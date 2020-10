Grimmen

Herbert Büttner lebt seit 30 Jahren im Grimmener Kursana-Domizil. Genauso lange, wie es die Einrichtung in der Trebelstadt gibt. Gefeiert wurde der runde Geburtstag aufgrund der Corona-Regeln jedoch nur intern. Pflegedienstleiterin Silvia Reich erinnerte an die Geschichte des Domizils und die Entwicklung seit der Einweihung 1990.

Buttercremetorte zum Geburtstag

Das erste, besonders große Stück der großen Buttercreme-Geburtstagstorte – präsentiert aus der Dussmann-Küche – gab es für Herbert Büttner. Der heute 81-Jährige war 1990 einer der ersten Bewohner der Einrichtung und ist bis heute geblieben. Er hat die 30-jährige Geschichte und den Umzug 2002 aus dem Seniorenheim an der Trebel in die Grimmener Bahnhofstraße hautnah miterlebt. Mit seinen Erinnerungen aus den Anfangsjahren ist er ein gefragter Gesprächspartner für neue Bewohner. Und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die später zum Team um Direktorin Irene Salomo gestoßen sind.

Ein stimmungsvolles Geburtstagskonzert mit Tom Sänger aus Waren im Garten und offenen Fenstern für die bettlägerigen Bewohner, die in den Zimmern bleiben mussten, gehörte ebenfalls zur Geburtstagsfeier.

Rund um dieses Fest zum Herbstbeginn veranstaltete die Einrichtung die traditionelle Bauernwoche. Auch dabei bleiben die Bewohner in diesem Jahr unter sich. Die Senioren hatten trotzdem ihren Spaß, denn viele von ihnen haben in ihren aktiven Berufsjahren auf dem Feld oder in der Viehzucht gearbeitet und deshalb noch heute großes Interesse an den Entwicklungen der Landwirtschaft.

Traktor sorgte für Aufmerksamkeit

Eine ganze Woche lang sorgte ein Traktor der Firma Landmaschinen Baase auf dem Parkplatz des Domizils für Aufmerksamkeit. Da staunte so mancher, der früheren Landwirte über die Entwicklung der Technik. Vorgestellt wurde die moderne Technik von Reinhard Baase. Aber auch historische Technik gab es zu sehen: Andreas Zander aus Stremlow zeigte traditionelles landwirtschaftliches Gerät, das er seit Langem sammelt.

Außerdem konnten die Bewohner ihre bäuerlichen Fähigkeiten in zahlreichen spannenden Aktionen testen. Eine Kuh aus stabilem Pappmaché musste gemolken werden, es galt, Getreidesorten zu erkennen und beim Druck mit frisch geernteten Kartoffeln entstanden kleine Kunstwerke.

