Grimmen: So schön war die Einschulung an der Neubauer-Grundschule

An diesem Sonnabendvormittag öffnen sich für 45 Mädchen und Jungen in der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ Türen zu bislang verborgenen Welten. Unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein findet die Einschulung der Erstklässler in diesem Jahr unter anderen Bedingungen statt. Die Corona-Pandemie sorgt für die Änderungen, doch die Laune von Schulleiterin Birgit Mietzner kann das nicht trüben: „Es ist eine besondere Situation, aber die Sonne scheint heute nur für uns“, begrüßt sie Kinder und Eltern auf dem Schulhof.

Lehrer spielen für ihre Schüler

Während die Einschulungsfeier eigentlich immer in der Sporthalle der Grundschule stattfindet, verlegten die Lehrer sie ins Freie. Auch auf den Chor, das gemeinsame Singen und ein Programm von den größeren Schulkindern muss in diesem Jahr leider verzichtet werden. Dafür gibt es eine Überraschung von den Lehrern: Sie springen kurzerhand ein und spielen für ihre jüngsten Schüler das kurze Bühnenstück „Türen auf“. Mit lustigen Zöpfen und Schultaschen auf dem Rücken sorgen sie nicht nur bei den Abc-Schützen, sondern auch innerhalb des Teams für heiteres Lachen.

Das Thema der Türen zieht sich durch die gesamte Feierstunde. „Durch eine neue Tür gelangt man in neue Räume. Unsere schöne Schule besitzt viele Türen und hinter einer von ihnen sitze ich und bin immer für euch da, wenn ihr Sorgen habt.“ Birgit Mietzner findet symbolhafte und einfühlsame Worte für die Sechsjährigen, die herausgeputzt in rosa Kleidchen und kleinen Anzügen auf den Holzhockern vor der Bühne sitzen. Aufgeregt sind sie alle. Ein Mädchen weint und die Mama muss trösten. So eine Einschulung ist schon ein sehr bewegendes Erlebnis.

Die 1. Klasse ist besonders komfortabel

Genau wie im Zug, sei die 1. Klasse besonders komfortable, beruhigt die Schulleiterin: „Auch bei uns werdet ihr in der ersten Klasse besonders fürsorglich umsorgt.“ Sollte eine unserer Türen einmal klemmen, dann passt die Klassenleiterin auf, dass es alle trotzdem durch die Tür schaffen. Sie sei eine Art Türöffner, der für fleißiges Lernen Eintrittskarten für neue Räume – in Form von Zeugnissen – verteilt. Zwischendurch werde es aber auch geschlossene Türen geben. „Das nennen wir dann Ferien“, sagt die Schulleiterin: „Habt ihr Lust in unser schönes Haus mit den vielen Türen einzutreten? Wir starten jetzt einen Schulrundgang, der vier Jahre lang dauert.“ Die Kinder haben Lust und starten freudig – und in Zweierreihen – in ihren neuen Lebensabschnitt.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den Unterricht

Aurelia (6) erzählt auf dem Weg in ihr neues Klassenzimmer, dass sie das rosa Kleidchen extra für die Einschulung bekommen habe und dass so eine Einschulung gar nicht so aufregend sei, weil sie schon fast alle Kinder aus dem Kindergarten kenne. Im Musikraum wird ein Klassenfoto gemacht, dann beginnt der Ernst des Lebens.

In ihrem Klassenraum hilft Lehrerin Cornelia Lackmann den Kindern, ihren richtigen Platz zu finden. Sie bekommen ihren Stundenplan, ihre ersten Arbeitshefte und einen kleinen Vorgeschmack, was die Jung-Schüler ab Montag erwartet. „Benni, nicht so viel reden“, sagt Cornelia Lackmann und zeigt mit ihren Fingern den Schweigefuchs. Die Kinder lernen auch gleich, dass unkoordiniertes Rumgehüpfe nur im Sportunterricht erwünscht ist, nicht aber im Klassenzimmer.

Für die Kinder folgt im Anschluss an diese kleine, erste Lektion wohl der Höhepunkt des Tages: Sie pflücken ihre Schultüten vom Zuckertütenbaum. „Stifte, Bücher, Spielzeug und ganz viel Schmuck“, befindet sich in Jessicas (6) Schultüte. Ihre Mama Cindy Gall (30) habe die Feier unter freiem Himmel sehr genossen: „Es war richtig schön“, sagt sie und teilt diese Meinung mit Manuela Korb (43). Ihre Tochter Enni und Jessica sind „die besten Freunde von der ganzen Welt“ und freuen sich auf die Schule. Zuvor wird aber noch ein bisschen gefeiert. Familie Korb lässt den Tag auf Usedom im Hüpfburg-Park ausklingen, während Familie Gall den Grill im heimischen Garten bevorzugt. Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht allen Kindern einen fantastischen Schulstart!

Von Carolin Riemer