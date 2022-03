Grimmen: Senioren on Tour – Diese Reiseziele erwarten die Grimmener 2022

Grimmen

Ab 10. März rollt der Reisebus mit Reisebegleiter und Grimmens bekanntestem Jeck, Hans-Jürgen Hübl, wieder los – erstes Ziel: Stettin. Mit Livemusik, Kaffee und Kuchen soll der Frauentag nachgefeiert werden. „Wir wussten ja nicht, was zu diesem Zeitpunkt in Deutschland möglich ist. Deshalb geht es nach Stettin, da wurde mehr angeboten“, erklärt Hübl, Reisebegleiter für Becker-Strelitz Reisen und der Volkssolidarität Grimmen.

Auf sieben Tagesausflüge und eine mehrtägige Reise können sich die Grimmener Senioren freuen. Für jedermann und jede Frau hat Reisebegleiter Hübl die Angebote und Kataloge gewälzt. Unterhaltung garantiert. „Endlich kann es wieder mit Schwung und guter Laune losgehen. Ich mach’ das Programm immer noch auf karnevalistische Art und Weise – nur nicht zu trocken“, sagt der Reisenarr und ergänzt: „90 Prozent sind Wiederholungstäter und viele kenne ich sogar noch vom Grimmener Karneval. Ich suche die Reisen nach Jahreszeit und Zielen aus, die interessant und abwechslungsreich für die Passagiere sein könnten. Nur nicht immer das Gleiche.“

Mit seinen eigenen Präferenzen versucht sich der 72-Jährige zurückzuhalten. „Ich bin gerne auf dem Schiff unterwegs, so gesehen maritim-affin, aber es muss ja für jeden was dabei sein. Und vor allem nicht zu kräftezehrende, lange Wege und am besten von Morgen- bis Abendsonne“, so Hübl. Gerade nach den sozialen Einschränkungen der Pandemie sollen bei den geselligen Touren wieder Kontakte gepflegt und sich vor allem gründlich ausgetauscht werden. „Wenn es losgeht, wird morgens gerne erst mal ausführlich gequatscht, bevor das Programm beginnt. Aber das ist ja normal, besonders wenn man sich längere Zeit nicht mehr gesehen hat“, weiß der Grimmener.

Besichtigungen, Infos, Unterhaltung und Spruch des Tages inklusive

Bis zum Schluss der Überraschungsfahrt bleibt die Spannung – zum Beispiel mit Galaabend in Bremen 2021 Quelle: privat

Im Anschluss folgen Entertainment und ein Ritual – der Spruch des Tages. Witze und Sprüche gehen ihm nicht aus, wie „Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd“ oder „Pünktlichkeit ist eine Zier, doch aus kommt man auch ohne ihr. Das gehört dazu. Ich bereite mich auf die Fahrten vor und erzähle auch gerne über die Umgebung, die auf der Route liegt“, so Hübl weiter.

Dafür muss sich Entertainer und Reisebegleiter besonders auf der Überraschungsfahrt gut vorbereiten. Das Ziel darf im Vorfeld nicht verraten werden und genau aus diesem Grund ist die Kurzreise wahrscheinlich auch so beliebt. „Dann ist es ja keine Überraschung mehr. Aber das macht ja auch den Reiz der Tour aus“, betont Hübl augenzwinkernd. Wenn der Bus mit den Risikofreudigen losfährt, gibt es nur allmählich Hinweise auf den geheimnisvollen Ort. „Das letzte Mal ging es nach Bremen. Da habe ich in der Nähe von Hamburg den Fehler gemacht und zu früh einen eindeutigen Tipp gegeben – der Roland. Da wusste sofort jemand – Bremen“, so Hübl weiter.

In Erinnerungen schwelgen beim Nachsitzen für Erwachsene

Auch eine Reise in die Vergangenheit könnte interessant werden. „Ein Schulbesuch wie in alten Zeiten“ gibt es mit Nachsitzen für Erwachsene im Landesmuseum Göldenitz. „So wie ich noch in der ersten Klasse zur Schule gegangen bin mit eigener Tafel, Griffel und Schwämmchen. Da werden Erinnerungen wach. Ich denke, das wird einigen so gehen. Und wer weiß, was da für Geschichten ans Tageslicht kommen“, sagt Hübl lachend.

Reisekalender 2022 Auftakt der Reisesaison ist am 10. März die Frauentagsfahrt nach Stettin. Am 13. April geht es nach Mölln mit Begrüßung von Till Eulenspiegel, Stadtrundfahrt und Bauerhofbesuch mit Mittagessen. Ins südschwedische Ystad geht die Fahrt am 12. Mai mit Ales stenar (dem schwedischen Stonehenge), Stadtrundfahrt und besonderem Extra. Am 15. Juni stehen das Kloster Chorin und das Schiffshebewerk in Niederfinow auf dem Tagesprogramm. Berlin aus der Wasser- und Luftperspektive wird am 19. Juli angeboten. Für den 14. September geht es zurück in die Schule mit dem „Schulbesuch, wie in alten Zeiten“ im Landesmuseum Göldenitz und anschließender Kutschfahrt durch den Stadtwald der Rostocker Heide. Auch wenn das Ziel der Überraschungsfahrt nicht im Vorfeld bekanntgegeben wird – der Termin am 13. Oktober steht und vier Tage sollten für die Tour eingeplant werden. Am 30. November endet die Saison voraussichtlich mit der Adventsfeier in Binz.

Ereignisreich könnte die Reise nach Südschweden werden. Mit Katamaran von Saßnitz nach Ystad – bekannt aus der Krimiserie Wallander – geht es nach der Stadtrundfahrt zum mystischen Ales stenar, dem schwedischen Stonehenge. Für Interessenten steht Hans-Jürgen Hübl donnerstags zur Reiseberatung in der Klönstuv von 9 bis 12Uhr bereit.

Von Christin Assmann