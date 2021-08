Grimmen: So kann in der Stadt wieder gefeiert werden

Grimmen

Grimmen ist für seine Feste und Feiern bekannt – nur in den zurückliegenden Monaten war es da coronabedingt sehr mau. Nun geht es aber wieder los, Sänger, Blasmusiker und Partylustige stehen in den Startlöchern. Und auch die „Stefan Kuna Show“ wird mit einem ihrer NDR-Feste in Grimmen zu Gast sein.

Die Planungen für vier dieser Feste in Mecklenburg-Vorpommern laufen auf Hochtouren, teilt der NDR mit. In Altentreptow (13. August), Hagenow (20. August), Grimmen (3. September) und Bützow (10. September) sollen sie an den jeweiligen Freitagnachmittagen starten. Bereits am Vormittag singt der Grimmener Stadtchor beim traditionellen Markttag und die Stadt sowie die ansässigen Vereine mit vielen Helfern holen das diesjährige Kindertagsfest mit dem Nudelessen nach.

Beim etwa vierstündigen Fest am späten Nachmittag steht dann die „Stefan Kuna Show“ im Mittelpunkt und die Besucherinnen und Besuchern können unter freiem Himmel feiern. Mit dabei ist unter anderem Leif Tennemann, der mit seinen Telefonspäßen für Lachtränen sorgt. Live-Musik gibt es von Bands aus Mecklenburg-Vorpommern.

Los geht es jeweils um 16 Uhr. Die Open-Air-Veranstaltungen enden um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. An den Einlasskontrollen müssen die Gäste einen aktuellen negativen Schnelltest vorzeigen oder einen Nachweis, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Weiterhin müssen auf dem Veranstaltungsareal die AHA-Regeln eingehalten werden. Der Check-In ist mit der Luca-App möglich.

Von Almut Jaekel