufpasst oder Zeit mit ihnen verbringt. Trotzdem sammelt sie einige neue Erfahrungen. „Zwar sind die älteren Kinder pflegeleichter, dafür freuen sich die jüngeren aber umso mehr und bringen einem große Wertschätzung entgegen“, sagt die Praktikantin.

Nicht nur beim Training, sondern auch bei der Organisation dabei

Paul Kruppke (16) und Paul Griwahn (16) wollen dem HSV Grimmen im Betriebspraktikum unter die Arme greifen. Quelle: Jasmin Ruttloff

Ein weiteres Betriebspraktikum führen Paul Kruppke und Paul Griwahn beim HSV Grimmen durch. Beide spielen auch in ihrer Freizeit Handball, jedoch wurde wegen Corona die Vereinsarbeit massiv eingeschränkt. „Deswegen wollten wir dem Verein ein wenig unter die Arme greifen und schauen, was das Vereinsleben außerhalb des Trainings hergibt“, betonen die 16-Jährigen.

Die beiden Sportler helfen sowohl bei handwerklichen Arbeiten als auch bei der Durchführung des Trainings. Des Weiteren überprüfen sie Trikotsätze auf Vollständigkeit und nutzen den Kraftraum in ihren Pausen für eine Fitnesspause. „Unsere Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Zumeist sind wir am Nachmittag vor Ort, um beispielsweise das Training der E-Jugend zu leiten“, erzählen Kruppke und Griwahn.

Auch ein dauerhaftes Engagement als Trainer oder Übungsleiter würde die Gymnasiasten ansprechen, denn die Arbeit mit Kindern bereitet ihnen Freude. „Das Praktikum bereitet mich schon auf meine Zukunft vor“, sagt Paul Griwahn. „Später möchte ich Lehramt studieren und sollte schon vertraut sein im Umgang mit Kindern“, so Griwahn weiter.

Die beiden Handballer stellten sich das Praktikum so vor und hoffen, viele Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln.

Vielfältige Aufgaben als Mediengestalterin

Jette Lemke probiert sich als Mediengestalterin. Quelle: Imke Stremlau

Jette Lemke weiß noch nicht, welchen Beruf sie später einmal ergreifen möchte und nutzt mit dem zweiwöchigen Praktikum die Chance, in den Beruf der Mediengestalterin hineinzuschnuppern. Die Zehntklässlerin führt ihr Praktikum bei REMA-Media durch, einer Werbewerkstatt, die viele unterschiedliche Produkte, wie Fahrzeugbeklebungen, Flyer und Textilstickereien anfertigt. Die Idee, ihr Praktikum dort zu machen, hatte die Handballerin, da ihr Verein dort schon des Öfteren Mannschaftspullover bedrucken ließ.

„Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt. Es herrscht eine sehr freundliche und entspannte Arbeitsatmosphäre“, erzählt die 16-Jährige. Sie arbeitet von 9 bis 15 Uhr in der Werkstatt und hat bereits dabei geholfen, Pullover zu bedrucken und Schriftzüge für Gastanks der Firma Primagas anzufertigen. Welche Projekte in den nächsten Tagen folgen, weiß sie noch nicht, doch die Gymnasiastin ist schon gespannt darauf. „Es wird nicht langweilig, da die Aufgaben sehr vielfältig sind. Vor allem die Schneide- und Sofortdruckmaschinen finde sehr interessant“, staunt Lemke.

Ein Beruf, um Menschen zu helfen

Hannah Seidel ist Praktikantin im Grimmener Kursana-Domizil. Quelle: Imke Stremlau

Das Kursana bekommt auch tatkräftige Unterstützung. Hannah Seidel führt dort ihr Praktikum durch. Die 15-jährige Gymnasiastin hat vor, nach der Schule einen sozialen Beruf zu erlernen und Menschen zu helfen. „Ich überlege, Psychologie zu studieren. Vielleicht aber möchte ich auch Kinder mit Problemen in der Schule begleiten. Genau weiß ich es noch nicht“, gesteht die Zehntklässlerin. Fest steht für sie aber, dass sie später etwas mit Menschen machen möchte.

Ihr Praktikum startet jeden Tag um 7.30 Uhr, wenn es für die Bewohner des Kursana Frühstück gibt. Am Vormittag gibt es dann immer eine Beschäftigung für die Senioren des Pflegeheims. Dienstags steht Gymnastik auf dem Programm, bei der ein Ball im Kreis hin und her geworfen wird oder andere Übungen begleitet werden. Am Freitag wird beispielsweise ein Kuchen gebacken. Nach dem Mittag ist Ruhepause und dann gibt es erneut eine Beschäftigung. Zum Kaffee kommen wieder alle zusammen und um 15 Uhr hat Hannah Feierabend.

Die Aufgaben der Gymnasiastin sind größtenteils, sich mit den Bewohnern zu unterhalten und mit ihnen zu spielen. Außerdem hilft sie ihnen, in ihren Rollstühlen oder mit den Rollatoren in den Speisesaal oder zu den Angeboten zu gelangen.

„Das Personal ist sehr unterstützend und hilft mir immer, wenn ich Fragen habe“, berichtet die Zehntklässlerin. Dieses Praktikum sei eine gute Vorbereitung für ihren späteren Beruf.

Schreiberlinge aus der Redaktion

Auch die OSTSEE-ZEITUNG hat tatkräftige und federführende Unterstützung bekommen. Imke Stremlau (16), Jasmin Ruttloff (16) und Florian Krey (18) wollen den Alltag und die Arbeit der lokalen Journalisten kennenlernen. „Eigentlich möchte ich später Lehrer werden, aber Redakteur wäre mein Plan B“, sagt Florian Krey. Die Abwechselung im Alltag finden die drei Praktikanten am Interessantesten. „Das man viel rumkommt, viel Neues kennenlernt und viel Kontakt zu anderen Menschen hat, finde ich gut“, berichtet Jasmin Ruttloff.

„Mir macht das Schreiben auch viel Spaß. Hier lesen viele, was ich geschrieben habe und ich bin freier im Schreiben, im Gegensatz zur Schule“, weiß auch Imke Stremlau. Die Früchte ihrer Arbeit, gedruckt in der Zeitung in der Hand zu halten, finden die drei Schüler besonders gut. Doch nicht immer ist die Kontaktaufnahme zu den Mitbürgern einfach. „Leider ist es sehr schwer, Gesichter des Tages zu finden. Viele verschließen sich vor uns und möchten kein Foto. Das finde ich sehr schade, denn irgendwie kennt sich doch jeder in Grimmen. Ich würde mich nicht davor sträuben“, so Krey weiter.

Von Florian Krey, Imke Stremlau, Jasmin Ruttloff, Christin Assmann