Grimmen

Eine Spielhalle eröffnete in Grimmen am Ortseingang in der Greifswalder Straße. Und auch eine Pension könnte dort entstehen. Bisher bietet die Casilino Gruppe am Standort in Grimmen nicht nur branchentypisches Automatenspiel an, sondern auch Billard und Dart, informieren Geschäftsführer David Corleis und Bereichsleiter Rene Lobenstein.

Mit mehr als 130 Mitarbeitern und einen Jahresumsatz von etwa sechs Millionen Euro ist die Casilino Gruppe nach eigenen Angaben eines der größten Unternehmen in der Glücksspielbranche in Norddeutschland. Neben Glücksspiel gehören zur Casilino Gruppe Hotels, Möbelhäuser, eine Discothek, Bars und Restaurants.

„Der Grimmener Standort stellt nach der Eröffnung einer Filiale in Marlow die nächste Etappe unseres Expansionskurses dar“, sagt Lobenstein. Gegenwärtig seien weitere Standorte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns in Planung beziehungsweise in der Genehmigungsphase.

„In Grimmen geht unser Engagement weiter. Wir planen, das Nebengebäude zur Pension umzubauen“, sagt Bereichsleiter Rene Lobenstein. Die Casilino Gruppe betreibt unter anderem in Rostock, Schwerin und Dorf Mecklenburg bereits Hotels der Mittelklasse. „Grimmen hat Bedarf an bezahlbaren Übernachtungsmöglichkeiten“, so David Corleis. Investitionen im sechsstelligen Bereich seien geplant.

Von Almut Jaekel