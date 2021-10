Grimmen: So geht es beim Ausbau der Straßen der Stadt weiter

Grimmen

Kaum ist mit der Jahnstraße eine Strecke in der Tribseeser Vorstadt saniert, stehen die nächsten Bauarbeiten an: Nun soll die Mohnikestraße wieder ordentlich befahrbar gemacht werden.

Vier Parallelstraßen außer der Jahns- und der Seelenbinderstraße, die von der Landesstraße nach Rostock in das Stadtgebiet abgehen, sind holperig, zum Fahrradfahren ganz ungeeignet, und Autobesitzer müssen fürchten, sich den Boden der Fahrzeuge zu beschädigen. Nach und nach werden sie nun saniert.

Als Erstes kam die Jahnstraße an die Reihe, weil dort gleichzeitig die Regenentwässerung ausgebaut und Breitbandkabel für schnelles Internet verlegt werden sollten. „700 000 Euro haben wir als Stadt in die Straße investiert, die Bauarbeiten haben ein knappes Dreivierteljahr gedauert“, sagt Heike Hübner.

Verkehr zur Schule belastet Anwohner

„Das Angenehmste an der neuen Straße ist, dass die Bauarbeiten jetzt zu Ende sind“, sagt ein Anwohner. Er und auch seine Mitstreiter, die in der Jahnstraße gerade einen neuen Zaun setzen, möchten ihren Namen nicht nennen. Fest steht für sie jedoch: Wer bisher die vorgegebenen 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit nicht einhielt, wird es jetzt erst recht nicht tun. Aber das sei nicht das Schlimmste. Das sei der viele Verkehr von und zur Regionalschule, der über die Jahnstraße fährt. „Nicht nur die Schulbusse, sondern auch die Eltern, die scheinbar jedes Kind einzeln zur Schule bringen und abholen. Das ist schon belastend“, sagt eine Anwohnerin. Manchmal würde man deshalb kaum vom eigenen Hof kommen.

„Die Sanierung der Jahnstraße war lange geplant und wurde Ende August fertiggestellt“, berichtet Stadträtin Heike Hübner. Ursprünglich sollte das bereits zum Schuljahresbeginn geschehen sein, aber Lieferengpässe hatten den Bau unter anderem verzögert. Trotzdem konnte der Schulbus dort vom ersten Schultag an fahren. Und das wird er auch in Zukunft – mit einer Regelung über die Jahn- und die Mohnikestraße – der Bus fährt sozusagen eine Schleife.

Weitere Straßenbauvorhaben in Grimmen Die Sanierung der Mohnikestraße soll noch in diesem Jahr beginnen – zunächst mit dem Kanalbau durch den ZWAG. Die Stadt plant für den Straßen- und Gehwegbau sowie die neue Beleuchtung 400 000 Euro aus dem Haushalt ein. Im Immenweg – einer Seitenstraße der Greifswalder Straße – sind ebenfalls Arbeiten geplant. Dafür werden derzeit die Ausschreibungen vorbereitet. Für den Ausbau des kombinierten Geh- und Radweges entlang der Orenburger Straße im Stadtteil Südwest sind Fördermittel beantragt. Diese Arbeiten sind für 2022 vorgesehen. Gefördert werden sollen sie über das Radwegeprogramm des Landes MV.

Doch die Mohnikestraße ist derzeit dafür noch ungeeignet. Altes holpriges Kopfsteinpflaster aus den 60er-Jahren lässt nicht nur die Kinder im Schulbus schwanken. Wenn ein Auto auf der Anliegerstraße unterwegs ist, ist es für die Bewohner aufgrund des Pflasters auch sehr laut. Allerdings können sich die Fahrzeuge wegen des Straßenzustandes nur sehr langsam vorwärtsbewegen. Kinder und Haustiere, aber auch ältere Anwohner freut das wiederum.

