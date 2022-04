Grimmen: So wird der Immenweg zum neuen Wohngebiet ausgebaut

Grimmen

Die ersten Baufahrzeuge sind angerollt und bestimmen das Bild im Immenweg. Kurz vor Ostern erfolgte der Startschuss für den Ausbau der schmalen Straße. Diese bauliche Maßnahme ist zum einen ein Vorgriff auf die weitere Bebauungsplanung im Wohngebiet Hoikenrade, sprich für weitere Erschließungsarbeiten für Wohnflächen. Zudem befand sich der Immenweg aber auch in einem wirklich schlechten Ausbauzustand, weiß Bauamtsleiterin Heike Hübner. Die Bezeichnung „Weg“ war bisher wirklich angebracht. Sein Ausbau gestaltet sich als eine komplette Maßnahme der Stadt Grimmen und kostet diese insgesamt 600 000 Euro aus dem städtischen Haushalt.

Bis Ende Juli dieses Jahres sollen das Gros der Bauarbeiten abgeschlossen und nur noch Nebenarbeiten zu erledigen sein. In den gut dreieinhalb Monaten wird die Firma Koch aus Malchin den bisherigen Weg auf einer Länge von etwa 300 Metern in eine 3,50 Meter breite asphaltierte Straße mit überfahrbarem Gehweg ausgebaut haben. So sieht es der Plan vor. Damit das Ein- und Ausfahren von Fahrzeugen an der Greifswalder Straße in den Immenweg künftig für den Straßenverkehr sicher funktioniert, wird er in diesem Bereich auf 5,90 Meter aufgeweitet. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden auch gleich Regen-, Schmutz- und Trinkwasserleitungen verlegt. Ebenso Gas- und Stromleitungen. Letztere allerdings auf Kosten des jeweiligen Versorgers. Selbstverständlich wird auch eine entsprechende Straßenbeleuchtung installiert.

Enge Bauverhältnisse zwingen zu Vollsperrung

„Wir haben es im Immenweg mit sehr beengten Bauverhältnissen zu tun, so dass eine Vollsperrung unumgänglich ist. Mit der Baufirma haben wir besprochen, dass das Passieren der Baustelle von Notfahrzeugen gewährleistet wird“, erläutert Heike Hübner. Die angrenzenden Grundstücke sind die Zeit über fußläufig erreichbar. „Es betrifft nicht viele Grundstücke, aber, wenn man sie so lange nicht anfahren kann, ist das schon eine Einschränkung. Das ist uns auch bewusst“, so die Bauamtschefin. Anwohnerin Antje Zepernick hat sich darauf eingestellt, hätte es aber besser gefunden, wenn abschnittsweise gebaut worden wäre, so dass die Grundstücke wenigstens von einer Seite hätten angefahren werden können.

Die Straßenbaustelle am Grimmener Immenweg wurde kurz vor Ostern eingerichtet. Quelle: Elke Rüster

Die Anwohner wurden ebenso wie Gartennutzer, die dort ihre Parzellen bewirtschaften, vor etwa sechs Wochen von der Stadtverwaltung über die vorgesehenen Maßnahmen und Einschränkungen informiert. Die Baufirma hat ebenfalls vor etwa einer Woche noch einmal Handzettel an die Anwohner mit wichtigen Informationen verteilt, wie Vorarbeiter Uwe Bänsch der Straßen- und Tiefbaufirma berichtet. In der vergangenen Woche war er mit seinen Leuten vor Ort erst einmal damit beschäftigt, einen Containerplatz zu schaffen und damit die Baustelle einzurichten.

Angebote für Erschließungsarbeiten werden ausgewertet

Der eine oder andere Interessent fragt sich sicherlich, wann die Erschließungsarbeiten im Wohngebiet B-Plan 19.1 – für das ja der Ausbau des Immenweges von großer Bedeutung ist – beginnen. Etwa 20 Eigenheime können dort entstehen. Wie Heike Hübner informiert, sind die Bauleistungen ausgeschrieben und derzeit erfolgt die Auswertung der Angebote.

Was die Kleingartenanlage Hoikenrade betrifft, so sind dort derzeit Mitarbeiter des Vermessungsbüros MAB Greifswald für Arbeiten unterwegs. Außerdem haben Artenschützer Pappen ausgelegt, um festzustellen, wo und welche Kriechtiere dort beispielsweise beheimatet sind.

Von Elke Rüster