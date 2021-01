Grimmen: Spendensumme wächst auf 9991,11 Euro 

Grimmen

Die Spendensumme der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist auf 9991,11 Euro angewachsen. Zwischen den Jahren haben zwei Unternehmen aus der Trebelstadt insgesamt 1000 Euro gespendet. Unterstützt werden hiermit die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Diese will im kommenden Jahr im sagenumwobenen „Hexenkessel“ neue Räumlichkeiten für die Rennleitung und die Küche schaffen.

OZ-Weihnachtsaktion 2020 unterstützte die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion

Seit 1994 ist die Trebelstadt für den „Wahnsinn auf vier Rädern“ – die spektakulären Stockcar-Rennen – international bekannt. Erst in Appelshof, später in Grimmen können Menschen aus der gesamten Region seither drei atemberaubende Motorsportevents im Jahr erleben. Gekrönt durch das Mega-Race des Nordens im Sommer. Jene Veranstaltung, bei der die stärksten Traktoren aus ganz Europa nach Grimmen kommen und im „Hexenkessel“ mit Flugzeugturbinen und Panzermotoren die Stadt beben lassen.

Im zurückliegenden Jahr unterstützte nun die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ das große Engagement der 1. Grimmener Stock-Car-Legion.

Container sollen bereits in diesem Jahr auf dem Gelände installiert werden

Auf dem Gelände gibt es zwei große Baustellen. Zum einen ist der alte Rennleitungsbus in einem nicht mehr zumutbaren Zustand. Im Inneren wachen viele junge Leute über das Geschehen auf der Strecke. Zählen und dokumentieren jedes Rennen. Der Bus hat längst ausgedient und muss dringend ersetzt werden.

Geplant ist in diesem Jahr eine Containerlösung. „Uns wurde eine finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung der gebrauchten Baucontainer durch Mittel des Vorpommern-Fonds in Aussicht gestellt. Wir haben die Container, die in einem sehr guten Zustand sind, bereits besichtigt“, erklärt Benno Rüster. Jedoch kommen diese ohne jegliche Ausstattung. „Die Anschaffung ist die eine Geschichte. Jedoch müssen die Container aufwendig umgebaut werden. Es müssen beispielsweise Fenster eingebaut werden. Zudem braucht es eine Innenausstattung, damit die Rennleitung auch arbeiten kann. Das Ziel ist es zudem, die Container klimatisieren zu können“, beschreibt der Vorsitzende der 1. Grimmener Stock-Car-Legion.

Dieses Vorhaben scheint nun wegen der tollen Spendenbereitschaft der OZ-Leser realisierbar. Gleiches gilt für die Küche. Diese befindet sich derzeit in einem Wagen aus den 1950er-Jahren. Auch hier soll eine Containerlösung Abhilfe schaffen.

Günter Papenburg AG seit Jahren ein treuer Partner der Stock-Car-Rennen

Die GP Günter Papenburg AG betreibt seit 1992 das Asphaltmischwerk in Grimmen. Die Mitarbeiterzahl am Standort Grimmen beträgt seit über 20 Jahren konstant circa 100 Mitarbeiter, die in den Unternehmenszweigen GP Verkehrswegebau und der GP Günter Papenburg AG Spedition und Asphaltmischwerk beschäftigt sind.

Produziert werden im Grimmener Industriegebiet im Asphaltmischwerk sogenannte Walzasphalte für die regionalen Straßen- und Tiefbaubetriebe. Dies geschieht unter maximalem Einsatz von Asphaltgranulaten. In der näheren Vergangenheit zählte zu den größten regionalen Projekten der Bau der Autobahn 20 inklusive des Pommerndreiecks von 2001 bis 2005 sowie in diesem Zuge auch der Bau des Rügenzubringers B 96.

Das Unternehmen kann einen 30 000 Quadratmeter großen Firmensitz und einen eindrucksvollen Fuhrpark vorweisen. Mit 18 Sattelzügen ist das Unternehmen beispielsweise ständig unterwegs. Rund 50 Züge treffen im Laufe eines Jahres aus Sachsen ein und beliefern die Firma Papenburg über eine Gleisanlage mit Baumaterialien. Bundesweit gibt es über 40 Tochtergesellschaften und Betriebsteile. Rund 3500 Mitarbeiter arbeiten in den Sparten Gewinnung von Rohstoffen, Produktion von Baustoffen, Hoch-, Tief-, Straßen- und Gleisbau Baumaschinenhandel und -service, Maschinen- und Anlagenbau, Spedition sowie Entsorgung einschließlich Recycling und Deponierung.

Für die OZ-Weihnachtsaktion spendiert das Unternehmen 500 Euro.

Die Firma Günter Papenburg spendiert 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Quelle: GRM

ATR-Landhandel: Junges Unternehmen in der Trebelstadt beteiligt sich mit 500 Euro

Die ATR Landhandel GmbH & Co. KG eröffnete im Januar vergangenen Jahres im Grimmener Gewerbegebiet ein zentrales Stückgutlager für Futtermittel, Saatgut, Mikronährstoffe und Pflanzenschutzmittel.

ATR Landhandel zählt mit über 800 Mitarbeitern zu den führenden Agrarhandelsunternehmen in Deutschland, Dänemark und Polen. Das Unternehmen versteht sich als Partner der Landwirtschaft und beliefert rund 15 000 Landwirte mit Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Neben dem Handel mit landwirtschaftlichen Waren entwickelt und produziert ATR in sechs eigenen Werken Mischfutter und gehört mit seinen Inlandslagern und den Umschlagplätzen in den deutschen Seehäfen zu einem der größten Getreideexporteure in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützt das Unternehmen die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Im Januar 2020 eröffnete das Unternehmen ATR-Landhandel seine Lagerstätte im Grimmener Gewerbegebiet. Nun spendiert das Unternehmen 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke