Jager

Joana-Maria Rueffer ist neu im Opernale-Team aus Jager in der Gemeinde Sundhagen. In der diesjährigen Aufführung „Ein Glas aufs Land und eins auf die See Teil 2“, die am Wochenende in Neuhof Premiere feierte und quer durch Vorpommern bis Ende September tourt, spielt sie die Hafenkneipen-Wirtin Sunny.

Die Sopranistin stand viele Jahre als Opern-, Operetten- und Musicalsängerin auf internationalen Bühnen unter anderem in Basel, Luzern, Oslo und Rom. Neben der klassischen Musik liebt sie das französische Chanson und deutsche Kabarett-Lieder der 20er und 30er Jahre. Von der Arie der Senta bis zu „Blau wie das Meer“ – Joana-Maria Rueffer besitzt eine unglaubliche musikalische Bandbreite.

Auch als Wirtin Sunny liebt Joana-Maria Rueffer Opernarien, sagt jedoch: „Meine Leidenschaft war immer die Oper. Aber wenn ich hier in der Kneipe Arien gesungen hätte, wäre ja kein Mensch mehr gekommen.“

Von Almut Jaekel