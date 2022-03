Grimmen: Soldaten übergeben Obolus von Impflingen an SOS Kinderdorf

Grimmen

555,55 Euro übergab das Versorgungsbataillon 142 aus Torgelow an das SOS Kinderdorf Vorpommern. Kleine finanzielle Aufmerksamkeiten und Wertschätzungen, die die Soldaten während der Amtshilfe im Impfzentrum Stralsund gesammelt haben, sollten einer zivilen Einrichtung zugutekommen. „Deshalb haben wir uns für das SOS Kinderdorf entschieden. Es befindet sich im Umland und so bleibt das Geld von Vorpommern in Vorpommern“, erklärt Hauptfeldwebel Robin Kuschek und ergänzt: „Die Resonanz der älteren Bürger war beim Impfen sehr positiv und aus Dankbarkeit für die Unterstützung und Koordination haben viele ein Dankeschön dagelassen. Das haben wir gesammelt und jetzt übergeben.“

Koordinator des SOS-Familienzentrum Hannes Masloboy nimmt die Spende dankend an und weiß das Geld zukünftig einzusetzen. Neben den bestehenden Angeboten für (werdende) Eltern, Kinder und Jugendliche soll „Stulle mit Brot“ – ein abendliches Pendant zum Kinderwagentreff – dazukommen. „Gemäß der Alltagsstruktur und dem Zeitplan kann nicht jeder am morgendlichen Treffen teilnehmen. Dementsprechend planen wir ein zusätzliches Angebot zur Abendbrotzeit“, so Masloboy.

Bei der Übergabe des gerahmten Schecks fügt Oberfeldwebel Roman Bendix, der als Führer vor Ort die militärischen Teilstreitkräfte im Impfzentrum betreut und koordiniert hat, hinzu: „Es war schon schön, etwas vor Ort tun zu können. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 700 Impfungen am Tag. Wir haben es gern gemacht.“ Die gesunkenen und stagnierenden Impfzahlen führten zum Ende der Amtshilfe. Die Priorisierung der Aufgaben und Pflichten der Bundeswehr sei auf die aktuelle Lage umgestellt worden und so kehren die Soldaten wieder zurück in die Kasernen. Das soll gleichzeitig nicht das Ende des freien Impfens sein. Mobile und stationäre Impfangebote sollen laut Impfmanager Markus Zimmermann weiterhin bestehen bleiben.

Von Christin Assmann