Straßensanierung bringt Vor- und Nachteile

Und wegen des schlechten Straßenzustandes hält sich die Anzahl der Autos derzeit in Grenzen. Ute Wiegand, die seit 1969 in der Straße wohnt, kann sich deshalb nicht so richtig entscheiden, ob für sie die Vor- oder die Nachteile einer baldigen Sanierung überwiegen. „Eine glatte Teerstraße ist schon schön“, sagt sie. Auch über einen ordentlichen Fußweg, auf dem die Älteren bequem mit dem Rollator unterwegs sein können, freut sie sich. Und das Unkraut zwischen den Pflasterfugen verschwindet“, sagt sie. „Aber es werden mehr Fahrzeuge werden, die dann hier täglich viel schneller als jetzt entlangfahren. Meine Freude hält sich in Grenzen“, sagt sie.

Der nun geplante Ausbau in der Mohnikestraße ist ebenfalls wieder gemeinsam mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) geplant, der die Abwasserleitungen dort erneuern will. „Wir als Stadt investieren 400 000 Euro in die Mohnikestraße“, informiert die Stadträtin. Die Arbeiten sind ausgeschrieben, derzeit Laufe das Vergabeverfahren an die Baufirmen.

Einwohner der Mohnikestraße werden konkret informiert

Zu Verkehrseinschränkungen für die Anwohner werde es während der Bauzeit kommen, so Hübner. Die soll aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr beginnen. „Wenn wir das konkret wissen, setzen wir uns mit den Anwohnern der Straße in Verbindung“, verspricht Heike Hübner. Fest steht auf jeden Fall: Die einzelnen Grundstücke in der Mohnikestraße werden dann zeitweise mit dem Fahrzeug nicht zu erreichen sein. Hübner rät: „Wer größere Lieferungen, Möbel oder Baumaterial erwartet, kann das ja vielleicht vorziehen.“ Aber wenn es während der Bauzeit und der Sperrung außergewöhnliche Wünsche gebe, werde versucht, auch die möglich zu machen.

Sanierungsarbeiten Grimmen Quelle: Benjamin Barz

Heike Hübner hofft darauf, dass sich die Wohnsituation für die Anwohner erheblich verbessert. „Aufgrund des schlechten Straßenzustandes ist der Lärm – vor allem von den Bussen – derzeit schon sehr groß“, sagt sie. Ausgebaut wird die Straße mit einer Schwarzdecke, der beidseitige Gehweg bleibt, die Straßenbeleuchtung wird erneuert. Das alles soll – je nach Witterung im Winter – ebenfalls etwa ein Dreivierteljahr dauern.

Weitere Arbeiten nach Haushaltslage

Wie es anschließend in diesem Wohngebiet weitergeht, stehe noch nicht exakt fest. „Das geschieht so, wie die Haushaltslage es möglich macht“, sagt die Stadträtin. Denn seit 2018 – als die Straßenausbaubeitragssatzung geändert wurde – werden die Anwohner nicht mehr direkt zur Kasse gebeten, wenn die Straßen vor ihrer Haustür saniert werden. „Das ist gut so, sagt Heike Hübner. Leider seien die Belastungen für die einzelnen Grundstückeigentümer oft unzumutbar gewesen. Bis zu 10 000 Euro hätten die Anteile betragen. Die Anwohner mussten damit bis zu 70 Prozent der Straßenbaukosten tragen.

Ausgleich vom Land deckt Differenz nicht

Jetzt erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich vom Land. In Grimmen sind das 110 000 Euro pro Jahr – egal welche und wie viele Straßen saniert werden. Den Anteil, den die Grundstückseigentümer sonst hätten zahlen müssen, decke das bei Weitem nicht.

Heike Hübner: „Vor Jahren waren wir beim Straßenausbau zögerlich, weil wir die Anwohner nicht so stark finanziell belasten wollten. Heute fehlt uns schlicht und einfach das Geld, um noch mehr in puncto Straßensanierung zu machen.“ Leider gebe es für eine Stadt nur ganz wenige Möglichkeiten wie bei der Altstadtsanierung Fördermittel für den normalen Straßenausbau einzuwerben. Im ländlichen Bereich sehe es da beispielsweise über die Flurneuordnung anders aus.

Von Almut Jaekel