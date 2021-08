Grimmen

Seit zwei Jahren lebt Gisela Freyer in der Kursana-Seniorenwohnanlage in Grimmen. Wegen ihres Sohnes kam die Seniorin nach Grimmen – und dachte: Hier ist ja nicht viel los. Dabei sei die Stadt doch bekannt für ihre Feste und Feiern. Aber coronabedingt war eben alles ausgefallen. Umso mehr freute sich die Wahlgrimmenerin, dass es nun am Wochenende ein kleines Sommerfest vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ gab.

Elli Schwarz (85, v.r.) und Gisela Freyer (80) freuen sich, dass endlich wieder etwas in Grimmen los ist. Quelle: Almut Jaekel

Regionales auf der Bühne

„Knapp 400 Besucher zählte die Veranstaltung“, berichtet Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Einer der Ersten vor Ort war Bürgermeister Marco Jahns, der erst seit Juli im Amt ist, das Fest eröffnete und mit den Grimmenern ins Gespräch kam. „Wir bieten regionale Unterhaltung und die Möglichkeit, nach so langer Zeit wieder gemeinsam Spaß und Freude zu haben“, erklärte er, warum das Fest relativ kurzfristig auf die Beine gestellt wurde. Nicht einmal drei Wochen lang hatte die Vorbereitung gedauert, sagte Erdmann. Und natürlich sollen den Grimmenern damit Unterhaltungsmöglichkeiten geboten werden. Gleichzeitig erhielten Stadtchor, Blasmusiker, Eleven des Tanzsportclubs und Line Dancer sowie Country-Musiker die Gelegenheit, endlich mal wieder öffentlich aufzutreten.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist sehr schön, dass es dieses Fest gibt“, sagt auch Friedrich Awe, der die Gelegenheit nutzte, viele Bekannte wieder zu treffen. Der Grimmener befürchtet jedoch, dass das nicht von Dauer möglich sein wird. „Werden die vielen Menschen, die jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, uns die Pandemie nicht zurückbringen?“, fragt er besorgt.

Bürgermeister Marco Jahns (l.), der erst seit Juli im Amt ist, nutzte das kleine Sommerfest für Gespräche mit den Grimmenern. Quelle: Almut Jaekel

Bürgermeister im Job angekommen

Von ihrem neuen Bürgermeister wollten die Grimmener natürlich wissen, wie seine ersten Arbeitstage im Amt waren. „Es macht verdammt viel Spaß“, antwortete Jahns. Vieles in der Organisation, Struktur und von den Gremien hätte er bereits aus seiner Zeit als Stadtvertreter gekannt. „Aber es ist besser, die vielen Projekte jetzt in Vollzeit angehen zu können“, betonte er.

So sei ein Verkehrsplaner beauftragt, der das gesamte Stadtgebiet hinsichtlich aller Verkehrsströme der Autos, Radfahrer, Fußgänger bis zu Bussen unter die Lupe nimmt. Außerdem stehe unter anderem die Wohnumfeldverbesserung in der Straße der Befreiung auf dem aktuellen Programm. Nebenbei gebe es natürlich viele kleine Dinge zu organisieren und so freue er sich, dass sich die Grimmener mit ihren Sorgen an ihn wenden – und sei es, um ihn beispielsweise auf Scherben auf Spielplätzen aufmerksam zu machen, die dann natürlich schnell verschwinden.

Nächstes Fest Anfang September

Gisela Freyer hat es sich inzwischen gemeinsam mit Elli Schwarz, die ebenfalls in der betreuten Wohnanlage am Bahnhof lebt, in der ersten Zuschauerreihe vor der Bühne bequem gemacht. Der Regenschirm dient jetzt als Sonnenschutz und die beiden Seniorinnen freuen sich auf das weitere Bühnenprogramm. Am Freitag waren sie bereits auf dem Marktplatz, wo der Stadtchor jetzt regelmäßig zum Mitsingen einlädt, erzählen sie. „Wir sind ganz glücklich, dass das Leben jetzt wieder ein bisschen mehr in die Stadt einzieht“, sagen sie.

Und so merken sie sich bestimmt auch den 3. September vor. Denn dann – so kündigte Stadtsprecher Erdmann es an – wird zunächst zur Kindertagsparty und anschließend zum Fest in den Volkspark eingeladen.

Von Almut Jaekel