Grimmen: So will der Landkreis mehr Menschen gegen Corona impfen

Vor einem halben Jahr war es bei vielen heiß begehrt, jetzt wird es stark umworben, damit überhaupt noch jemand kommt – das Impfen gegen Corona. Denn nur so würden sich weitere Wellen der Pandemie hierzulande vermeiden lassen, raten Fachleute vehement.

Doch das Impfzentrum in Grimmen ist ebenso Geschichte wie die in Barth, Ribnitz-Damgarten, Bad Sülze und Bergen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist als stationäres Zentrum nur das in Stralsund geöffnet. Der Landkreis setzt jetzt auf Aktionen, mobile Impfteams, die übers Land touren, und die Hausärzte.

„Im Grimmener Impfzentrum sind seit März bis zur Schließung im August insgesamt 11 815 Impfungen erfolgt“, sagt Heiko Gernetzki, Leiter des Stralsunder Impfzentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen. Das sind 5646 Erstimpfungen und 5661 Zweitimpfungen mit Biontech. Astrazeneca wurde stationär im Grimmener Zentrum 435 beziehungsweise 73 Mal verimpft.

Bereits seit dem 27. Dezember 2020 gibt es mobile Impfteams im Landkreis. Ganz am Anfang waren sie vor allem in Senioreneinrichtungen unterwegs wie beispielsweise gleich am Starttag unter anderem im Pflegeheim Jessin. Die mobilen Teams setzten aber die zunächst begehrten Spritzen auch in Unternehmen und jetzt bei Touren über Land. In diesen mehr als acht Monaten sind von mobilen Teams in Vorpommern-Rügen insgesamt 25 404 Impfdosen verabreicht worden. „Das sind 13 054 der Marke Biontech in der ersten Impfung, 10 726 in der zweiten Impfung“, sagt Heiko Gernetzki. Bei Astrazeneca sind es nach seinen Angaben 1046 beziehungsweise 258. Dazu kommt eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson von 320.

Impfungen bei Hausärzten vom Kreis nicht erfasst

„Die Impfungen, die die Hausärzte vornehmen, werden von uns als Kreis allerdings nicht erfasst und kommen noch dazu“, informiert Sandra Lehmann, Pressesprecherin in der Kreisverwaltung. Und da es den Menschen in MV offensteht, wo sie sich impfen lassen, und auch Urlauberinnen und Urlauber sich hierzulande impfen lassen können, müssen Ort der Impfung und Wohnort nicht übereinstimmen. So wurden beispielsweise von Grimmener auch die Impfzentren in Stralsund oder Greifswald genutzt.

Nachdem das Grimmener Impfzentrum wie auch die anderen Außenstellen im Landkreis aufgrund mangelnder Nachfrage geschlossen wurden, sei es jetzt leider auch so, dass die mobilen Angebote wenig genutzt werden. „Es läuft verhalten“, sagt Sandra Lehmann. Deshalb experimentieren wir ein wenig mit den Öffnungszeiten und verlagern die Termine bis in die frühen Abendstunden von 14 bis 18 Uhr, damit sie von Berufstätigen besser genutzt werden können“, erklärt sie. Aber grundsätzlich wisse beim Landkreis niemand, wie viele Menschen in den Dörfern und Städten, in denen die Teams unterwegs sind, schon geimpft sind oder ob deren Bereitschaft überhaupt bestehe. „Auf jeden Fall gehen wir in die Offensive und bewerben die Termine künftig noch mehr“, sagt Sandra Lehmann.

Aktionen und veränderte Öffnungszeiten

So bietet das Stralsunder Impfzentrum am landesweiten Impftag am Freitag, den 10. September, das Impfen in den Abendstunden an. So können beispielsweise Pendler, Berufstätige, Familien und alle, die das Stralsunder Impfzentrum in den normalen Öffnungszeiten nicht besuchen können, die Corona-Schutzimpfung am Freitag bis 22 Uhr erhalten. Kinder werden ab 12 Jahren in Begleitung ihrer Eltern geimpft. Termine müssen nicht vereinbart werden.

Hier können Sie sich impfen lassen: Öffnungszeiten Impfzentrum Stralsund: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Zusätzlich am 10. September bis 22 Uhr. Mobiles Impfen: 13. September im Kulturhaus in Richtenberg in der Wasserstraße 34 und am 14. September in der Gemeindeverwaltung in Poggendorf in der Rakower Straße 1 – jeweils von 14 bis 18 Uhr. Impfaktion in der Feuerwehr Grimmen: 20. September: 10 bis 15 Uhr 21. September: 14 bis 18 Uhr 22. September 10 bis 15 Uhr 23. September 14 bis 18 Uhr 27. September 10 bis 15 Uhr 28. September 14 bis 18 Uhr 29. September 10 bis 15 Uhr 30. September 14 bis 18 Uhr

Die mobilen Impfteams sind in der Woche ab dem 13. September ebenfalls wieder unterwegs und zwar direkt am Montag unter anderem in Richtenberg und am Dienstag in Poggendorf in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

Eine Impfaktion in Grimmen ist gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr der Stadt in der 38. und 39. Kalenderwoche, also ab dem 20. September geplant. Dabei variieren die Uhrzeiten. Die Grimmener Feuerwehr bittet darum, dann die Parkplätze unweit der Feuerwehr am Bahnhof zu nutzen und die Autos nicht direkt an der Feuerwehr abzustellen.

Impfquote in Vorpommern-Rügen nicht bekannt

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen liegt am Donnerstag bei 20,4 gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche. Das sind im Bereich Nordvorpommern 40 aktuell infizierte Personen, auf Rügen sind es 10 und in Stralsund 26.

„Wie viele Menschen bei uns im Landkreis vollständig geimpft sind, kann ich nicht sagen, da uns die Zahlen der Hausärzte nicht vorliegen“, erklärt Heiko Gernetzki. Vollständig geimpft sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 63,9 Prozent der Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei sind es bei den über 60-Jährigen 83 Prozent, bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren aber gerade einmal 15 Prozent.

