Grimmen: So kam der ehemalige Mathelehrer zum Reimen

40 Jahre hatte der Mathelehrer vorrangig Zahlen im Kopf. Doch hat sich das Rechnen mit dem Ruhestand minimiert, das geschriebene Wort nun dominiert. „Ich hab unwahrscheinlich gerne Mathe unterrichtet, weil es so viele Tricks und Rechenwege gibt, die viele nicht kannten“, erzählt Wolfgang Heller. Als der Grimmener selbst auf der Schulbank lernte, hat sich der Keim des Reimes schon in seiner Sprachgewandtheit gesät. Nun sollen die Ideen blühen und die Feder in Schwung halten.

Angefangen hat der Pensionspoet mit einem kreativen Vers zu den Störchen im vergangenen Jahr. „Wir fahren von Frühjahr bis Herbst fast täglich eine Strecke mit dem Fahrrad. Meine Frau und ich nennen es die Storchenrunde und dann kam mir ein Einfall, den ich direkt festhalten wollte“, erinnert sich Heller. Daraus wurde: „Ihr habt einfach so mal euer Navi aktiviert und dann ungefragt unsere Grenze passiert. In der Hoffnung, es bringt euch auch nächstes Jahr wieder zurück, wünschen wir jetzt schon für den Rückflug viel Glück“. Das erste Notizbuch wurde begonnen und ist bereits voll geschrieben.

Davor hat sich der Pensionär mit unkonventionelleren Reimideen ausprobiert. „Wenn wir auf Reisen waren, habe ich gerne für die Gruppe moderiert. Mir hat es Spaß gemacht, Reden auch mal in Reimform zu verfassen und vorzutragen. Das war dann mal was anderes und kam gut an“, weiß Heller und ergänzt: „Nach besagter Radtour habe ich mir gedacht: Darüber musst du ein Gedicht schreiben. Seitdem ist es immer mehr geworden“.

Was hätten sich Kamin und Kerze wohl zu sagen?

Die meisten lyrischen Impulse löst die Natur in dem aktiven Rentner aus. Sonnenblume, Frühlingsanfang, Raps, Erdbeeren oder Geranien wurden bereits diverse Zeilen gewidmet. Doch es geht auch unter die Haut. Das Herz, das Hirn und selbst die Seele – Gedanken finden einen beschreibenden Reim. Dabei entstehen Schlussfolgerungen, wie: „Das Denken ist eigentlich allen gegeben, nur nicht alle nutzen das eben“. In diesem Fall ist die Rede vom Gehirn, dabei könnte es auch zu vielen anderen Themen als Fazit dienen.

„Oft entstehen auch Dialoge in meinen Gedichten. Dann reden zum Beispiel zwei Dinge miteinander, sowie Funkturm und Windmühle, Haus und Mond oder Kamin und Kerze“, erklärt Heller weiter. Dabei unterstützen häufig Bilder und Fotos den Schaffensprozess des Reimfreundes.

Kamin und Kerze Kamin: „Oh Kerze, du bist ja so verbogen. Zu wem hat es dich den hingezogen?“ Kerze: „Mein Docht, der wollte auch brennen. Doch zu deinem Feuer tat eine Tür uns trennen! Da weinte ich dicke Kerzentränen. Sag, muss ich mich dafür jetzt schämen?“ Kamin: „Da sieht man mal, wie’s ist im Leben. Die Weisheit will ich gerne weitergeben. Ist’s häufig so, um etwas zu kriegen, muss er oder sie sich manchmal mächtig verbiegen.“

So viel Interesse am geschrieben Wort hätten hinter dem einstigen Direktor der Robert-Koch-Schule wohl die wenigsten Schüler vermutet. Zu einem Gedicht hat er einen persönlichen Bezug. Denn so wie die große Eiche an der früheren Grellenberger Schule, hat auch Familie Heller an diesem Ort Wurzeln geschlagen. In dem einstigen Schulgebäude von 1912, das zu der Zeit vom Gutsherren für die Kinder der Umgebung gebaut wurde, haben Frau und Herr Heller anfangs unterrichtet.

Hinter der früheren Grellenberger Schule thront die grüne Eiche. Quelle: privat

Nachdem die Schule geschlossen wurde, lebte das Lehrerehepaar weiterhin im Gebäude – bis vor 14 Jahren. Das Haus gibt es nicht mehr, doch die Eiche ist noch da. „Nun ist sie solo, doch mir ist nicht bang – es wird sie noch geben, viele Jahre lang. Mit gewaltigen Stamm und grün überkront, da wo früher mal die Hellers gewohnt“. Ein Findling von dem früheren Anwesen schmückt nun den Eingang zum neuen hellerschen Heim. Auch der Kirschbaum zog in den neuen Garten um, der im Moment weihnachtlich geschmückt ist. „Wir hätten auch die Eiche mitgenommen, aber da, wo sie steht, steht sie richtig und wir sind froh, dass sie noch da ist“, sagt Heller.

Politik und die Pandemie inspirieren den 78-Jährigen ebenfalls, denn auch Sozialkunde stand auf seinem Lehrplan. „Zur Wahl des Bürgermeisters habe ich auch ein Gedicht geschrieben. Schließlich waren drei Kandidaten ehemalige Schüler von mir“, erzählt Heller lachend. Nach seiner Booster-Impfung folgte prompt: „So ist’s dann geschehen, die Ärztin verpasste mir den Stich. Und ich war wie vorher froh, erneut in den Arm und nicht in den Po“.

Eine Seite seiner Sammlung ist noch leer. „Das Gedicht über die Seele wird ein größeres Projekt. Manche Gedichte kann ich einfach so runterschreiben, eine Idee fliegt nach der anderen durch den Kopf. Aber das Thema ist zu komplex“, weiß der Hobbypoet. Das brauche noch ein bisschen Zeit und Überlegung.

