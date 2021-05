Grimmen

Am 6. Juni wird in Grimmen gewählt. Es geht um den Bürgermeister für die nächsten sieben Jahre in der Stadt. Zehn Bewerber sind im Rennen. Doch wie soll der neue Chef im Rathaus sein, was soll er können, in Angriff nehmen oder lieber lassen?

„Wir brauchen in Grimmen auf keinen Fall eine Schwimmhalle“, sagtDirk Wolter, Inhaber der Wolter Computersysteme in der Grimmener Innenstadt. Er spielt damit auf die Idee eines Bewerbers um das Bürgermeisteramt an. Da gebe es wichtigere Aufgaben, ist er überzeugt. Derjenige, der in die Fußstapfen des alten Bürgermeisters trete und fortführen möchte, was bereits angefangen ist, habe eine herausragende Aufgabe vor sich.

Dirk Wolter Quelle: Christin Assmann

Bodenständigkeit, Basisnähe und Bürgernähe wünscht sich Rene Stein, Geschäftsführer des Jugendprojektes Nordvorpommern (JuPro). Dieser Verein hat seit Jahrzehnten seinen Sitz in Grimmen. „Der Vorgänger Benno Rüster ist ja jemand gewesen, der die Basis erreichen konnte und auf dem Boden geblieben ist“, sagt Stein. Und nur, wenn man so wie er das Ohr an den Einwohnern habe, sei es möglich, die Stadt zum Positiven zu verändern, ist er überzeugt.

Anke Wiegert Quelle: Raik Mielke

Anke Wiegert, Inhaberin des Dekorationsgeschäftes „Snik Snak“ auf dem Grimmener Marktplatz wünscht sich vom neuen Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, dass er oder sie dafür sorgt, dass die Innenstadt belebt und dadurch noch attraktiver wird. „Damit wir als Geschäftsinhaber eine Chance haben, aber auch, damit es die Grimmener in ihrer Stadt noch schöner finden. Auch alles Kulturelle, was in Benno Rüsters Zeiten auf die Beine gestellt wurde wie das Maibaum- oder das Parkfest, sollte erhalten bleiben, wünscht sich die Geschäftsfrau. „All diese Dinge stärken den Zusammenhalt in Grimmen enorm“, sagt sie. Wichtig findet sie außerdem die Unterstützung der Vereine und die weitere Verbesserung der Barrierefreiheit für ältere und gehbehinderte Einwohner in der gesamten Stadt.

Die Sanierung der Gehwege und Straßen, sowie die Modernisierung zahlreicher Wohnungen in den Wohnblöcken in Südwest sieht Siegfried Buchholz, Rentner aus Grimmen, als wichtigste Aufgabe für den kommenden Bürgermeister. „Da muss sich unbedingt etwas tun“, meint er.

Jörn Kurowski, Maler und Stadtvertreter in Grimmen Quelle: Raik Mielke

Der kommenden Bürgermeister soll sein Amt bürgernah ausüben. Dieser Meinung ist Jörn Kurowski, Maler und Stadtvertreter in Grimmen. „Ich persönlich wünsche mir, dass der Nachfolger von Benno Rüster die Vereine, aber auch Feste in der Stadt unterstützt und diesbezüglich immer ein offenes Ohr hat. Zudem sollte sich der neue Bürgermeister definitiv zu 100 Prozent für den Erhalt und die Sanierung der GWG einsetzen“, fordert er.

„Ich würde mich über eine regelmäßige Bürgersprechstunde freuen. Ich kenne so etwas aus dem ländlichen Raum. Ein Bürgermeister muss die Probleme in der Stadt kennen und diese erfährt er am besten, wenn er mit Leuten aus der Stadt ins Gespräch kommt“, findet Erika Schulz, Rentnerin aus der Trebelstadt.

Auch die jüngere Generation beschäftigt sich mit Erwartungen und Wünschen an den künftigen Bürgermeister. „Ich wünsche mir, dass mehr Veranstaltungen für Jugendliche angeboten werden, wie zum Beispiel eine Diskothek im Kulturhaus, ein modernisierter Jugendclub, der viele Aktionen durchführt“, sagt Annelie Köpke, Schülerin des Grimmener Gymnasiums.

Das Angebot für Jugendliche spricht auch Alina Kienast an. „Ich würde es gut finden, wenn der neue Bürgermeister sich dafür einsetzen würde, die Bürger wieder zu vereinen. Das geht zum Beispiel mit Festen für Jung und Alt“, sagt die Gymnasiastin. Und Julian Block wünscht sich den Ausbau des ÖPNV, damit junge und ältere Generationen flexibler sein können.

Daniel Lemke, Mitglied beim HSV Grimmen Quelle: OZ-Archiv

Daniel Lemke, Mitglied beim HSV Grimmen, wünscht sich vom kommenden Bürgermeister eine vereinsübergreifende Unterstützung. „In den letzten Wochen ziehen die Vereine der Stadt an einem Strang. Ich hoffe, dass der Nachfolger von Benno Rüster eine enge Zusammenarbeit mit allen Vereinen anstrebt“, sagt Lemke.

Von Raik Mielke, Christin Assmann, Almut Jaekel