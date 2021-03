Grimmen: Sonderimpftermin nach Freigabe von AstraZeneca 

Grimmen

Nach der Freigabe des Impfstoffs AstraZeneca konnte der Sonderimpftermin am Sonnabend im Impfzentrum in Grimmen für Lehrer und Erzieher wieder stattfinden. Der Sondertermin wurde für die Impfungen mit beruflicher Indikation zum zweiten Mal angesetzt und aufgrund der Sperrung des Impfstoffs vorerst abgesagt. „Am Freitag kam der Anruf, dass die Sondertermine am Samstag für Lehrer und Erzieher doch stattfinden“, sagt Thomas Greve (47), Hauptbootsmann. Im Impfzentrum in Grimmen betreut er unter anderem die Koordination der Termine in Abstimmung mit dem Impfzentrum in Stralsund.

Lehrer und Erzieher wurden ebenfalls am Freitag darüber benachrichtigt, dass die Termine wahrgenommen werden können. Doch nicht alle sind zum Termin angetreten. „Einige sind heute nicht erschienen. Auf Nachfrage wurde Unwohlsein als Grund genannt“, so Greve. Unsicherheit in Bezug auf den Impfstoff könne nach den vergangenen Tagen nicht ausgeschlossen werden. „Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere unsicher fühlt, durch die vorübergehende Sperrung des Impfstoffs. Trotzdem sind viele Personen gekommen und haben sich auch impfen lassen“, erklärt der Hauptbootsmann.

Mary Siefert (30) ist eine von ihnen. „Es ging alles gut und schnell“, erzählt die Erzieherin. „Zuerst hatte ich keine Bedenken, bis die Impfungen gestoppt wurden. Als wir gestern angerufen wurden, dass die Impfungen doch stattfinden, da hab ich noch mal drüber nachgedacht“, so Siefert weiter. Nach kurzer Überlegung hat sie den Termin bestätigt. „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen anderen Impfstoff bekommen? Wir können keinen Abstand zu den Kindern halten und das wäre dann ein ewiger, gefährlicher Kreislauf“, erklärt die 30-Jährige. Aus diesem Grund hat sich die Erzieherin für den Pieks entschieden. Nach der Impfung fühlt sie sich gut und wartet im Nachsorgebereich auf ihre Kolleginnen.

„Irgendwann ist jeder dran“

Auch Mandy Stübe (44), Leiterin der „Kita Kunterbunt“ kommt mit neuem Sticker im Impfpass aus der Kabine. Sie hatte keine Angst vor dem Pieks. „Wir sind zwar nach dem Anruf, dass die Termine wahrgenommen werden können, noch mal in uns gegangen, haben aber zugesagt“, so Stübe. „Irgendwann ist jeder dran und es scheint nun mal der Weg zurück ins normale Leben zu sein“, so Stübe weiter. Die Leiterin macht zusammen mit zwei ihrer Kolleginnen den Anfang.

„Wir bleiben mit den Kollegen in Kontakt und berichten, ob alles gut gegangen ist“, erklärt die Leiterin. „Jeder muss es für sich selbst entscheiden, ich kann das niemandem aufzwingen. Wenn alles gut geht, sind die nächsten Kollegen erleichtert“, sagt Stübe. Sie fühle sich zumindest ein Stück sicherer nach der Impfung.

Aufklärung ist die beste Medizin gegen Unsicherheit

Tore Marks (27) , Arzt, führt die Impfungen am Samstag durch. „Man bemerkt eine vermehrte Unsicherheit bei den Impflingen, aber wenn man die Patienten aufklärt und ihre Fragen beantwortet, geht alles besser“, erklärt Marks. Der Arzt gehe vorher im Gespräch auf die Ängste und Sorgen ein und bespricht den überarbeiteten Aufklärungsbogen mit den Patienten.

Am Freitag wurde der neue Aufklärungsbogen veröffentlicht und um die Komplikation der Sinusvenenthrombose ergänzt. „Das kommt wirklich selten vor und ist unwahrscheinlich“, sagt der Arzt. Wissenschaftler der Universitätsklinik in Greifswald haben in dem Zusammenhang neue, wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die Ursachen seien erforscht und eine Therapie entwickelt worden.

„Falls Patienten nach dem vierten Tag nach der Impfung über starke Kopfschmerzen klagen oder neurologische Ausfallerscheinungen bemerken, empfehlen wir, einen Arzt aufzusuchen“, berichtet Marks. Schwangere Frauen und Personen mit Allergien gegen Alkohole und starken, allergischen Reaktionen auf Duftstoffe, werden von der Impfung ausgeschlossen. „Bei Unsicherheiten bezüglich Allergien rate ich den Betroffenen den Allergiepass mitzubringen und den Arzt zurate zu ziehen“, sagt Tore Marks.

Von Christin Assmann