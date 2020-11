Grimmen

„Teamgeist“ heißt die Sportsbar, die eigentlich Ende Oktober offiziell auf dem Grimmener Sportforum eröffnen sollte. Im vergangenen Monat wurde bereits ein Testlauf für die Bar gestartet. Mit großem Erfolg, denn insbesondere am Wochenende strömten zahlreiche sportbegeisterte Trebelstädter in die Kneipe.

„Der Start war super und hat uns richtig viel Mut gemacht“, sagt Betreiberin Patricia Hennings. Dementsprechend groß war dann aber die Enttäuschung über die erneute Schließung gegen die sich ausbreitende Corona-Pandemie im November. „Als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir sehr niedergeschlagen. Dann haben wir aber an den Namen unserer Bar gedacht und wollten mit Teamgeist auch diese Phase überstehen und sie vor allem nutzen“, sagt Ramon Hennings, der seine Frau bei dem Vorhaben, eine Bar in Grimmen zu eröffnen, unterstützt.

Anzeige

„Wir wollen die Zeit der Schließung intensiv nutzen“

„Nach dem ersten Schock der erneuten Schließung haben wir uns sofort zusammengesetzt und einen neuen Plan entworfen“, sagt Ramon Hennings und beschreibt: „Zuerst wollten wir alle Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen während des regulären Betriebes erledigen. Durch die Schließung haben wir nun die Zeit, alles im November fertigzustellen.“

Dies jedoch ohne Einnahmen, die durch die Schließung logischerweise wegfallen. „Die Kosten laufen natürlich weiter und aktuell ist es sehr ungewiss, in welchem Umfang wir als Neustarter unterstützt werden“, erklärt der sportbegeisterte Mann. Sicher ist für Patricia Hennings jedoch: „Unseren Traum wollen wir in vollem Umfang verwirklichen.“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Und die Umsetzung ist bereits in Gange. Die Sportsbar hat ein völlig neues Licht- und Soundsystem bekommen. Drei Fernseher sind installiert, drei neue Dartautomaten sollen folgen. Am Wochenende wird die gesamte Bar gestrichen, es kommt zudem ein neuer Fußboden hinein.

Auch die Dekoration lässt inzwischen erahnen, wie atmosphärisch es künftig in der Bar zugehen wird. Zahlreiche original-getragene Fußballtrikots hängen an der Wand. „Auch der Tresen wird neu gestaltet, Barmöbel und Kunstrasen für den Dartbereich sind bereits bestellt. Dies soll einfach ein Wohlfühlort für unsere Gäste werden“, freut sich Patricia Hennings.

Patricia Hennings : „Wenn wir dürfen, geht es sofort los“

Bis Ende November soll dann alles fertig sein. „Wenn wir dürfen, geht es dann sofort los“, betont die Betreiberin der Sportsbar und erklärt: „Einen großen Eröffnungsabend haben wir aber erst für das kommende Frühjahr geplant. In diesen Zeiten ist so etwas in Sachen Planung einfach zu ungewiss. Den Betrieb werden wir aber so bald wie möglich wieder aufnehmen.“

Sport gucken, schlemmen und selbst aktiv werden

Ramon Hennings, Bruder des Bundesliga-Profis Rouwen Hennings, unterstützt seine Frau bei der Umsetzung des Sportsbar-Projektes: „Ich habe selber lange Fußball gespielt und saß abends gerne noch mit Freunden zusammen und habe bei einem Bierchen Fußball geguckt“, sagt er. Dies soll nun auch in Grimmen möglich sein. „Wir werden alle erdenklichen nationalen und internationalen Fußballspiele, aber auch andere Sportevents live zeigen.

Eine wichtigere Rolle werden zudem die Sportarten Handball, Dart, Formel 1 oder Football spielen. „Dies soll ein Treffpunkt für sportbegeisterte Leute werden. Sportler und Fans der verschiedensten Sportarten sollen sich hier einfach wohlfühlen und die die Zeit gemeinsam in geselliger Runde verbringen“, wünscht sich Ramon Hennings.

Kinder und Jugendliche willkommen

Und auch Kinder und Jugendliche sollen hierbei eine wichtige Rolle spielen. „Wenn es angenommen wird, würde ich mich freuen, wenn Kinder nach der Schule hierherkommen können, ihre Hausaufgaben machen und etwas essen und danach ihr Training auf dem Platz absolvieren“, beschreibt Patricia Hennings, deren Söhne bei den E- und C-Junioren des Grimmener Sportvereins spielen.

Neben dem klassischen Barausschank mit Bier und allen anderen Getränken bei den Livespielen wird es kalte und warme Gerichte geben. Von Currywurst-Pommes, über frische Sandwiches bis hin zu Brezel und Eis.

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke