Grimmen: So arbeiten Schulsozialarbeiter in Corona Zeiten

Seit 2014 ist Susanne Fandrich über den Verein „LebensRäume e.V.“ und finanziert durch den Europäischen Sozial Fond (ESF) sowie den Landkreis Vorpommern-Rügen, als Schulsozialarbeiterin am Grimmener Gymnasium tätig. In Corona-Zeiten wurden die Schulsozialarbeiter vor völlig neue Aufgaben gestellt. Wie die Arbeit ohne direkten Schüler-Kontakt lief, welche Probleme sich möglicherweise ergeben könnten und welchen Stellenwert diese Arbeit ab dem kommenden Schuljahr hat, erklärt Susanne Fandrich im OZ-Interview.

In den zurückliegenden Wochen waren keine Schüler in der Schule. Die Schulsozialarbeiter mussten ins Home-Office. Was hat Ihnen am meisten gefehlt?

Ganz eindeutig die Schüler. In der ersten Woche galt es in der Schule noch einige organisatorische Sachen zu klären. Es war ein sehr komisches Gefühl. Sonst ist immer Leben im Haus. Es fühlte sich beinahe wie die großen Sommerferien an.

Wie hat sich denn die Arbeitsweise in Corona-Zeiten verändert?

Normalerweise kommen täglich viele Schülerinnen und Schüler in mein Büro. Manchmal, um einfach ein kurzes Pläuschen zu halten. Aber eben auch, um unter vier Augen über Probleme zu reden. Diese Vieraugengespräche konnten natürlich nicht stattfinden. Weder mit den Schülern, noch mit Eltern oder Lehrern.

Gab es denn eine Möglichkeit trotzdem mit Schülern, Eltern und Lehrern in Kontakt zu bleiben?

Ja, denn glücklicherweise leben wir im Zeitalter der sozialen Medien. Meine Schüler wissen, wie sie mich zu fast jeder Zeit kontaktieren können. Sei es nun über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram, per WhatsApp oder eben per Mail oder Anruf. Ich war erstaunt und zugleich erfreut, dass diese Wege der Kontaktaufnahme auch angenommen wurden. Mit dem Schulleiter war ich regelmäßig in telefonischem Kontakt. Schüler wählten hierbei eher den Weg über die sozialen Netzwerke.

In Grimmen gibt es fünf Schulen mit fünf Schulsozialarbeitern. Fand auch unter Ihnen ein Austausch über die aktuelle Situation statt?

Ja, sogar ein sehr intensiver Austausch. Wir haben regelmäßig mit der Fachaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen die Vorgehensweise besprochen. Und auch wir Schulsozialarbeiter haben uns gegenseitig geholfen und waren während der gesamten Corona-Pause immer in Kontakt.

Welche Anliegen hatten Schüler, aber auch Eltern?

In erster Linie ging es um Hilfestellungen bei der Strukturierung des Schultages in den heimischen vier Wänden. Ich habe versucht, hierbei Schüler und Eltern unterstützend zu beraten. Natürlich entsteht in solchen Situation schnell ein Angstgefühl. Den Schülern fehlte der Kontakt zu den Mitschülern. Zudem machten sich einige Schüler Sorgen, falsch strukturiert an die Aufgaben zu gehen, wodurch Lern-Lücken entstehen könnten. In Gesprächen konnten wir diese Ängste aber nehmen.

Auf welchen Ebenen wurden die Schüler in den vergangenen Wochen denn gefordert?

Beispielsweise am Gymnasium hat man sich darauf verständigt, sich auf die Vermittlung von Lernstoff zu konzentrieren. Im normalen Schulalltag laufen diverse Projekte, welche das Soziale fördern. Diese mussten nun komplett wegfallen. Sei es das banale Gespräch mit dem Mitschüler, eine Gruppenarbeit in der Unterrichtsstunde oder gar Freizeitaktivitäten. Ein Handy kann diese sozialen Kontakte auf Dauer nicht ersetzen. Aber auch in Corona-Zeiten darf man Gefühle nicht vergessen. Und diese kamen definitiv zu kurz und das merkte man den Schülern auch an.

Schulsozialarbeit ist für Schulen immer noch nicht verpflichtend. Zum Ende des Jahres endet die Förderperiode des Europäischen Sozial Fonds. Wissen Sie schon, wie es dann weitergeht?

Zuerst einmal möchte ich sagen, dass Schulsozialarbeit sicher nicht verpflichtend ist, aber eine sehr wichtige Rolle im Schulalltag spielt. Ich bin seit 2014 am Gymnasium. Die Schüler, welche in diesem Jahr die Schule verlassen, habe ich von Anfang an begleitet. In dieser Zeit gab es viele Gespräche, viele gute Zeiten, aber auch Momente in denen die Schüler meine Unterstützung brauchten. Auch von den Lehrern bekommt man immer wieder ein positives Feedback, dass unsere unterstützende Arbeit enorm wichtig ist. Wie diese Stellen künftig finanziert werden, entscheiden andere Leute. Ich habe derzeit die Info, dass es auf jeden Fall auch 2021 weitergeht.

