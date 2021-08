Grimmen: So schön war die Jugendweihe am Wochenende

Grimmen

Im Kreis seiner Geschwister ist Emil Jesse aus Jager schon lange ein vollwertiges Mitglied. Zum Kreis der Erwachsenen gehört er offiziell seit Sonnabend – seit seiner Jugendweihe. Gemeinsam mit 69 weiteren Jugendlichen erlebte er die Feierstunde des Jugendweihevereins Vorpommern-Rügen im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. Und damit wegen Corona ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant. Eine Woche zuvor waren es schon einmal 79 Jugendliche.

Emils beide große Schwestern Henriette Jesse (19) und Charlotte Jesse (21) konnten den „kleinen“ Bruder dann auch vor seinem großen Auftritt auf dem Weg ins Erwachsenenleben beruhigen und von ihren Erfahrungen vor ein paar Jahren berichten. „Denn ich bin ziemlich dolle aufgeregt“, sagte Emil, der seit diesem Schuljahr die 9. Klasse der Miltzower Schule besucht.

An alles gedacht – top Organisation

Um es vorwegzunehmen – auch Emil brachte den offiziellen Teil des Tages stolperfrei und ohne Vor- oder Ausfälle hinter sich – wie auch alle anderen Jugendweihe-Teilnehmer. Ungeduldig und noch voller Vorfreude hatten sie sich zunächst einzeln und als Gruppe ablichten lassen. Anschließend gab es Putztücher von Jugendweihe-Organisatorin Michaela Block. Denn die Mädchen waren mit ihren vielleicht noch ungewohnten Absätzen heftig ins Rasengrün eingesackt und es galt, Erde und Gras vor dem großen Auftritt zu beseitigen.

Michaela Block war auf alle Eventualitäten vorbereitet und so schritten die Hauptpersonen schließlich feierlich und gut organisiert zu ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern in den großen Saal des Kulturhauses zur Musik von „Null Ouvert“. Mit absolut sauberen Schuhen, dafür aber mit Masken und Handschuhen. „Die Masken sind Pflicht, für die Handschuhe haben wir uns entschieden, weil wir sonst weder Blumen und Urkunden überreichen, noch richtig gratulieren hätten dürfen“, erklärte Michaela Block.

Outfits in allen Farben – und viel Spitze

An diesem Wochenende waren es fast ausschließlich Gymnasiasten des Grimmener Gymnasiums, die ihre Weihe erhielten. Für Schulleiter Alexander Matthias aber nicht nur deshalb ein besonderer Tag. Denn seine Tochter Elea Matthias war eine von ihnen. Auf jeden Fall konnte der Schulleiter – wie auch alle anderen Gäste – die Jugendlichen in ganz tollen Outfits bewundern: in allen möglichen tollen Farben und Stoffen. Wenige lange Kleider, dafür aber umso mehr Spitze bei den jungen Damen. Carla Laß beispielsweise – sie hielt abschließend gemeinsam Elea Matthias die Dankesworte der Jugendlichen – trug ein superschickes hellblaues Kleid. „Das habe ich online bestellt und tatsächlich erst für diesen Termin, nicht schon im Frühjahr“, erzählt sie. Viele andere haben ihr Kleid beim extra vom Jugendweihe-Verein organisierten Event-Verkauf in Stralsund erstanden, berichten sie. Und einige sind sogar nach Berlin oder Hamburg zu Shoppen gefahren.

Erinnerungen an Jugendweihe vor 18 Jahren

„Das war, als ich Jugendweihe hatte, schwieriger“, erinnert sich Georg Günther (CDU), der als Bundestagskandidat die Festrede hielt. Im Mai 2003 sei das gewesen, sagt der junge Mann aus der Gemeinde Süderholz. Damals hätte es diese Auswahl an Kleidern nicht gegeben. Er selbst hatte seinen Anzug bereits im Februar in Dänemark erstanden. Aber er erinnert sich auch, dass es zwischen einigen Mädchen seines Jahrgangs Zoff gegeben hatte, weil zur Feierstunde doch einige mit den gleichen Kleidern aufkreuzten. Wahrscheinlich auch mit diesem Gedanken im Hinterkopf forderte er später in seiner Rede die Jugendlichen auf, aus ihrer Jugendweihe in jedem Fall ihren ganz persönlichen Tag zu machen.

Zur Galerie 149 Jugendliche erhielten bisher in diesem Jahr ihre Jugendweihe im Grimmener Kulturhaus. Allein am Sonnabend waren es 70. Hier sind die schönsten Bilder.

In diesem Jahr habe es leider die sonst übliche Messe in Vorbereitung der Jugendweihen, bei der die Mädchen und Jungen Outfit-Tipps bekommen, aufgrund der Pandemie nicht geben können, bedauert Michaela Block. „Aber alle sehen trotzdem total schick aus“, sagt sie. Auch die jungen Männer hätten sich mit Anzug oder ausgefalleneren Dress in Schale geschmissen. „Und manche tragen sogar Fliege“, findet sie toll.

Doch alles, was in den letzten Monaten nicht sein konnte oder durfte, war an diesem großen Tag der Jugendlichen vergessen. „Ich freue mich einfach, dass es jetzt möglich ist, dass wir alle zusammen hier sein dürfen“, brachte es Carla Laß auf den Punkt, was sicher viele bewegte.

Georg Günther: Seid kreativ, innovativ und mutig

Im Saal wurde es dann sehr emotional: Michaela Block imitierte per Mikro den Herzschlag eines Babys und fragte: „Erinnern sie sich?“ Mit feuchten Augen lauschten die Gäste danach den Berichten über die Lebens-Stationen ihrer Kinder und Enkel bis hin zu diesem Schritt in die Erwachsenenwelt. „Seid kreativ, innovativ und mutig“, forderte Georg Günther die jungen Menschen auf, ihre Zukunft nun in die Hand zu nehmen.

Noch mehr Fotos, Glückwunsche, Tränchen und ganz viele Umarmungen innerhalb der Familien folgten auf den offiziellen Teil. Und sicher großartige private Feiern. Emil Jesse feierte übrigens seine Jugendweihe anschließend zu Hause mit etwa 40 Gästen. Gleich im Kulturhaus bleiben konnte dagegen Eva Rose Jahns mit ihren Gästen, deren Vater Marco Jahns als Grimmens Bürgermeister das Café im gleichen Haus gemietet hatte.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für 15 Schüler des Grimmener Gymnasiums ist das Thema Jugendweihe 2021 allerdings immer noch nicht zu Ende. Coronabedingt konnte ihre Feier bisher nicht stattfinden. Doch es gibt einen neuen Termin: Am 11. September sind sie und ihre Familien in die Aula der Neubauer-Grundschule in Grimmen eingeladen.

Von Almut Jaekel