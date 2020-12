Grimmen

Eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wird es in Grimmen und auch in den umliegenden Gemeinden nicht geben. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Freitag eine Allgemeinverordnung für eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und Straßen erlassen und deshalb bei den Kommunen nach belebten Plätzen nachgefragt, um dem Anstieg von Corona-Infektionen zu bekämpfen.

Mindestabstand kann gewahrt werden

„Wir haben das Thema in der Stadt diskutiert, aber wir haben keine öffentlichen Plätze, die so belebt sind, dass eine solche Pflicht notwendig wird“, sagt Grimmens Stadtrat Roland Wildgans. Der Mindestabstand sei immer möglich. Auf dem Wochenmarkt bestehe allerdings weiterhin die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dieser Regelung ausgenommen. Ebenso Menschen, die aufgrund einer „medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können“. Diese Ausnahme muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Umgesetzt wurde jedoch auch in Grimmen die Verordnung, öffentlich keinen Alkohol auszuschenken. Am EGN-Baumarkt, am Kulturhaus und auf dem Marktplatz gibt es weihnachtliche Angebote, zu denen bisher auch Glühwein gehörte.

Ohne Maske am Stahlbroder Hafen

In der Gemeinde Sundhagen gebe es lediglich am Hafen Stahlbrode einen Platz, der dafür in Frage kommen würde, war aus dem Amt Miltzow zu hören. Aufgrund der Jahreszeit sei es dort aber derzeit nicht belebt und so gebe es auch im Stahlbroder Hafen die Maskenpflicht nicht.

Stefanie Timm, Leiterin des Ordnungs- und Bauamtes im Amt Recknitz-Trebeltal, informierte darüber, dass man den Amtsbereich keine zusätzlichen öffentlichen Orte wie Plätze oder Straßen für eine Maskenpflicht an den Kreis gemeldet habe. Diese Notwendigkeit bestehe nicht, weil es keine größeren Besucherströme gebe, so Timm.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind in den vergangen Tagen wiederholt erhöhte Neuinfektionszahlen registriert worden, die den Inzidenzwert auf aktuell 56,1 Neuinfektionen je 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigen ließen. Nach Angaben des Landkreises sei zu erwarten, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen weiter steigt.

Von Almut Jaekel