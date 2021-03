Grimmen

Kurz vor zehn Uhr am Montagmorgen in der Grimmener Altstadt: Die Straßen sind belebt, vor einigen Geschäften warten Kunden. Ein zuletzt ungewohntes, aber schönes Gefühl. Nach Monaten der coronabedingten Schließungen der Geschäfte ist das Einkaufen seit Montag wieder möglich. Wenn auch unter strengsten Hygienemaßnahmen. Und die Trebelstädter haben diesem Tag anscheinend sehnsüchtig entgegengefiebert. So standen Kauffreudige vor Modegeschäften und Schuhläden teilweise Schlange.

„In erster Linie freue ich mich für die Gewerbetreibenden, dass sie endlich wieder Kunden empfangen können“, sagt Erika Troske. Für die 68-Jährige führte der erste Gang in den Schuhladen vor dem Mühlentor. „Mit dem Internet bin ich nicht so bewandert. Ich muss mir die Schuhe im Regal angucken können und dann auch anprobieren“, beschreibt sie. Auch die Verkäuferinnen des Schuhladens Frau Rach und Frau Ihlenfeld freuen sich über die Rückkehr ins Berufsleben. „Es geht wieder los. Der erste Tag ist gut angelaufen und wir hoffen, dass es so bleibt und wir nicht wieder schließen müssen“, erzählen die Verkäuferinnen. Sandalen und Halbschuhe stehen schon zum Anprobieren bereit, die Frühjahrskollektion ist eingetroffen. „Unser Chef hat vorab schon neue Ware bei den Lieferanten bestellt, damit wir gut vorbereitet sind“, so Rach und Ihlenfeld.

Die OSTSEE-ZEITUNG kam mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Einzelhändlern ins Gespräch. Die Reaktion zur Wiedereröffnung nach dem Lockdown ist Freude für alle Beteiligte. „Ich habe mich gefreut, heute die Türen wieder öffnen zu dürfen“, berichtet Arite Prax. „Die Winterjacken sind glücklicherweise raus, aber das Angebot ist gemischt. Also das, was man jetzt tragen kann, ist da“, so Pax. Während der Schließung war die Ladeninhaberin vorsichtig im Einkauf und mit Bestellungen. „Wir müssen die drei Monate aufarbeiten und hoffen, dass wir weiterhin öffnen dürfen“, erzählt Pax weiter. Die Inhaberin des Geschäfts nebenan betont ebenfalls die Vorsicht. „Mundschutz und Desinfizieren muss sein und es dürfen nicht gleich alle rein“ erzählt Frau Dothi. „Wir konnten noch nicht viel ändern, aber es sollte für jeden was dabei sein“, so Dothi.

Trotz Freude und Erleichterung bleibt die Ehrfurcht vor der Zukunft

„Man trifft plötzlich wieder viel mehr Leute. Ein schönes Gefühl. Ich hoffe jedoch, dass sich die Menschen trotzdem an die Regeln halten und die Infektionszahlen durch die Wiedereröffnung nicht gleich wieder rasant ansteigen“, sagt Birgit Töllner (51). Die Gefahr besteht ebenfalls durch Kunden, die aus umliegenden Kreisen kommen könnten, um sich ebenfalls in den Geschäften umzuschauen und beraten zu lassen. „Wenn sich alle dran halten, können wir weiterhin schön shoppen“, sagt Mandy Czeschelski, Verkäuferin in der Grimmener Filiale einer Textileinzelhandelskette. „Der Tag ging gut los und die Kunden sind alle freundlich und verständnisvoll“, betont Czeschelski. „Die Sonne lacht, es ist Frauentag, da haben auch schon einige Damen was Schönes für sich ausgesucht“, erzählt die Verkäuferin fröhlich.

Die Sonne lacht im Sonnenstudio um die Ecke eigentlich den ganzen Winter. Doch nach dieser langen Zwangspause ist die Saison für Inhaber Olaf Mühl schon fast vorbei. „Der erste Tag lief gut an und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht“, sagt Mühl. Nach 20 Jahren im Geschäft war der Inhaber nicht aufgeregt vor dem ersten Arbeitstag in diesem Jahr, aber froh, dass er wieder Kunden empfangen kann. Nach dem letzten Lockdown sind allerdings nicht mehr alle Sonnenanbeter zurückgekehrt und das schürt auch Sorgen. „Alles unter Vorbehalt, man weiß ja nicht, ob alle Kunden wiederkommen nach so langer Zeit“, so Mühl weiter.

Vorerst heißt es für die meisten Einzelhändler und Geschäftsinhaber aufatmen und auf das Beste hoffen. Anke Wiegert spürt die Erleichterung und startet mit Osterdekoration und buntem Sortiment fröhlich in die Woche. „Manche Kunden haben mich vorsichtig angerufen und gefragt, ob ich wirklich öffne. Da konnte ich endlich sagen: Ja, kommt gern vorbei“, berichtet Wiegert. In und um ihrem Laden ist die Veränderung sichtbar. Christian Jürgens beschreibt es so: „Die Stadt wirkt sofort viel lebendiger. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass die Grimmener nun auch sofort wieder in den Geschäften vor Ort einkaufen“, so Jürgens (41).

Von Raik Mielke und Christin Assmann