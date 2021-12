Grimmen: So gehen die Autohäuser mit langen Wartezeiten für Neuwagen um

Grimmen

Ein Jahr auf einen Neuwagen warten. Dies scheint laut vielen Erfahrungsberichten in Pandemie-Zeiten völlig normal zu sein. Besonders lange müssen Kunden Geduld haben, wenn sie spezielle Ausstattungswünsche für ihren Neuen haben. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte wissen, wie es aktuell in den Autohäusern der Trebelstadt aussieht. Sind die Wartezeiten tatsächlich so exorbitant angestiegen? Kommt es auch bei Reparaturen zu Problemen bei der Materialbeschaffung? Und wie sieht es in Sachen „E-Mobilität“ aus?

Warum kommt es derzeit eigentlich zu Lieferengpässen?

Unbestritten ist: Wer sich ein neues Fahrzeug kaufen möchte, muss mit deutlich längeren Lieferzeiten als vor der Pandemie rechnen.

Marcus Weller, Marktexperte beim Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, sagte bereits vor einiger Zeit der Deutschen Presse-Agentur: „Je nach Fabrikat und Modell hat sich die Lieferzeit bei einem Großteil auf drei bis sechs Monate eingependelt“. Bei manchen Premium-Modellen müssten Kunden sogar neun Monate bis ein Jahr lang warten, bis sie den Wagen in Empfang nehmen können.

Experten gehen davon aus, dass sich die Situation bis ins Frühjahr 2022 hinein noch verschärfen könnte. Hierbei gibt es eine grundlegende Ursache: Das Fehlen von diversen Bauteilen für die Fahrzeugherstellung führt dazu, dass die Produktion gedrosselt wird.

Doch sind die Folgen auch schon in den Grimmener Autohäusern spürbar?

Auto-Center Grimmen: In Sachen „Teile“ haben wir derzeit noch keine großen Probleme

„Wir können noch Autos verkaufen und die Auswahl ist auch noch groß“, sagt Frank Gaede aus dem Grimmener Auto-Center. Längere Wartezeiten als zuvor entstehen derzeit bei Neuwagen mit Sonderausstattungswünschen. „Aktuell würde ich die Situation bei uns aber noch nicht als besonders drastisch einschätzen. Sicher gibt es hin und wieder auch Wartezeiten, aber noch bekommen wir dies ganz gut gemanagt“, sagt Gaede. Und auch in Sachen „Teile“ für Reparaturen sieht der Betriebsleiter derzeit keine großen Schwierigkeiten. „Wir haben aus anderen Autohäusern auch schon anderes gehört, aber wir bekommen die benötigten Materialien derzeit noch sehr schnell ran“, sagt Frank Gaede.

Autohaus Opel Gerds: Elektro-Fahrzeuge haben eine garantierte Lieferzeit von drei Monaten

„Es gibt Wartezeiten bei Neuwagen, aber dies ist derzeit überall so“, sagt Frank Gerds vom Opel-Autohaus in Grimmen. Die Folge: Wenn weniger Neuwagen gekauft werden, gibt es auch weniger gebrauchte Fahrzeuge auf dem Markt. „Unsere Information ist, dass sich die Lage im kommenden Jahr wieder stabilisieren soll und sich die Lieferzeiten wieder normalisieren“, erklärt er. Nicht so problematisch ist die Situation in der Werkstatt. „Natürlich muss man auf spezielle Teile auch mal ein wenig länger warten, aber insgesamt ist die Situation derzeit noch handelbar“, beschreibt Frank Gerds.

Keine Lieferengpässe gibt es derweilen bei den Elektro-Fahrzeugen. „Hier haben wir eine Liefergarantie von zwölf Wochen. Also eine völlig normale Zeitspanne“, erklärt der Geschäftsführer.

VW-Autohaus Hückstädt: Wartezeiten für Neuwagen betragen fünf Monate und mehr

„Wir setzen derzeit in erster Linie auf den Verkauf von Gebrauchtwagen“, sagt Verkaufsleiter Thorsten Böttcher vom VW-Autohaus Hückstädt in Grimmen. Wie der Verkaufsexperte erklärt, muss man momentan fünf Monate und länger auf einen Neuwagen warten. „Dies ist überall der Fall. Wir rechnen damit, dass sich spätestens im Sommer 2022 die Lage wieder entspannt“, sagt Böttcher. Auch im VW-Autohaus gibt es in Sachen „Werkstattbetrieb“ derzeit wenig Probleme. „In diesem Bereich fallen die Lieferengpässe weniger ins Gewicht“, betont er.

Von Raik Mielke