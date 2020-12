Grimmen

Sein Arbeitsgerät ist ein Mikrofon. Sein Markenzeichen eine schwarze Sonnenbrille. Er ist die Stimme der Grimmener Stock-Car-Rennen und das seit über einem Vierteljahrhundert. Klar, die Rede ist von Ulf Schnackenberg , alias „The Voice of Race“. Er nennt Stock-Car den „Wahnsinn auf vier Rädern“ und bei seinen Moderationen beginnt der Hexenkessel zu beben. „Ich bin mit Motorsport aufgewachsen und gerade weil ich mich dafür so sehr begeistere, fällt es mir leicht, emotional und anscheinend für viele mitreißend das zu beschreiben, was ich sehe“, sagt er.

Durch Städtepartnerschaft nach Grimmen gekommen

Der Moderator kommt aus Osterholz-Scharmbeck. „Mein Vater hat dort Motorsportveranstaltungen organisiert und so lange ich denken kann, war ich immer mit dabei“, beschreibt der Automobilverkäufer. Durch die Städtepartnerschaft zu Grimmen entstand Anfang der 1990er-Jahre der Wunsch des Vaters, auch in Grimmen solch eine Motorsportveranstaltung durchzuführen.

Es gelingt und gemeinsam mit Onkel Erich moderiert Ulf Schnackenberg erste Rennen in der Trebelstadt. Da zu jener Zeit viele Grimmener ihre berufliche Zukunft in Osterholz-Scharmbeck suchen, kommt es dort wenige Monate später in einer Diskothek zu einer Begegnung, die mit Sicherheit die Verbundenheit zu Grimmen und der Region noch einmal beeinflussen sollte. „Ich habe dort meine Frau Ines kennengelernt, die ihrerseits aus Zarrentin kam“, erzählt der Kultmoderator. Die gemeinsamen Reisen zu den Rennwochenende in Grimmen werden durch diese Beziehung intensiviert.

Durch seine Moderationen überbrückte er auch schon längere Regenpausen. Quelle: Raik Mielke

Großer Stock-Car-Boom in den 1990er-Jahren

„In Grimmen und Umgebung gab es in den 1990er-Jahren einen dermaßen großen Boom in der Stock-Car-Szene, der auch an meiner Frau nicht vorbeiging. Man ging einfach zu den Rennen und Partys und so bin ich richtig in die Szene eingetaucht“, erklärt er.

Ulf Schnackenberg lernt so die Fahrer auch außerhalb der Strecke kennen. „Für meine Moderationen war diese Zeit natürlich Gold wert, weil ich jetzt nicht mehr nur ein Auto und einen Namen auf der Liste vor mir zu liegen hatte. Ich lernte die Menschen kennen, die uns mit spektakulären Rennen begeistern“, verdeutlicht der Motorsportfan.

Bis heute lässt dies die Moderationen von „The Voice of Race“ so lebendig rüberkommen und sorgt für Gänsehaut bei den Fans. „Ich finde die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ super. Stock-Car und Grimmen – das gehört ganz einfach zusammen. Mir haben in diesem Jahr auf jeden Fall die drei Rennen gefehlt. Ich freue mich riesig, wenn endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können und ich die gigantische Stock-Car-Familie wiedersehe“, sagt er.

Unterstützen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Sorgen sie mit Ihrer Spende dafür, dass im kommenden Jahr eine neue Rennleitung und ein neuer Küchenwagen entstehen können.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: 1. Grimmener Stock-Car-Legion IBAN: DE06 1505 0500 0112 2487 56 Verwendungszweck: Spende OZ-Weihnachtsaktion 2020 Zudem haben wir zwei Spendenboxen aufgestellt. Eine befindet sich im Einwohnermeldeamt der Stadt Grimmen und eine in der Imbissbude der Familie Holtz vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Von Raik Mielke