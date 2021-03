Motorsport in der Trebelstadt - Nach Tod von Benno Rüster in Grimmen: So steht es um die Zukunft des Stockcar-Legion

Schwere Zeiten für den Motorsport in Grimmen: Mit dem Tod von Bürgermeister Benno Rüster steht auch die 1. Grimmener Stockcar-Legion ohne Chef da. Wer jetzt den Vorsitz übernehmen soll und wie es um die drei Renntermine steht, lesen Sie hier.