Grimmen

Toilettenpapier, Hefe, Mehl, Reis und Nudeln waren die Topseller im letzten Lockdown. Mit schrumpfenden Beständen gingen die Hamsterkäufe los. Die Resultate waren im ganzen Land leere Regale und Lieferschwierigkeiten. „Der ein oder andere hat sich im ersten Lockdown mitreißen lassen und gehamstert. Vielleicht zehrt mancher immer noch davon“, sagt Diana Martens, Inhaberin des Rewe Martens in Grimmen.

„Aus Angst und Ungewissheit wurden viele Konserven, wie Fertiggerichte und Eintöpfe gekauft“, so Martens weiter. Obwohl die Supermärkte und Discounter nie geschlossen wurden, gingen viele Kunden auf Nummer sicher. Bevor der schlimmste Fall einsetzt und es nichts mehr gibt.

Auch das Koch-Verhalten hat sich verändert

Diese Hamsterkäufe sollen im Rewe der Vergangenheit angehören. „Bei der Belieferung gibt es keinen Engpass, in keiner Weise. Die Versorgung steht“, betont Diana Martens. Firmen und Lieferanten haben sich längst darauf eingestellt. Jetzt beobachtet die Inhaberin eine neue Entwicklung. „Das ganze Kaufverhalten hat sich geändert. Das sieht man an den Einkaufskörben: mehr frische Produkte“, erklärt Diana Martens.

Das würde nicht nur die jüngere Generation betreffen, sondern bei allen Altersklassen der Kunden bemerkbar sein. „Ich hab den Eindruck, dass sich auch das Koch-Verhalten geändert hat. Die, die sich vorher nicht als Profi-Köche bezeichneten, werden es langsam. Auch weil sie es müssen, es auf Dauer eintönig wird und die Abwechselung fehlt“, beschreibt sie weiter.

Viele kulinarische Möglichkeiten bleiben im Lockdown nicht, da alle Lokale und Restaurants geschlossen sind. Das nun bevorzugt frische Produkte eingekauft werden und sich eventuell sogar eine Ernährungsumstellung in einigen Küchen vollzieht, kann auch auf die guten Vorsätze zurückgeführt werden.

Wintergemüse, Tee und Salat sind momentan beliebt

Aktuell kommt viel Salat und Wintergemüse auf den Tisch. Rosenkohl, Grünkohl, Chinakohl, Weißkohl, Wirsing und Rotkohl können in der kalten Jahreszeit geerntet werden oder sich so lagern lassen, dass sie über den gesamten Winter hindurch verzehrt werden können. Auch Steckrüben und Suppengrün würden öfter gekauft. Vorwiegend für selbst gemachte Eintöpfe und deftige Suppen. Durch die momentanen Ferien stehen auch viele Cerealien wie Cornflakes und Müsli für ein entspanntes Frühstück auf der Einkaufsliste.

Es wird auch gern mal speziell in Grimmen

„Man merkt das an den Wünschen, die die Kunden manchmal haben. Spezielle Artikel, die in Rezepten auftauchen, bei denen man manchmal nicht mal weiß, was das ist, und ob wir das überhaupt haben“, erzählt Frau Martens. Dazu gehören unter anderem Kokosmehl, Birkenzucker und Quinoa, die ihren Bekanntheitsgrad in Grimmen erweitern. Das Sortiment im Supermarkt hält die meisten Zutaten für moderne Rezepte bereit. „Ansonsten gucken wir kurz mal im Internet für die Kunden nach“, so Martens weiter.

Nachfrage nach Gesichtspflegeprodukten steigt in Drogerie

Laut Kim Güttler, Sprecherin bei Rossmann, hat sich auch das Kaufverhalten in der Drogerie geändert. Im Gegensatz zum letzten Lockdown stehen Hygiene- und Haushaltsartikel weiterhin im geregelten Ausmaß im Fokus. In der vergangenen Zeit ist nur die erhöhte Nachfrage von Gesichtspflegeprodukten wie Gesichtsmasken aufgefallen. Toilettenpapier und Desinfektionsmittel werden nicht mehr hektisch aus den Regalen gerissen, sondern wieder gekauft, wenn es notwendig ist.

Von Christin Assmann