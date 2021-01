Grimmen: So bunt blüht der Frühling schon im Gewächshaus

Grimmen

In Grimmen ist schon Frühling. Zumindest im Blumenhaus Schütte in der Bahnhofstraße: 60000 Hornveilchen und Stiefmütterchen beginnen dort gerade, mit ihren die ersten Blüten auf die hellere, buntere und optimistischere Zeit einzustimmen.

Energiekosten zu hoch

Stiefmütterchen und Hornveilchen brauchen nicht viel Wärme, um sich schon jetzt zu entwickeln, erzählt der Chef Toralf Schütte. Deshalb biete es sich an, sie selbst zu ziehen. „Die Beschaffung der Pflanzen, die mehr Wärme brauchen, wird immer schwieriger“, sagt er. Grund sind die Heizkosten, die sehr hoch seien. Viele Gärtnereien hätten deshalb aufgegeben, beispielsweise auch Nordflor Barth, von wo das Grimmener Blumenhaus regelmäßig Pflanzen wie Weihnachtssterne bezog. Diese Saisonpflanzen mögen es schön warm, deshalb verzichtet auch Schütte seit ein paar Jahren darauf, sie oder andere Pflanzen, die Wärme brauchen, in den eigenen Gewächshäusern wachsen zu lassen. Schütte: „Früher haben wir das alles allein gemacht, aber alles, was Energie braucht, haben wir aus Kostengründen abgeschafft.“ Außerdem gebe es sie in jedem Discounter superbillig. Jetzt kommen beispielsweise Weihnachtssterne in sein Blumenhaus zur Adventszeit aus den Niederlanden.

Dazu komme, dass aus der Gärtnerei Schütte einst für acht eigene Blumenläden produziert wurde, jetzt nur noch für einen. 6000 bis 7000 Weihnachtssterne wären das einst gewesen, die verkaufe man nicht in nur einem Laden. „Aber wir sind froh, weiter die Gärtnerei und den Laden zu haben. Das ergänzt sich gut“, sagt Toralf Schütte.

60000 Hornveilchen und Stiefmütterchen hatte der Gärtner auch im Vorjahr im Angebot. Dann wurden aber etwa 20 Prozent durch den Lockdown nicht verkauft und weggeworfen. Um die neuen kleinen Pflänzchen kümmern sich Toralf Schütte und seine Mitarbeiter seit vergangenen September. Jedes wurde umgetopft. „Das passiert immer noch in unserem Gewächshaus in Holthof. Alles andere machen wir aber mittlerweile hier am Grimmener Standort“, informiert er.

Verkauf ab Ende Februar

Ab Ende Februar rechnet der Fachmann mit Kunden, die die wenig kälteempfindlichen Hornveilchen oder Stiefmütterchen an den Hauseingang oder das Fensterbrett pflanzen wollen. Für die Friedhofsbepflanzung starte die Saison etwas später. Bis Ostern sei erfahrungsgemäß die Nachfrage nach diesen Blumen groß. Dann verlangten die Kunden nach anderen Beet- und Balkonpflanzen wie Geranien, Petunien, Husarenknöpfchen und Schneeflocken. Auch die zieht Schütte selbst.

Und dann kommt die Zeit fürs Gemüse. Toralf Schütte: „Ab April beginnt der Verkauf, man muss dann aber noch auf den Frost achten“. Trotzdem gebe es beispielsweise Hornveilchen meist bis Ende Juni ebenso wie die anderen Beet- und Balkonblumen.

Messen fallen aus

Über die Farbtrends bei Geranien & Co. kann Toralf Schütte in diesem Jahr nur spekulieren. „Es gibt coronabedingt keine Messen, kaum Austauschmöglichkeiten“, sagt er. Und außerdem seien die Gärtner sowieso den Modetrends voraus. Denn die Jungpflanzen werden bereits im Sommer des Vorjahres bestellt, wenn noch nicht klar sei, was die nächste Modefarbe wird. Nächste Woche wollte er beispielsweise zur Weihnachtsmesse nach Frankfurt/Main fahren. Aber alles fällt aus oder wird verschoben. Trotzdem müsse man jetzt entscheiden, wie die nächste Weihnachtsdeko aussehen soll, denn die Bestellungen dafür werden erwartet. Toralf Schütte: „Es ist eine verrückte Zeit.“

Kräftige Farben gefragt

In Grimmen seien es meist kräftige Töne, die gefragt sind. „Vielleicht liegt das am Alter unserer Kunden“, vermutet Schütte. Denn ältere Pflanzenliebhaber mögen es eher kräftig, jüngere eher pastellfarben, sagt er. Egal ob knallig rot oder blass fliederfarben – übrig bleibt bei ihm in Gärtnerei und Laden selten etwas. „Bei den Gemüsepflanzen hatten wir 2020 sogar zu wenig. Wahrscheinlich, weil sich viele im Lockdown auf den eigenen Garten gestürzt haben“, vermutet er.

