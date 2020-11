Grimmen

Auf Grimmens Gehwegen ist es mitunter gefährlich. Denn dort sind nicht nur Fußgänger unterwegs, sondern oft auch Radfahrer – jeder Altersgruppe. Helga Lüdemann, selbst gehbehindert und auf einen Rollator als Hilfe angewiesen, ärgert sich darüber.

Gefährlich für Fußgänger

„Meine Mutter kann mit dem Rollator nicht einfach schnell mal ausweichen, wenn ein Radfahrer angebraust kommt“, erzählt ihr Sohn Volkmar Lüdemann, der selbst gehbehindert ist und im Rollstuhl sitzt. Er sei „so frech“ und mache auch schon mal keinen Platz, wenn ein Radfahrer auf dem Fußweg ihm entgegenkommt.

Anzeige

„Meine Mutti ist aber schon fast gestürzt, als eine Frau von hinten per Rad ankam. In einer Hand eine Zigarette, in der anderen das Handy und nur zwei Finger am Lenkrad“, beschreibt sie Volkmar Lüdemann, der in dieser gefährlichen Situation dabei war. Seitdem fühlt sich Helga Lüdemann auf den Fußwegen noch unsicherer.

Lesen Sie auch

Kaum ein Radfahrer auf der Straße

Dass Fahrradfahrer gerne und oft auf den Fußwegen in der Stadt radeln, kann jeder selbst erleben: Nach nur fünf Minuten am Vormittag am Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ waren es mehr als fünfzehn Radfahrer, die den Gehweg widerrechtlich nutzten. Nicht einer fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße. Dabei war der Autoverkehr dort zu dieser Zeit nicht besonders stark.

Dort, am Kulturhaus, seien die Radfahrer auf dem Fußweg gar nicht das größte Problem. „Weil genügend Platz da ist“, erzählt Volkmar Lüdemann. Doch nur wenige Meter weiter in der Johannes-R.-Becher-Straße wird der Gehweg schmaler und es wird für alle gefährlicher. „Ich selbst weiche immer auf den Parkplatz aus“, sagt Lüdemann. Mit dem Rollator wäre das aber für seine Mutter nicht möglich. „Ich ich gehe die Strecke zum Netto-Markt fast täglich, man muss ja auch mal raus an die frische Luft und sich bewegen“, erklärt sie, warum sie dort entlanggeht.

Beleidigungen statt Einsicht

Klingelnde Fahrradfahrer auf dem Fußweg oder Bemerkungen wie „ He Alte, mach doch mal Platz“, seien keine Seltenheit. Wenn Volkmar Lüdemann oder seine Mutter die Radfahrer ansprechen und sie darauf aufmerksam machen, dass sie etwas Verbotenes tun, bekommen sie solche Antworten wie: „Auf der Straße ist es doch viel zu gefährlich für uns“. Oder auch den Tipp, sie selbst sollten mit dem Rollator auf die Straße ausweichen, damit die Radfahrer Platz hätten.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Polizisten kennen Ausreden

Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers, kennt diese Probleme. Eine Ausrede, die er und seine Kollegen immer wieder von Fahrradfahrern hören, sei das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt, das den Radlern zu holperig ist. „Aber, wenn Radfahrer und Fußgänger auf dem Gehweg unterwegs sind, haben beide Parteien keinen Schutz“, sagt er.

Teilweise breite Gehwege laden allerdings die Fahrradfahrer regelrecht ein, meint er. Und bei einigen Radfahrern, die regelmäßig in der Friedrichstraße auf dem Fußweg unterwegs sind, weiß er, dass sie es tun, um sich vor dem regen Autoverkehr auf der Landesstraße zu schützen. „Erlaubt ist das trotzdem nicht“, betont Grotzky.

Ausnahme für Kinder Radfahren auf Gehwegen ist üblicherweise verboten. Laut Bußgeldkatalog wird es mit einem Bußgeld von 55 Euro geahndet. Wird durch den Radfahrer auf dem Fußweg jemand behindert, gefährdet oder es kommt sogar zu einem Unfall, kann das Bußgeld bis auf 100 Euro steigen. Ein Kind darf mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren, wenn es das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Begleitende Aufsichtspersonen dürfen mit ihrem Fahrrad ebenfalls den Gehweg nutzen. Das Kind darf in diesem Fall allerdings nicht älter als acht und der Begleiter muss mindestens 16 Jahre alt sein. Außerdemgibt es gemeinsame Rad- und Fußgängerwege. Die sind dann aber gesondert ausgeschildert.

Die Grimmener Polizisten kontrollieren immer mal wieder, ob die Radfahrer verbotenerweise auf den Gehwegen unterwegs sind, erzählt der Polizeichef. Ein Unfallschwerpunkt sei das aber nicht. Ihn persönlich ärgert besonders, dass die Radfahrer kaum Verständnis zeigen würden, nicht zur Seite fahren oder wenigstens absteigen, wenn Fußgänger in der Nähe sind.

Grotzky: „Die meisten sehen ihr Fehlverhalten nicht mal ein.“ Und auch er bestätigt: „Alle Altersklassen sind dabei. Ich kann nur appellieren, gegenseitig aufeinander mehr Rücksicht zu nehmen“, sagt Dietmar Grotzky.

Von Almut Jaekel