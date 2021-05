Grimmen/Kandelin

In den Fahrschulen kommt es zum Stau. Denn nur Fahrschüler mit einer Dringlichkeitsbescheinigung vom Arbeitgeber dürfen den Unterricht und die Fahrstunden fortführen. Das betrifft laut Verordnung der Landesregierung Personen, die auf die Erteilung der Fahrerlaubnis zwingend und unaufschiebbar zum Zweck der Berufsausübung angewiesen sind oder keine andere Möglichkeit zur Beförderung haben. „Das heißt auch hier: vor allem für systemrelevante Berufe. Das können Busfahrer, Pflegedienstmitarbeiter, Baggerfahrer sein, Hauptsache mit Bescheinigung vom Arbeitgeber“, sagt Fred Manthey, Eigentümer der TOP Fahrschule in Grimmen.

Bei der Fahrschule füllt sich die Warteliste. „Die Fahrschüler wissen schon, dass es Wartezeiten gibt. Der Sommerlehrgang ist schon gut belegt. Aber wir müssen sehen, wie weiter geplant werden kann, sobald die Inzidenz fällt“, so Manthey weiter. Außerdem durften Fahrschüler, denen nur noch vier Fahrstunden oder weniger bis zur Prüfung fehlen, ebenfalls bis zur Prüfung weitermachen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu zählte zu diesem Zeitpunkt keiner der Fahrschüler von Dirk Liermann. „Manchmal werden Prüflinge auch nervös und nehmen noch eine oder zwei Stunden extra. Das würde ja dann nicht gehen“, sagt Dirk Liermann, Eigentümer und Fahrlehrer der gleichnamigen Fahrschule in Kandelin. „Immer wenn jemand fertig ist, rutscht der nächste nach. Trotzdem füllen sich die Wartelisten“, berichtet Liermann.

Ständig würden Anrufe kommen und die Interessenten müssen vertröstet und auf die Warteliste verwiesen werden. „Da ist auch das Problem, dass ich nicht mehr Leute aufnehme, als ich ausbilden kann. Dann geht es vielleicht bald wieder los und nicht alle können im vorgegebenen Zeitraum ausgebildet werden. Das geht nicht“, so Liermann weiter. Seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr sind dem Fahrlehrer 800 Stunden verloren gegangen. Im Durchschnitt braucht ein Schüler 30 bis 35 Stunden „Da sieht man, wie viele Stunden verschoben wurden und ausgefallen sind.

Am Theorie-Unterricht dürfen nur noch sechs Fahrschüler gleichzeitig teilnehmen. Quelle: Christin Assmann

Die Gymnasiasten blieben größtenteils auf der Strecke. „Die Erweiterungen brechen weg. Auch für das Motorrad gibt es meistens keine Dringlichkeit. Dabei kann man fast nicht mehr Abstand halten als bei den Motorradfahrstunden“, sagt der Fahrlehrer. Der Theorie-Unterricht in der Fahrschule kann weiterhin stattfinden, aber nur unter den üblichen Hygiene-Auflagen. „Eigentlich haben 14 Leute in der Fahrschule Platz, jetzt dürfen sich maximal sechs Personen mit dem geltenden Abstand im Raum befinden. Das wurde im Vorfeld nach Raumgröße festgelegt“, so Liermann.

Das sei jedoch vorerst nicht gestattet gewesen. Am 26. April wurde der Fahrschule per E-Mail mitgeteilt, dass die theoretische Ausbildung in Präsenz untersagt sei. Am selben Tag kam eine weitere E-Mail, die den Unterricht doch gestatte. „Manche Vorgaben waren nicht eindeutig. Auch das Tragen der Maske wäre vorher nie erlaubt worden. Wie soll denn jemand geblitzt und identifiziert werden, dessen Gesicht bedeckt ist“, sagt der Fahrlehrer.

Negativer Schnelltest, Maske und vier Landesverordnungen

Auch die Fahrstunden haben sich verändert. Fahrlehrer und Schüler dürfen nur mit einem tagesaktuellen, negativen Schnelltestergebnis und mit Maske ins Auto steigen. „Wenn Anfänger zwei oder drei Stunden verteilt in der Woche haben, muss man schon ein paar Mal zum Testen. Denn 24 Stunden Gültigkeit reicht bei uns nicht, das Testergebnis muss tagesaktuell sein“, erklärt Liermann. Zwischendurch geht das Fenster hoch und runter, denn in regelmäßigen Abständen muss auch im Auto gelüftet werden. Nach der Fahrstunde folgt dann die Grundreinigung. „Alle Flächen, die vom Schüler berührt werden, müssen gereinigt werden. Am Anfang habe ich fast täglich neue Stellen gefunden, die man anfassen könnte und die desinfiziert werden müssen“, so Liermann weiter.

Nicht nur Lenkrad und Schalthebelknauf, sondern auch der Warnblinkschalter, der Hebel zum Sitz verstellen und zum Öffnen der Motorhaube, Fensterheber usw. „Das kann schon spannend sein. Ich hab schon immer Wert auf Ordnung in meinen Autos gelegt, aber so oft am Tag putzt man sonst nicht“, sagt Liermann lachend. Außerdem sollen mittlerweile viel mehr Unterlagen für die Fahrstunde immer dabei sein. „Ich hab vier Landesverordnungen ausgedruckt im Auto liegen, falls wir kontrolliert werden. Da hab ich alles markiert, was momentan wichtig ist, damit es schneller weitergehen kann“, erzählt der Fahrlehrer.

Von Christin Assmann