Grimmen

Eine zünftige Herrentagsfeier feierten die Senioren im Grimmener Kursana-Domizil. „Natürlich sind wir Männer dabei unter uns“, sagte Harry Stuff, einer der 110 Bewohner der Anlage in der Grimmener Bahnhofsstraße. Da gibt es schon zum Frühschoppen Stimmungsmusik, auch mal einen ordentlichen Männerwitz, Bierchen und auch ein Schnäpschen, erzählt Fred Ehlert, der gemeinsam mit Harry Stuff und Herbert Büttner und der Hilfe von Pflegekräften im Innenhof vorbeischaut, was es Leckeres vom Grill gibt.

Ein Stück Normalität kehrt zurück

Chef am Grill ist Robert Urlaub, Chefkoch in der Einrichtung. Unterstützt wird er an diesem Tag von Haustechniker Jens Münds. „Damit alles rechtzeitig fertig wird“, sagt der. Und Kursana-Direktorin Irene Salomo erklärt: „Zum Essen kommen natürlich die Frauen dazu“.

„Wir wollen unseren Bewohner mit solchen Angeboten ein Stück Normalität zurückgeben. Auch die Kontakte werden erweitert“, berichtet Irene Salomo. „Wir bieten alles an, was erlaubt ist“, sagt sie. Und das sei inzwischen auch gut möglich. Denn nur noch acht Bewohnern fehlt eine zweite Impfung, Termine dafür gebe es jedoch bereits. Einige Impfungen stehen noch aus, weil die Bewohner positiv getestet waren. Im Grimmener Kursana-Domizil hatte es um den Jahreswechsel einen Ausbruch der Pandemie gegeben.

Ein Dankeschön zum Tag der Pflege

Am Mittwoch wurde im Haus auch der Internationale Tag der Pflege gefeiert. „Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten viel geleistet, die Kollegen, haben gepflegt, getröstet und auch wieder für Optimismus gesorgt, da ist ein Dankeschön mehr als angebracht,“ betont Direktorin Irene Salomo. Seit 1974 wird dieser Tag offiziell begangen. Er erinnert an Florence Nightingale, die Begründerin der modernen Krankenpflege, die am 12. Mai 1820 geboren wurde.

Von Almut Jaekel