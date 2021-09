Grimmen: So soll das Kulturhaus wieder eine Bar bekommen

Grimmen

Grimmens Kulturhaus soll wieder eine Bar bekommen. Einen Ort, in dem regelmäßig Tanzveranstaltungen stattfinden, sich die Grimmener mit Freunden und Bekannten treffen oder mit dem Partner schöne Stunden verbringen.

Um das zu realisieren, gibt es erste Gespräche mit Bauplanern, informierte jetzt Bürgermeister Marco Jahns. Eine Initiative dazu gab es von der städtischen CDU-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr bereits vor Wochen. Ein Grund dafür sei das Defizit an gastronomischen Einrichtungen in Grimmen.

Zur Bar mit ein wenig Umbauarbeiten

Bürgermeister Jahns wartete jetzt mit konkreten Vorschlägen auf. Danach soll die lange Wand, die derzeit das jetzige Café vom Foyer trennt, entfernt werden und eine variable Faltwand vom Kartenverkaufs bis zur Garderobe im Foyer den Zugang zum Haus und Saal abtrennen können. Dieser Umbau sei notwendig, so Jahns, weil das eigentliche Café allein zu klein für ein „Tanzbar“ wäre. Deshalb soll dieser Bereich erweitert werden, mit der Möglichkeit, auch das gesamte Foyer einzubeziehen.

„An Freitagen, Sonnabenden und Sonntag soll diese Bar ein ständiger Treffpunkt für die Grimmener sein“, sagt Jahns. Was derzeit noch fehle für die Realsisierung der Pläne sei eine exakte Kostenschätzung durch die Planer.

Das Foto stammt aus den 70er-Jahren. damals konnte man im Inneren des Kulturhauses in eine Kellerbar gelangen. Quelle: OZ- Foto: unbekannt

Eine echte Bar gehörte lange zu Grimmen, und sie war über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Als das Grimmener Kulturhaus „treffpunkt“ – heute „Treffpunkt Europas“ – 1970 gebaut wurde, war das i-Tüpfelchen die Kellerbar. 82 Personen fanden dort Platz, und da die Szene-Bar weit über die Grenzen des Bezirks Rostock einen sehr guten Ruf genoss, war es damals immer schwer, überhaupt erst einmal hineinzukommen. Als das Kulturhaus Anfang der 200er-Jahre umfangreich saniert worden war, wurde der gesamte Keller stillgelegt und das Treppenhaus abgebaut. Die Grimmener Bar war nur noch Geschichte.

Regelmäßig Tanz gewünscht

Nach einem geeigneten Betreiber dieser neuen geplanten Einrichtung müsse ausgeschrieben werden, erklärte der Bürgermeister. Tanz, Bar, kleine Disko, Livemusik – all so etwas solle dort möglich sein – unabhängig davon, was eventuell gleichzeitig im Saal veranstaltet werde.

Unabhängig davon gab es bei der jüngsten Stadtvertretersitzung einen Antrag von Mario Bauch für die SPD, der in die gleiche Richtung ging. Er regte regelmäßige Tanzveranstaltungen im Kulturhaus an. „Ich glaube, eine Bar dort zu betreiben, würde sich nicht lohnen. Aber ich kenne viele Grimmener, die gern regelmäßig Tanzen gehen würden“, begründete er den Antrag. Und das in kleinerem Rahmen, nicht im großen Saal des Hauses, erklärte er.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leon Pfister (CDU) sah diesen SPD-Antrag als Ergänzung der Absprachen im Ausschuss und regte an, im Fachausschuss weiter darüber zu beraten. Das unterstützt auch die Linke in der Stadtvertretung. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für das Kulturhaus“, sagte Armin Latendorf( Linke). Der SPD-Antrag wird nun ebenfalls im Fachausschuss weiterdiskutiert.

Von Almut Jaekel