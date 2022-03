Grimmen

Die Böden sind geölt, die Technik ist geprüft – das Restaurant „Markt 7“ der Stadtbäckerei Kühl ist gut vorbereitet und soll möglichst noch im März wiedereröffnen. „Wir hatten lange geschlossen, jetzt soll es wieder losgehen“, sagt Felix Kühl aus der Geschäftsleitung des Grimmener Unternehmens.

„Baulich haben wir am Restaurant nichts verändert“ informiert Kühl weiter. „Aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass sowohl Zapfanlage als auch Kaffeemaschine einwandfrei funktionieren, dass die Technik in der Küche mitspielt und Besteck, Gläser und Geschirr vorbereitet sind, bevor das Restaurant wieder öffnen kann“, erklärt Bianca Kästner, die im Unternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Seit 2018 geschlossen

Das Restaurant in exponierter Lage auf dem Grimmener Marktplatz ist seit Anfang 2018 geschlossen. Ursprünglich war geplant, es im gleichen Frühjahr mit neuem Konzept wiederzueröffnen. Damals gab es jedoch Umstellungen in der Stadtbäckerei, die zunächst Vorrang hatten.

Das Restaurant „Markt 7“ wurde Anfang 1994 eröffnet, 2006 kam die Terrasse auf dem Marktplatz inklusive Sonnensegel dazu. Eine längere Schließzeit erlebte das Restaurant wegen einer aufwändigen Umgestaltung bereits einmal von Ende 2009 bis Anfang 2010.

Grundsätzlich ist das gastronomische Angebot in der Stadt eher mau. Mit einem griechischen Restaurant und der „Schnitzelstube“ sowie zwei asiatischen Gaststätten ist es sehr überschaubar. Deshalb sind die Grimmener am Restaurant in der Grimmener Innenstadt sehr interessiert und erwarten gespannt die Wiedereröffnung.

Speisekarte wird derzeit erarbeitet

Jetzt dürfen sie sich auf dieses Angebot direkt auf dem Marktplatz freuen. „Wir arbeiten gerade an unserer Speisekarte“, sagt Bianca Kästner. Regional-saisonal und gut bürgerlich mit mediterranem Einschlag nennt sie das, was im Altstadt-Restaurant künftig auf den Tisch kommen soll. „Deshalb versuchen wir, möglichst viele regionale Produzenten als Partner zu finden“, ergänzt Felix Kühl. Was genau auf der Speisekarte stehen wird, soll jetzt jedoch noch nicht verraten werden – nur so viel: „Es wird eine gute Auswahl geben und für jeden etwas dabei sein“, sagt Kühl. „Neben Käse, Obst, Gemüse und Fleisch aus der Region werde es natürlich auch die Brotspezialitäten aus der eigenen Bäckerei geben“, ergänzt Restaurantleiter Sebastian Becker.

Stadtbäckerei Kühl Die Stadtbäckerei Kühl in Grimmen ist eine Familienbäckerei in der vierten Generation, die es bereits seit 1935 gibt. Zum Unternehmen zählen circa 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fast 70 Filialen von Kühlungsborn bis Usedom und Rügen bis Neubrandenburg. Die Backhalle im Grimmener Gewerbegebiet ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Dort erleichtern rund 50 Knet-, Rühr-, Portionier- und Backmaschinen die handwerkliche Arbeit der Bäckerinnen und Bäcker. Pro Jahr werden circa zwei Millionen Kilogramm Mehl verarbeitet. Am Tag werden rund 5000 Brote gebacken . 36 000 Brötchen „Ofenfrische“ verlassen täglich den den Hof.

„Das Ziel, im März zu eröffnen, steht für uns“, sagt Bianca Kästner. Dienstags bis sonntags soll sich die Tür zum „Markt 7“ zunächst von 16 bis 22 Uhr öffnen. Gemütlich Kaffee zu trinken oder einen Eisbecher zu essen sei dann auch möglich, informiert Sebastian Becker.

Zweiter Koch und Servicekraft gesucht

Ein Problem gibt es aber nach wie vor, das noch vor der Restaurant-Wiedereröffnung gelöst werden muss: „Es ist schwierig, Personal zu finden“, sagt Felix Kühl. „Wir suchen einen Koch und noch jemanden für den Service.“ Deshalb wolle er sich auch noch nicht auf einen Eröffnungstermin festlegen. Kühl: „Es muss passen. Wir hatten schon einen Koch, haben mehrfach probegekocht, aber wir mussten uns trennen, weil es hier bei uns nicht gepasst hat.“ Allerdings würde auch derzeit das Restaurant nicht ganz ohne Koch dastehen, ergänzt Bianca Kästner.

Vor Jahren gab es im „Markt 7“ während der Sommermonate regelmäßige Events mit Livemusik. Ist so etwas auch wieder geplant? „Wir überlegen, was wir machen könnten“, antwortet Felix Kühl. Grundsätzlich würde das von der Nachfrage und Resonanz der Grimmener abhängen.

Von Almut Jaekel