Grimmen: So kam vor 50 Jahren das Damwild nach Segebadenhau

Segebadenhau

Fährt man die Kreisstraße von Kirchdorf in Richtung Horst oder umgekehrt, sieht man auf der Strecke fast immer Damwild äsen oder sich betten. Was für ein wunderbarer Anblick!

Doch dies war nicht immer so. Als der ehemalige Revierförster Ulrich Steinweller am 1. Januar 1965 das Revier Segebadenhau vom Reviervorgänger Karl Hinz übernahm, gab es dort gar kein Damwild. Dem jungen Förster, der dieses in seinem Praxissemester im Forstbetrieb Parchim/Lübz während seines forstwirtschaftlichen Studiums kennenlernte und der auch durch die Jagd eng mit dieser Wildart verbunden war, kam bereits kurz nach der Revierübernahme die Idee, hier Damwild anzusiedeln.

Organisation und Standortsuche

„Die Idee ließ mich einfach nicht mehr los. Die Revierverhältnisse erschienen optimal und ähnlich zu denen im Praxisrevier“, erzählt Uli Steinweller. Doch leichter gesagt als getan, denn die Ansiedlung einer neuen Wildart erforderte eine umfangreiche Organisation. Zudem bedarf es der Zustimmung mehrerer Stellen und der Einhaltung des Dienstweges. Und so mussten viele Gespräche mit Oberförster Meyer in Poggendorf, Referatsleiter für Jagdwesen Hans Poley und zuletzt mit Oberforstmeister Günter Holzhauer, der schlussendlich über Ja oder Nein entscheiden musste, geführt werden. Dieser stimmte dem Vorhaben letztlich zu und so konnte die Planung beginnen.

Zunächst musste ein optimaler Standort gefunden werden. Dies gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Schließlich fand sich jedoch die optimale Stelle zwischen Horst und Segebadenhau. Diese Fläche gehörte zum einen der evangelischen Kirchgemeinde Horst unter Pastor Nikulski und zum anderen Bauer Gerhard Behnke. Nach Zustimmung beider Parteien liefen weitere Planungen, wie die Vermessung und der Bau eines Gatters an.

„Im Sommer 1971 erhielten wir von der Jagdgesellschaft Garz/Rügen die Information, dass dieser Forstbetrieb sich bereit erklärt, den Damwildfang durchzuführen“, erinnert sich Ulrich Steinweller an diese aufregende Zeit. „Der Direktor des VEG Oberhinrichshagen, Klaus Stamer, sicherte uns vorab die Bereitstellung der Technik für den Transport zu.“

Damwild Der Damhirsch Damwild ist ein mittelgroßer Hirsch mit einem Schaufelgeweih bei den männlichen Tieren. Das Damwild trägt häufig ein geflecktes Sommerfell. Ursprünglich kommt das Damwild wahrscheinlich aus Vorderasien, ist aber schon seit der Römerzeit in anderen Regionen eingeführt worden. Heute ist es in vielen Regionen Europas beheimatet. Die größten Bestände an Damhirschen werden in Großbritannien verzeichnet. Der Damhirsch ist deutlich größer als das Reh, aber kleiner und vor allem leichter als der Rothirsch. Männchen wiegen zwischen 53 und 90 Kilogramm, sehr schwere Männchen erreichen im Ausnahmefall auch ein Gewicht von 110 Kilogramm. Allerdings schwankt das Gewicht im Laufe des Jahres erheblich. Weibchen wiegen zwischen 35 und 55 Kilogramm.

Am zweiten Samstag im Februar 1972 kam die frohe Botschaft vom staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb: Damwild kann sofort abgeholt werden. So wurden sieben Stück – zwei männliche und fünf weibliche – in Begleitung von Jochen Dikow und Reinhard Czerwinski, die Mitarbeiter des VEG und Mitglieder der Jagdgesellschaft Bremerhagen waren, abgeholt.

Nachwuchs bereits im ersten Jahr

„Mit Spannung erwarteten wir die Ankunft des Transportes bei geschlossener Schneedecke und frostigen Temperaturen“, berichtet Uli Steinweller stolz. Ein Lager aus Stroh wurde für die betäubten Tiere vorbereitet, auf das sie dann behutsam gebettet wurden. Die Tiere lebten sich gut ein, sodass bereits im Sommer 1972 drei Kälber zur Welt kamen, davon ein männliches und zwei weibliche Tiere, wobei eines davon weiß war.

Immer wieder kann man auch heute weißes Damwild beobachten. „Viele Menschen glauben, es handele sich hierbei um Albinos“ erzählt Steinweller vergnügt, dem sei jedoch nicht so. „Die weiße Farbe der Tiere ist eine Mutation und komme immer wieder mal vor“, erklärt er.

Seit 1976 Damwild in Freiheit

Im Frühjahr 1976 gab es dann den langersehnten großen Moment: Das Gatter wird geöffnet und das Damwild in die Freiheit entlassen. Etwa 32 Stück Damwild waren es zu diesem Zeitpunkt. Beobachtungen zeigten, dass das Wild sich nicht weit vom Gatter entfernte und sich auf nahe gelegenen Wiesen aufhielt.

Seit 50 Jahren ist Damwild in der Gemeinde Sundhagen beheimatet. Quelle: Nancy Steinweller

Das 1972 geborene weiße Kalb hat in den folgenden Jahren immer ein normalfarbenes Kalb zur Welt gebracht. Im November 1983 wurde es schließlich, nachdem es stark abgenommen hatte, auf einer Ansitzdrückjagd erlegt. Im Laufe seiner Berufs- und Jagdzeit erlegte Ulrich Steinweller insgesamt 108 Stück Damwild – darunter drei kapitale Schaufler. Denn: „Was man sät, muss man auch ernten“ , sagt der Förster in Rente schmunzelnd.

Wolf macht Sorgen

Am 16. Februar feiert Ulrich Steinweller seinen 83. Geburtstag und so macht er sich mit diesem 50. Damwild-Jubiläum wohl selbst sein schönstes Geschenk. Denn ohne ihn und sein Engagement könnten wir heute wohl kein Damwild bei uns bestaunen.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem Hegering Bremerhagen, dem Forstamt Poggendorf und der Hansestadt Greifswald ist es gelungen, das Damwild langfristig hier zu beheimaten. Allerdings bleibe die zunehmende Sorge um den Wolf und die damit verbundene Angst, den Damwild-Bestand massiv zu gefährden. Für die Zukunft wünscht sich Uli Steinweller, dass der mühsam, über Jahrzehnte aufgebaute, gesunde Bestand weiterhin überlebt und den nachkommenden Generationen diese Wildart erhalten bleibt.

Von Nancy Steinweller