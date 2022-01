Quitzin

Mit einem Bolzenschneider aus einem Drahtzaun gerettet – ein junger, aber durchaus schon sehr stattlicher Rothirsch brauchte im Quitziner Wald bei Grimmen Hilfe. Das gut 200 Kilogramm schwere Tier hatte sich in einem Draht verheddert und wäre allein wohl nicht mehr weggekommen. Der Hirsch hatte vor seiner Rettung verzweifelt und in Todesangst um sein Leben gekämpft.

„Wahrscheinlich wäre der Hirsch elendig verreckt“, bringt es der Quitziner Bruno Schulz auf den Punkt. Er war es, der beherzt mit dem Bolzenschneider an das Wildtier ging und es mit viel Ruhe und Sachverstand befreite.

Ohne Hilfe wäre der Rothirsch im Quitziner Wald wahrscheinlich elend verendet. Quelle: Julius Rübcke/Kai Schulz

„Dass etwas im Wald vor sich ging, bemerkten unser Sohn Julius und auch der Sohn von Bruno Schulz, Kai, am Sonnabend von der Straße aus“, berichtet Friederike Rübcke von Veltheim. Die jungen Männer holten sowohl Bruno Schulz als auch den jungen Jäger Tim Meißner aus Holthof, der mit der Waffe bereit stand, und bei Gefahr für Leib und Leben der Retter hätte eingreifen können.

Vor Ort sahen sie gemeinsam, wie der Hirsch tobte und vergeblich versuchte, sich selbstständig zu befreien. Das Tier hatte jede Menge Draht eines Zaunes vielfach um sein Geweih gewickelt, sich mit Kopf und Beinen regelrecht darin verheddert.

„Ich hatte keine Angst, habe aber auch jede Menge Erfahrung mit großen Tieren“, erzählt Bruno Schulz von seinem spektakulären Einsatz im Wald. Früher habe er im Kuhstall und im Bullenstall gearbeitet, habe die großen Tiere regelmäßig verladen. Und auch das sei nicht immer ungefährlich gewesen, erinnert er sich. Diese Tiere merken genau wie die Waldtiere, wenn man Angst hat. Und dann hat man keine Chance“, sagt Schulz.

Forstamtsleiter: Aktionen können gefährlich sein

„Solche Aktionen sind aber durchaus gefährlich“, sagt auch Robert-Marc Berger, Leiter des Forstamtes Poggendorf. Er rät jedem, der auf ein verletztes oder gefangenes Tier zukommt, das um sein Leben kämpft, Fachleute der Forst oder Jäger zu informieren und nicht selbst aktiv zu werden.

Mit dem Geweih, das in diesem Fall teilweise abgebrochen war und sogar Julius Rübcke leicht an der Hand verletzte, könne solch ein Hirsch enorme Verletzungen verursachen, betont Berger. Auch mit den kräftigen Läufen könnten Retter stark getreten und geschädigt werden, wenn das Tier in Todesangst und Panik um sich tritt.

Bei etwa 200 Kilogramm Lebendgewicht und bei so einem muskulösem starken Tier seien schwere Verletzungen wahrscheinlich, sagt der Forstamtsleiter, nachdem er Videos der Rettungsaktion, den die beiden jungen Männer aufgenommen hatten, angesehen hatte.

Zaun erst 2021 errichtet

„Der Draht, in dem sich der Rothirsch verheddert hatte, stammt von einem Zaun, den wir als Landesforst erst im vergangenen Jahr mit unseren Lehrlingen errichtet hatten“, erklärt Berger. Er soll die Naturverjüngung der Fichten und Ahornbäume im Quitziner Wald vor dem starken Verbiss der Wildtiere schützen. Selbstverständlich werde der Zaun jetzt repariert.

Berger: „Solche Zäune sind nicht flächendeckend notwendig. Aber da, wo viel Verbiss durch Wildtiere stattfindet, müssen nachwachsende Bäume geschützt werden, sonst verbuscht der Wald“. Generell seien seine Mitarbeiter jedoch bemüht, die Wildzäune – wo immer es geht – zu reduzieren und ansonsten nur zeitweilig stehen zu lassen. Allein im Revier Barnekow seien beispielsweise im vergangenen Jahr zwölf Kilometer Zaun abgebaut worden.

20 bis 40 Stück Rotwild heimisch

Friedericke Rübcke von Veltheim freut sich über die geglückte Rettung des jungen Tieres. Sie beobachtet regelmäßig Rotwild im nahen Quitziner Wald. „Wir haben ja hier ein durchgängiges Waldgebiet bis Franzburg“, weiß sie. Und so würden 20 bis 40 Tiere immer wieder einmal vorbeiziehen.

Wie tragisch hätte es für den gefangenen Hirsch enden können, überlegt sie. „Auch, wenn ein Wolf, der mittlerweile hier auch wieder heimisch ist, dazugekommen wäre“, fragt sie sich.

Aber auch sie ist mittlerweile der Meinung, dass die gesamte Aktion zwar gut, aber ziemlich gefährlich war. „Vielleicht hätte man dem Hirsch wenigstens eine Decke über den Kopf legen sollen?“ Auf jeden Fall sei Bruno Schulz ein Held, der das Tier gerettet habe.

Von Almut Jaekel