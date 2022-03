Grimmen

„Ich koche gerne. Am liebsten Chili con Carne“, sagt Julian Günther. Der Schüler einer achten Klasse am sonderpädagogischen Förderzentrum in Grimmen freut sich auf die nächste Woche. Dann kann er gemeinsam mit seiner Klasse die neue Schulküche im Hauswirtschaftsunterricht nutzen. Ob es dann aber sein Lieblingsgericht gibt, steht noch nicht fest.

Hauswirtschaft sehr beliebt

„Ab Klasse sieben wird bei uns im Hauswirtschaftsunterricht gekocht“, sagt Lehrer Maik Bockhahn. Fürs Leben lernen sollen die Mädchen und Jungen so. Das sei generell Hauptaufgabe der Schule. Gesund kochen, immer mit frischen Zutaten, auch backen und bügeln, einkaufen, und Zutatenlisten erstellen gehören deshalb zum Hauswirtschaftsunterricht. Immer gebe es dabei Verbindungen zu anderen Fächern – bei der Preiskalkulation werde beispielsweise gerechnet. Bockhahn: „Grundsätzlich fördern wir so die Selbstständigkeit der Kinder.“

Das Fach ist sehr beliebt, erzählt der Lehrer weiter. Aber die bisherige Küche machte da nicht mehr immer mit. Immerhin war sie schon etwa 30 Jahre alt. „Die Idee, aktiv für eine neue Schulküche zu werden, hatte ich gemeinsam mit Michael Hammer“, berichtet Bockhahn. „Mein Kollege hat sich dann für unsere Idee bei der Schulleitung starkgemacht. Schnell habe es Kontakt zum Landkreis als Schulträger wegen der Finanzierung und zum Grimmener Küchenstudio M & S gegeben. Martin Scheitor hat dann schließlich die neue Küche selbst geplant und die Lehrer beraten. Eingeweiht wurde die neue Küche bereits in der vorigen Woche mit einem gesunden Frühstück.

Wie in der Profi-Küche

„Nach der 9. beziehungsweise 10. Klasse gehen viele unserer Schüler in die Gastronomie“, erzählt Maik Bockhahn. Deshalb sei nach Beratung durch Küchenbauer Martin Scheitor Wert darauf gelegt worden, Geräte zu verbauen, die denen der Großgastronomie ähnlich sind. „Der Herd beispielsweise ist ein Kombigerät, mit dem man dampfgaren und backen kann – wie es auch bei vielen Profis üblich ist“, sagt Martin Scheitor. So könnten die Kinder diese Funktionen bereits während der Schulzeit lernen. „Auch unsere Schule hat ein Anrecht auf moderne Ausstattungen“, betont Bockhahn. Nur der Unterricht sei in manchen Bereichen eben anders ausgelegt als in anderen Bildungseinrichtungen. Und so hätten die Jugendlichen beim Einstieg ins Berufsleben keine Berührungsängste vor modernen Geräten. Scheitor: „Sie können gestärkt und mit Erfahrungen in den nächsten Lebensabschnitt treten.“

Direkte Kommunikation möglich

Ein Dreivierteljahr etwa habe es gedauert, von der Planung der neuen Küche bis das Projekt beendet war. Vorher habe die Küche – wie oft üblich in U-Form an den Wänden gestanden. Jetzt sind die Küchenzeilen frei stehend so angeordnet, dass ein Lehrer in der Mitte einer U-Form auf die Arbeitsflächen und somit auf die Schüler schauen und immer mit ihnen kommunizieren kann. Scheitor: „Außerdem war uns wichtig, dass die Wände des alten Gemäuers belüftet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein belüfteter Wandvorsatz wurde installiert. Wie in einer Großküche sind auch in der Schule aus Hygienegründen Schwarz-Weiß-Bereiche eingerichtet. Beteiligt am Küchenbau waren ausschließlich Grimmener Firmen.

Für die Schüler hatte Küchenbauer Scheitor noch eine besondere Überraschung: „Damit sie weitere Techniken wie das Sous-Vide-Garen lernen können, habe ich ihnen ein Vakuumiergerät geschenkt“, sagt er. Denn die neue Küche soll nicht nur schön aussehen, sondern vielseitig und langlebig sein und vor allem funktional. Die Schüler wissen das zu schätzen. „Sie gehen sehr sorgsam mit den neuen Geräten um“, ergänzt Maik Bockhahn.

Und sie freuen sich wie Julian Günther auf den nächsten Hauswirtschaftsunterricht in der modernen Küche des Förderzentrums. „Ich bin gespannt auf die nächste Woche und wie dann alles hier funktioniert“, sagt der Grimmener Schüler.

Von Almut Jaekel