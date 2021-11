Grimmen

Noch halten die Veranstalter der Stadt Grimmen an ihrem geplanten Weihnachtsmarkt 2021 fest: „Klein, aber fein“, so lautet seit Jahren das Motto des Grimmener Weihnachtsmarktes – so soll es auch 2021 wieder sein und doch wird alles anders.

Denn das Treiben findet nicht auf dem Marktplatz, sondern vor dem Kulturhaus statt. Denn dort sind die Corona-Vorschriften besser einzuhalten. Dafür werden die Heinrich-Heine-Straße gesperrt und das Areal eingezäunt. Die Besucher werden über ein Wegeleitsystem auf dem Markt geführt. In der Praxis heißt das nichts anderes als vorne rein und hinten raus.

Am Ein- und Ausgang werden lediglich die Besucherzahlen erfasst. Die Gäste haben den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und die Stadt empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. „Durch diese Lösung haben wir ein über 3000 Quadratmeter großes Veranstaltungsgelände mit einem sehr übersichtlichen Ein- und Ausgangsbereich. Das ermöglicht uns eine coronakonforme Durchführung des Weihnachtsmarktes“, erklärt Pressesprecher Thorsten Erdmann die Verlegung des Weihnachtsmarktes.

23 Händler angemeldet

„In der Altstadt wäre die Umsetzung der Landesordnung nicht möglich gewesen“, ergänzt Oliver Pegelow vom Ordnungsamt. Durch diesen Schritt können jetzt 750 Personen zeitgleich den Weihnachtsmarkt besuchen und das sei nach Auskunft der Organisatoren gut zu bewältigen.

Für den Weihnachtsmarkt haben sich aktuell 23 Händler angemeldet. „Bedenkt man die aktuelle Situation, ist das ein ordentliches Angebot, das von Zuckerwaren, Wildbret, Crêpes, Met bis hin zu Kunstgewerbeartikeln reicht“, sagt Erdmann. Und auch die Thüringer Rostbratwurst und ein reichhaltiges Glühweinangebot werden nicht fehlen. Eine Attraktion ist der Holzbackofen von Bäcker Kühl.

Kein Bühnenprogramm

Auf Bühnenprogramme werden die Besucher in diesem Jahr allerdings vergebens warten. „Das gibt die Corona-Landesverordnung nicht her. Wir müssen die Abstandsregel einhalten und das ist vor einer Bühne bei einem Lifeact einfach nicht umsetzbar“, erklärt Pegelow die Sachlage. Für die Kleinen wird es aber eine Eisenbahn geben.

26 Stände im Kulturhaus

Und auch am beliebten Weihnachtsbasar im Kulturhaus will die Stadt festhalten. Zwar ohne Weihnachtsbäckerei und Weihnachtscafé, aber dafür mit 26 Händlern aus ganz MV. Von weihnachtlichen Holzarbeiten bis hin zu typischen Handarbeiten und Weihnachtsschmuck. werde alles geboten. Für den Weihnachtsbasar – also den Innenbereich im Kulturhaus – gilt für Besucher die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Der Grimmener Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November und endet am 27. November. Geöffnet ist von 11 bis 21 Uhr. Der Weihnachtsbasar im Kulturhaus schließt um 17 Uhr. „Wir hoffen alle, dass die Coronalage die Durchführung des Weihnachtsmarktes in einer Woche auch tatsächlich zulässt. Noch sind wir guter Dinge“, betont Erdmann.

Von the/aj