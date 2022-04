Grimmen

Mit flinken Fingern und Füssen bewegt Helga Köhn das Spinnrad. Seit acht Jahren gehört die 70-jährige Stralsunderin zu den „Mittwoch Spinnern“. Von ihrer Kunst überzeugten sich auch die vielen Besucher beim Osterfest im Grimmener Tierpark.

In Wismar geboren besuchte die Seniorin in der Hansestadt auch die Schule und erlernte den Beruf einer Industriekauffrau. „Unsere Gruppe gibt es in diesem Jahr bereits 10 Jahre. Handarbeiten wie stricken oder häkeln habe ich schon immer gerne gemacht. Dann lernte ich die Spinner-Frauen kennen, war sofort begeistert von dieser wunderbaren Freizeitgestaltung und heute kann ich sagen, wir sind eine ganz dufte Truppe, es macht Riesenspaß dabei zu sein“, sagt Helga Köhn, Mutter von zwei Kindern und Großmutter von einem Enkel, die in diesem Jahr Goldene Hochzeit feiert.

Von Walter Scholz