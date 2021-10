Grimmen

Die stark steigenden Kraftstoffpreise gehen für einige Grimmener sicher auch wieder einher mit Überlegungen bezüglich der E-Mobilität. Nun stellen wir uns aber ganz einfach mal vor, dass plötzlich alle Trebelstädter ihr Gefährt mit Verbrennungsmotor abgeben und sich dafür ein E-Auto holen. Keine besonders realistische Vorstellung, aber die Folgen wären fatal. Wo sollen die Grimmener ihre modernen E-Autos laden? Woher kommt der dafür benötigte Strom? Und wären die Kfz-Werkstätten der Stadt auf solch ein Szenario in irgendeiner Form vorbereitet?

Fakt ist: Die Thematik spielt im Wirtschaftsausschuss der Stadt längst eine Rolle. Nun ist nicht abzusehen, dass in den kommenden Wochen oder Monaten die Zahl der E-Autos in Grimmen exorbitant steigt. Jedoch könnten schon Dutzende neue Fahrzeuge für Probleme sorgen.

Angemeldete Elektro-Autos in Vorpommern-Rügen

Vom Landkreis Vorpommern-Rügen war am Montag zu erfahren, dass zum Jahresende 2020 im Kreis insgesamt 400 E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge angemeldet waren. Zudem gab es die Information, dass die Zahl steigend ist.

Überlegungen im Wirtschafsausschuss

Für die Vertreter des Wirtschaftsausschusses ist eines klar: Wir müssen uns intensiv mit der E-Mobilität auseinandersetzen. Jedoch sieht vor allem Bürgermeister Marco Jahns auch andere Partner in der Pflicht. Dann nämlich, wenn es beispielsweise um die Netzplanung geht. „Hier sehe ich dann den Stromversorger in der Verantwortung, eine Bedarfsermittlung aufzustellen“, meint er.

Einig waren sich die Stadtvertreter, dass man bei künftigen Bauvorhaben – wie einen neuen Supermarkt – mit den Betreibern sofort ins Gespräch kommen muss. „Wir werden in den kommenden Jahren mehrere Ladepunkte in Grimmen brauchen. Vernünftig und finanziell meisterbar wäre dies am besten, wenn man es in geplante Bauvorhaben integriert“, sagt Jahns.

Wie Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner informierte, rechnet man derzeit bei der Errichtung einer Ladestation mit zwei Ladesäulen von Kosten in Höhe von rund 12 000 Euro. Bei ähnlichen Stationen für E-Bikes würde man rund 3000 Euro investieren müssen. Viel Geld, das sinnvoll eingesetzt werden muss.

„Es ist sehr schwer, den Bedarf zu planen. Derzeit kann man höchstens von einem Ist-Zustand ausgehen. Darum wollen wir in einem ersten Schritt ein Konzept erarbeiten, das mögliche Plätze ausweist, an denen eine Ladestation aus logistischer Sicht einen Sinn machen würden“, so Grimmens Bürgermeister.

Und eines ist klar: Auf einen exorbitanten Anstieg der E-Autos wäre man zu diesem Zeitpunkt in Grimmen sicher nicht vorbereitet.

Ein Erfahrungsbericht

Eine öffentlich zugängliche Ladestation befindet sich in der Grimmener Bahnhofsstraße. Wie Betreiber Martin Scheitor verrät, steigt seit Installation des Ladepunktes kontinuierlich die Zahl der Ladevorgänge. Häufig wird der dafür bereitgestellte Parkplatz aber auch einfach illegalerweise von Personen genutzt, die schnell mal in die Sparkasse wollen.

Der Grimmener Stadtvertreter Lutz Herzberg war in den vergangenen Wochen häufiger an diesem Ladepunkt. „Ich habe für vier Wochen probeweise ein Hybrid-Fahrzeug gefahren und in diesem Zuge dann auch die einzige frei zugängliche Ladestation dieser Art in Innenstadtnähe genutzt“, sagt er.

Hierbei sammelte Herzberg einige Erfahrungswerte. „Was auf jeden Fall sehr gut ist, dass das Navigationssystem diese Ladestation anzeigt und mich zudem darüber informiert, ob sie derzeit frei ist“, sagt er. Probleme hatte der Stadtvertreter bezüglich der Kostenübersicht. „Die Ladestation weist keinen Preis aus. Ich habe erst bei der Abrechnung bemerkt, dass der Preis sehr schwankend war“, erklärt er. Dies sei – so Martin Scheitor – nur ein Teil der Wahrheit. „An den Stationen wird deutschlandweit kein Preis pro Kilowattstunde angezeigt. Dieser sei aber vor dem Ladevorgang über eine der verschiedensten, gängigen Apps ersichtlich. Zudem – so der Betreiber der Anlage – gibt es bereits Pläne, dass die Ladevorgänge beispielsweise in der Nacht günstiger werden sollen als zu Spitzenzeiten am Tage.

Lutz Herzberg war mit seinem Probemonat sehr zufrieden. „Wenn ich in Grimmen laden wollte, war der Platz auch immer frei. In Stralsund habe ich zudem erfahren, dass man an gewissen Stationen auch Geld bezahlt, wenn man zu lange dort steht. Es sind völlig neue Erfahrungen, die wir auch als Stadtvertreter in Sachen E-Mobilität machen müssen“, meint er.

Autohäuser sind kleinen Schritt weiter

Doch wie weit sind die Vorbereitungen auf die E-Mobilität in einem Grimmener Autohaus fortgeschritten und wie verändert sich die Arbeitsweise für die Mechaniker. „Aktuell sind wir gut aufgestellt“, sagt Andreas Gerds vom Opel-Autohaus und beschreibt: „Vier Mechaniker wurden zur Fachkraft für E-Autos geschult, wir haben vier Ladesäulen für unsere Kunden und Fahrer von Miet- oder Leihfahrzeuge und eine Ladestation für die Werkstatt“, beschreibt er. Zudem gibt es inzwischen einen prozentualen Anteil an E-Fahrzeugen, die verkauft werden müssen. Und auch bei jedem neuen Modell, welches auf den Markt kommt, gibt es Handlungsvorschriften für die Mechaniker. „Für jedes E-Fahrzeug müssen unsere Fachkräfte an einer eintägigen Schulung teilnehmen. Diese befähigt sie dann dazu, an dem Fahrzeug arbeiten zu dürfen“, beschreibt Gerds.

Derzeit sieht Andreas Gerds das E-Auto noch als Zweitwagen-Option für kurze Strecken. „Dies zeigt einfach die Erfahrung. Wer sich bei uns ein E-Fahrzeug kauft, hat in der Regel noch einen Verbrenner für weitere Strecke in seinem Eigentum“, sagt er.

Von Raik Mielke