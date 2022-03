Grimmen: So können Senioren sicher online einkaufen lernen

Grimmen

Online Einkaufen und mit den Enkeln per Video chatten – Senioren gehören heute längst zu den Nutzern des Internets. Doch es gibt viele Fallstricke, aber auch einige Tricks, wie man sich sicher im weltweiten Netz bewegt. Vermittelt wird das demnächst wieder von Kalle Stühle und dem Grimmener Seniorenbeirat in einem neuen Kurs.

Denn auch in diesem Jahr können die Grimmener Senioren den richtigen und vor allem sicheren Umgang im Internet lernen. Möglich macht das seit 2015 regelmäßig der Seniorenbeirat der Stadt mit dem Projekt „Senioren sicher ans Netz“, das vom Schweriner Innenministerium gefördert wird. „Trotz Corona – wie auch schon in den Vorjahren“, sagt die Seniorenbeiratschefin Erika Böhle.

Karl-Heinz Stühle (l.) bringt den Senioren auch in diesem Jahr die Grundlagen und Tricks bei, wie sie sicher im Internet unterwegs sein können. Quelle: Seniorenbeirat

Der erste von insgesamt zwei Kursen startet am 26. April – wie gewohnt in der Regionalschule „Robert Koch“. Coronabedingt wird es nämlich im August (Start ist voraussichtlich am 23.8.) einen weiteren Kurs geben, um so die Anzahl der Teilnehmer je Kurs zu verringert und damit Abstände einzuhalten. „Dafür treffen wir uns statt wie bisher üblich einmal sogar zweimal pro Woche, immer dienstags und donnerstags“, sagt Kalle Stühle, und so dauern die Lehrgänge jeweils sechs Wochen. Anmelden können sich Interessenten unter Telefon 038 326 / 40 78 10, an Dienstagen und Donnerstage direkt, sonst über den Anrufbeantworter, informiert Erika Böhle.

Von Grundlagen bis Onlinebanking

Selbstverständlich würden die Teilnehmer alle Grundlagen kennenlernen, die sie für den sicheren Umgang mit dem PC, dem Tablet oder dem Handy im Internet benötigen, sagt Stühle. Zusätzlich werde das Programm individuell an den Wissensstand der Teilnehmer angepasst.

Erstmals im Januar 2015 gab es einen Kurs „Senioren sicher ins Netz“ in Grimmen. Seitdem ist das Projekt ein Erfolgsgarant. „Wir haben in jedem Jahr genügend Interessenten für die Kurse“, sagt Erika Böhle. Normalerweise gehören zu dieser speziellen Computerschule auch Schüler der Regionalen Schule, die zusätzlich als Helfer und Dozenten agieren. In ihrem Computerkabinett an der Schule kennen sich die Jugendlichen gut aus und generationsübergreifend klappe es sehr gut, den älteren Menschen beizubringen, wie man E-Mails schreibt und das Bankkonto online führen kann. Erik Böhle: „Vielen Dank an die Schule und die Stadt für diese gute Zusammenarbeit.“ Ob die Schüler in diesem Jahr als Helfer dabei sein werden, stehe allerdings noch nicht fest – die Pandemieentwicklung und die geltenden Regeln werden ausschlaggebend sein.

Fotohandling hoch im Kurs

Seit den Anfangsjahren des Projektes in Grimmen habe sich einiges verändert, wissen Stühle und Böhle. Zum Beispiel stand zunächst das Skypen hoch im Kurs. „Das macht heute kaum noch jemand, da gibt es andere Möglichkeiten, per Videochat miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Stühle. Und: Die Senioren wollen mit Bildbearbeitungsprogrammen tätig werden oder zumindest wissen, wie sie ihre Fotos gut vom Handy oder Tablet auf den PC speichern können. „Bei manchen Teilnehmern fangen wir aber auch mit den allerersten Grundlagen an. Das ist kein Problem“, sagt Kalle Stühle. Um allen individuell gerecht zu werden, nutze er die beiden ersten Stunden zum Abchecken, um herauszufinden, welche Wissensstände vorhanden seien.

Sicherheit ist Senioren wichtig

Die meisten Senioren würden die Kurse besuchen, um verschiedene Waren in verschieden Portalen online zu bestellen und zu kaufen oder um nach Reisen zu suchen, erzählt Stühle. Andere möchten einfach im Netz stöbern und viele sind auf der Suche nach Bezahlmöglichkeiten und einem verständlichen Onlinebanking sowie nach einer wirksamen Absicherung , so dass kein Virus den PC beschädigen kann. Er informiere auch darüber, wie nicht beabsichtigte Verträge, die unmerklich abgeschlossen werden könnten, vermieden werden.

Von Almut Jaekel