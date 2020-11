Grimmen

Ich befinde mich an einem Ort, den nicht jeder Mensch zu Gesicht bekommt. Auf einer dunkelbraunen dünnen Matratze sitzend überlege ich, ob es wirklich eine gute Idee war, die Gewahrsamszelle des Grimmener Polizeireviers kennenlernen zu wollen.

Freiwillig war noch niemand hier. Auch Dietmar Grotzky, Leiter des Reviers, zeigte sich von meinem Wunsch überrascht. „Eine ganze Nacht wollen Sie bleiben? Das geht aber nicht“, sagte er. Schließlich werde die Zelle regelmäßig für Menschen gebraucht, die eine Gefahr für sich selbst oder für andere darstellen – nicht unbedingt täglich, aber regelmäßig. Planbar ist das natürlich nicht.

Abgeführt, durchsucht und Drogentest

Ich blicke auf die gelben Wände, die von ein wenig Tageslicht angeleuchtet werden. Tagsüber werden die beiden Gewahrsamszellen eher selten gebraucht. Das war meine Chance, das Selbstexperiment doch starten zu dürfen. Es gab sogar einen Bonus, mit dem ich gar nicht rechnete: In der vergangenen Stunde erlebte ich alles, was jemand erlebt, der sich zuvor stark auffällig benahm. Ich wurde verhaftet, abgeführt, durchsucht und durfte sogar Drogen- und Alkoholtests machen.

Ich liebe meinen Beruf, stelle ich wieder einmal fest, als hinter mir die Tür ins Schloss fällt. Drei Schlösser halten mich jetzt vom Alltag in Grimmen fern. Natürlich darf ich, im Gegensatz zu anderen Insassen, die Zelle sofort verlassen, wenn ich das möchte. Ich habe ja niemandem etwas getan und Dietmar Grotzky und seine Kollegen halten sich strikt und streng an die Gesetze.

Menschenrechte immer gewahrt Die Freiheit der Person ist unverletztlich, so steht es im Grundgesetz. Die gewährleistete Freiheit der Person darf also nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Für Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsentziehungen stehen zusätzlich unter Richtervorbehalt.

Beschimpfungen und Aggression

In der vergangenen Stunde erfuhr ich, dass es zwei dieser Zellen in Grimmen gibt. Ich wurde durch den Hintereingang in einen kleinen Raum mit Holztisch und Hocker geführt. Im Gegensatz zu den anderen Menschen, die hier landen, habe ich jedoch nicht die Polizisten beschimpft oder mich aggressiv verhalten. Das erlebt Hauptkommissarin Voßberg meistens anders. Ich legte Schmuck, Schuhe, Gürtel und Schal ab. Alles, womit ich mir oder anderen wehtun könnte, musste weg. Ich stellte mich mit dem Gesicht zur Wand und die Kommissarin durchsuchte mich. Ich fühle mich ein bisschen wie im Film.

Ich bin clean

Während ich in das Alkoholmessgerät puste, denke ich an das Glas Wein, das ich am Abend zum Essen hatte. Ist natürlich Unsinn: 0,00 Promille zeigt das Gerät an, das jedoch keinen vor Gericht verwertbaren Wert misst. Dafür gibt es ein anderes Gerät im Revier. Ich muss meine ganze Luft zusammennehmen, damit ein Wert gemessen werden kann. Die Kommissarin feuert mich an. „Weiter, weiter – Sie schaffen das!“ Im benachbarten Sanitärraum gebe ich Urin ab. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Ich frage mich, was ich meiner Mutter am Abend erzählen werde, wenn sie fragt: „Und mein Kind, was hast du heute erlebt?“ Bei dem Gedanken muss ich ein bisschen schmunzeln. „Keine Drogen“, sagt die Kommissarin. Der Überraschungsmoment bleibt für mich aus.

Wenn die Wände sprechen könnten

Sie führte mich in die Zelle. Nun sitze ich hier. Es gibt eine Heizung und mir ist wohlig warm. An den Wänden sind Kratzspuren zu sehen, die von Fingernägeln stammen. Ein anderes Werkzeug hat hier ja niemand mehr. Neben der grauen Tür befindet sich eine Klingel. „Nur die Vernünftigen klingeln, damit wir sie zur Toilette bringen“, sagt die Polizistin. Doch viele nutzen auch den Boden der Zelle, um sich zu erleichtern und ihren Unmut auszudrücken. Und ich habe keine Schuhe an, denke ich, bin aber beruhigt, weil es keine Spuren oder unangenehme Gerüche gibt.

Die Polizisten haben schon viel erlebt. Insassen, die ihren Kopf gegen die Wände schlugen, um später zu behaupten, dass sie von den Polizisten misshandelt wurden. Menschen, die epileptische Anfälle vortäuschten, um aus der Gewahrsamszelle zu dürfen und für die sechs Polizisten nötig waren, um sie unter Kontrolle zu bringen. Betrunkene, die die ganze Nacht schrien und schimpften oder minutenlang auf die Klingel drückten und damit ein Geräusch erzeugten, bei dem nicht nur mein Hund rasend geworden wäre. 5,5 Promille lautet der traurige Rekord eines Mannes, der hier ausnüchtern sollte. Mit solchen Werten kommt man aber ins Krankenhaus.

Menschenrechte gewahrt

Es gibt zahlreiche Vorgaben und Gesetze, die Dietmar Grotzky und seine Kollegen einhalten müssen, bevor hier jemand landet. Der Rettungsdienst prüft beispielsweise, ob der einzelne Mensch überhaupt gewahrsamstauglich oder im Krankenhaus besser aufgehoben ist. Wenn dort jemand gelandet ist, wird regelmäßig geprüft, ob es ihm gut geht. Die Menschenrechte müssen stets gewahrt werden. Meine Menschenrechte wurden gewahrt, ich bin um viele Erfahrungen reicher und freue mich auf das abendliche Telefonat mit meiner Mutter, die vermutlich lachend mit dem Kopf schütteln und „ach, Kind . . .“ sagen wird.

Von Carolin Riemer